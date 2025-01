Donald, afinal, quem precisa mais de quem?

Foto: Rebecca Noble /AFP Trump discursou ao ser empossado como presidente dos Estados Unidos

Uma das frases mais lapidares do recém empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi de que a América Latina (incluindo o Brasil) precisa muito mais do seu rico país do que eles, os yankees precisam de nós, pobres cucarachas.

Ora, esse sincericídio traz em si várias questões, quem na verdade precisa de quem e por fim, quem vive, realmente, em plena autossuficiência? Vamos pensar juntos.

Não existe produto, mercadoria e serviço sem que exista um mercado consumidor que o sustente. Como posso então atribuir que um precisa mais do que o outro?

Continuando a reflexão: a General Motors depende mais do Brasil ou o nosso país depende mais da GM? E onde colocamos todas as marcas concorrentes dos carros estadunidenses como a chinesa BYD, a coreana Hyundai ou mesmo os franceses da Peugeot?

E olhe que não estou negando a importância do mercado norte-americano, nosso terceiro maior cliente, bem atrás da China e recém ultrapassado pela União Europeia.

Os Estados Unidos são importantes para nós e para todo mundo, claro que sim, mas a África, Oriente Médio, Japão, Canadá e a própria vizinha América Latina também são.

O mercado global é um lençol curto onde todos dependem de todos. Ignorar isso é desprezar a máxima do varejo, bem batida, vinda de nós, publicitários, e profissionais de marketing: o cliente em primeiro lugar. Ora, nunca quem produz dita as regras e é grosseiro com quem consome.

Afinal, o decadente berço da indústria automobilística no país de Donald, Detroit, seguirá com imensas filas de desempregados, caso nós, milhões de brasileiros, continuemos a achar um Toyota e, até mesmo, um até então desconhecido JAC, melhores opções de compra.

Daí a pergunta, Mr. President: Who, after all, depends on whom?

Festa com a imprensa

A Ambiental Ceará e a Ambiental Crato realizam neste sábado, dia 25 de janeiro a festa do 1º Prêmio Jornalismo Ambiental do Ceará.

No encontro, serão premiados os melhores trabalhos jornalísticos da Região Metropolitana de Fortaleza e celebrados com a imprensa as conquistas de 2024.

Horário: 19h

Local: Salão Mar do La Maison - Av. Eng. Luiz Vieira, 555 - Papicu, Fortaleza - CE, 60181-480

Casa com história

A Biia Sales Arquitetura e Interiores e a Caramelo Comunicação lançaram o documentário "Arquitetura Sobre Casas Vividas: a História da Casa MD". O filme aborda o processo de transformação do imóvel que abriga o showroom da incorporadora Moura Dubeux e as descobertas feitas pela arquiteta Biia Sales ao se deparar com a história do local, frequentado por ela na adolescência.

A ideia de fazer o documentário surgiu da própria história que a casa tem, o que conversa com a crença no fazer arquitetura com referências históricas, trazendo humanização e perpetuando as vivências da família que lá morou e com a qual Biia Sales se relaciona até hoje.

Para ela, a relevância da ação está no que acredita ser um projeto de arquitetura. “As pessoas já tinham identificação com o imóvel, pela sua história e localização, e resgatar essa narrativa familiar, enlaçando o significado de lar com a versatilidade da apresentação dos empreendimentos da Moura Dubeux, é uma referência para o meu trabalho”, conclui a profissional.

A Moura Dubeux participa do lançamento do documentário como apoiadora, reforçando a ideia de que a arquitetura é parte integrante da vida das pessoas e das cidades, influenciando nas relações e oferecendo imóveis pensados no bem-estar integrado.



A Casa MD ganhou um documentário produzido pela Caramelo Comunicação e Biia Sales Arquitetura e Interiores Crédito: Leo Soares/Divulgação

Fora da caixa

A Desencaixa Branding e a Ubun3 Inteligência Criativa firmaram parceria para a realização de pesquisas de mercado, ampliando os seus portfólios de serviços. O collab "Voz em Valor Inteligência de Mercado" apresentará relatórios, análises e proposição de insights estratégicos para clientes como Unimed Fortaleza e Centro Fashion.

Para Céu Studart, fundadora da Desencaixa Branding, “existe uma grande lacuna no nosso mercado em serviços de pesquisas, principalmente, as relacionadas ao branding. Para as empresas, é fundamental uma tomada de decisões fundamentada em dados. Não dá para ficar perdendo dinheiro com achismos”.



Para Ana Paula Benício, fundadora da Ubun3, “trazemos um novo olhar de esperança para os negócios e essa nova forma de perceber o mercado vem da pesquisa, vem do ouvir a voz do cliente e decodificar essa entrega de valor através da conexão entre estratégia e marca, por isso nós acreditamos e investimos tanto na pesquisa como fio condutor de uma transformação de impacto exponencial para o futuro dos negócios no presente. Nesse sentido a união de nossas expertises nesta collab tem refletido muito positivamente nas entregas que temos feito a nossos clientes”.



Dentre o portfólio de pesquisas realizadas, destaca-se a que mensura a Força da Marca e fornece um indicador de acompanhamento do desempenho dessa marca.

A pesquisa apresenta um panorama atual da marca analisada com base na percepção dos clientes e identifica oportunidades estratégicas de crescimento e inovação, bem como faz um comparativo da força da marca estudada com as marcas concorrentes.

Uma demanda bastante necessária para os negócios que precisam de indicadores de performance de branding.



Bons ventos

A AD2M Comunicação ganhou a conta da Aeris Energy, empresa brasileira de fabricação de pás e serviços para aerogeradores, uma das maiores produtoras do mercado mundial. Fundada em 2010, a Aeris atua em uma localização estratégica no Nordeste brasileiro, com três unidades fabris no município de Caucaia, na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Todos pelo design

A Secretaria de Educação do Ceará anuncia hoje o vencedor do concurso que vai definir o modelo de camisa para o fardamento escolar 2025. Quatro designs finalistas, criados por alunos da rede, estão na disputa pelo voto dos próprios estudantes.

A iniciativa teve o objetivo de promover a criatividade, o protagonismo e o fortalecimento da identidade dos estudantes, uma excelente ideia que reforça a valorização dos jovens como parte ativa no desenvolvimento de políticas educacionais.



Quatro finalistas disputam o concurso que vai escolher o design das camisas do fardamento da rede estadual de ensino do Ceará Crédito: Divulgação

Aceleração digital

A Fundação Demócrito Rocha e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, com o apoio da Casa Azul, estão lançando o Programa de Aceleração Ceará Mais Digital, para apoiar projetos tecnológicos focados na gestão municipal, nas áreas de finanças, educação, saúde, infraestrutura, educação fiscal e saneamento, com a aceleração de 10 projetos locais.



Durante o programa, os selecionados participarão de um curso de extensão em “Gestão Fiscal Interfederativa”, com 72 horas de conteúdo. Também serão oferecidos workshops híbridos focados em questões específicas, além de mentorias quinzenais com analistas de aceleração e técnicos da Seplag.

A seleção ocorrerá com base na inovação das soluções, no uso de tecnologias emergentes como Big Data, Blockchain, Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT), além do impacto potencial para a gestão pública municipal.

Ao final, as três melhores soluções em gestão pública municipal serão premiadas, com valores de R$ 25.000,00 para o 1º lugar, R$ 15.000,00 para o 2º lugar e R$ 7.000,00 para o 3º lugar. A avaliação dos projetos será feita por um júri composto por agentes do ecossistema de inovação do Ceará, incluindo professores do curso de extensão e representantes da FDR e da Seplag.

Os interessados precisam atender a requisitos como estar sediados no Ceará e ter o CNPJ constituído até a data de inscrição.

O foco em gestão pública municipal é um ponto chave da iniciativa, com ênfase na modernização da administração pública. O uso de novas tecnologias pode facilitar a comunicação entre os níveis de governo, promovendo maior transparência e redução de custos administrativos. Inscrições e regulamento aqui.



Com um ecossistema de inovação em expansão, o Ceará se posiciona como um polo importante para o desenvolvimento de tecnologias que podem transformar a gestão pública.

Serviço

Programa Aceleração Ceará Mais Digital

Prazo para inscrições: Até 30 de janeiro

Período de realização: Início em fevereiro de 2025, com duração de 3 meses

Modalidade: Híbrida (presencial e EaD)

Público-alvo: Soluções cearenses que desenvolvem ou têm interesse em desenvolver tecnologias para a gestão pública municipal

Inscrições e regulamento: Aqui



Verão sabor Sprite

A agência Plural assina a ativação de verão da Sprite em Fortaleza, seu tradicional chuveirão na praia, neste sábado e domingo na Beira-Mar. Além da refrescância proporcionada pelas quedas d’águas, a ação contará com distribuição de produtos, brindes e música.

A ação faz parte da campanha de temporada da marca “É Verão. Refresca aí!” que pretende proporcionar experiências para os consumidores em todo o Brasil.

A ativação conta com esteira de acessibilidade para cadeirantes, informativos em braile em totens para comunicação e atendimento bilíngue em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), feito por um promotor. Além disso, grades organizadoras facilitam o acesso, com equipe de segurança e ambulância médica.



"O verão é o momento em que Sprite ganha ainda mais relevância, pois a refrescância é essencial para quem busca aproveitar a estação ao máximo. Estamos muito felizes em iniciar nossa campanha com ações tão impactantes e em parcerias com eventos de grande visibilidade. A ideia é proporcionar experiências refrescantes, inovadoras e de muito entretenimento para todos", afirma Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

"Nosso compromisso com o consumidor vai além do produto, queremos criar momentos inesquecíveis que estarão sempre conectados à nossa essência de refrescância”.



Os chuveirões de Sprite também contarão com a parceria do Instituto Coca-Cola Brasil, que mobilizará jovens de seu programa de capacitação Coletivo Online para operar as ações nas praias.

O Instituto Coca-Cola, mantido pelo Sistema Coca-Cola Brasil, é uma organização que atua para transformar a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e protagonismo.

Ao participarem da operação dos chuveirões, esses jovens não apenas vivenciam uma experiência única, mas também têm a chance de se envolverem em atividades de marketing e atendimento ao público, ampliando suas habilidades e promovendo o impacto positivo de suas trajetórias de vida.



“No Brasil temos 47 milhões de jovens, sendo que 31 milhões são de baixa renda, segundo dados do IBGE. Uma alternativa para transformar esse cenário é a inclusão produtiva. Conectamos essa parcela da população, com idade entre 16 a 29 anos, com mais de 400 empresas parceiras por meio da nossa plataforma de conexão entre jovens e mercado de trabalho. Parcerias como essa com a Sprite são essenciais para que os jovens que impactamos adquiram experiência com grandes marcas, podendo inclui-las no currículo, e, assim, se sintam mais empoderados para traçar novos futuros”, destaca Daniela Redondo, Diretora-Executiva do Instituto Coca-Cola Brasil.



Sprite faz ativação na Beira-Mar neste fim de semana com chuveirão para os banhistas Crédito: Divulgação

O grande ano do Grand Shopping

Campanhas como Black Friday e Natal da Neve foram fundamentais para o faturamento de R$ 171 milhões e fidelização de clientes

O Grand Shopping fechou 2024 com um faturamento de R$ 171 milhões, impulsionado por ações de marketing eficazes e uma programação estratégica ao longo do ano. Com mais de 4 milhões de visitantes, o shopping consolidou sua posição como um espaço de experiências completas de consumo e lazer.

Destaque para campanhas como o Natal da Neve, que combinou uma decoração temática com o sorteio de R$ 30 mil em vales-compra, e a Black Friday, que registrou aumento de 18% no fluxo de consumidores em relação a 2023.

Datas comemorativas como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados também incluíram ações de compre e ganhe, proporcionando experiências diferenciadas e estimulando a conexão emocional com o público.

A estratégia de marketing, alinhada à diversidade do mix de lojas e à realização de eventos como Domingo Divertido e Fragrâncias da Primavera, reforça a imagem do Grand Shopping como um destino inovador, capaz de unir conveniência, entretenimento e impacto econômico na cidade.



A laranja da Cajuína

A Indústria São Geraldo, do Cariri cearense, anuncia o retorno do seu refrigerante de laranja, com uma fórmulação reduzida em 33% de açúcar em relação à versão regular anterior.

O produto estará disponível para venda a partir desta semana, através da equipe própria dos vendedores da empresa, e a partir de 15 de fevereiro será destinado aos distribuidores regionais.

O sabor laranja marca o retorno da linha de sabores da São Geraldo ao mercado de refrigerantes, com o intuito de agradar os consumidores que buscam uma boa opção de sabor laranja, e ainda mais leve em açúcares.

O relançamento faz parte de um movimento da empresa para diversificar seu portfólio, que tem como carro-chefe o tradicional Refrigerante de Caju São Geraldo, reconhecido mundo a fora.

A empresa reforça que o sabor de laranja é o primeiro de uma nova família de sabores que será lançada em breve.

"Essa é a primeira de muitas novidades que estamos preparando para o ano de 2025. O refrigerante São Geraldo Laranja já foi uma realidade em nosso portfólio. Na época, era um sucesso de vendas, mas tivemos que parar sua produção para focar no sabor caju, que já não estava conseguindo atender a demanda do Mercado. Hoje, o produto retorna para o nosso mix reformulado, com redução de açúcar, buscando atender as necessidades de nossos consumidores. Até o fim do ano ainda teremos, pelo menos, mais dois sabores que irão compor a família Sabores São Geraldo", explica Tiago Caldas, gerente de marketing da São Geraldo.

A São Geraldo relança no mercado seu refrigerante de laranja Crédito: Divulgação

Fortaleza - Milão



Os melhores vendedores da Ferrovia Solar & Grau terão a oportunidade de viver uma experiência inesquecível no próximo mês de fevereiro: participar da MIDO, a maior feira óptica do mundo, que será realizada na icônica cidade de Milão, na Itália.

A campanha de vendas, carinhosamente apelidada de "corridinha", é promovida anualmente pela Ferrovia Solar & Grau como forma de incentivo e reconhecimento ao desempenho de sua equipe.

Em 2023, os vencedores participaram da maior feira óptica da América Latina, realizada em Gramado (RS). Para 2025, a premiação será ainda mais grandiosa, com os melhores vendedores embarcando rumo à Itália, onde também terão a oportunidade de visitar Veneza, uma das cidades mais encantadoras do mundo.

"A MIDO é um evento essencial para quem, assim como nós, é apaixonado pelo universo dos óculos. Será uma experiência enriquecedora para nossos vendedores estarem entre as maiores tendências e inovações do mercado mundial", destacou Clecilda Beserra, sócia-diretora da Ferrovia Solar & Grau.

Além de mergulhar no universo das principais marcas e tecnologias ópticas durante a feira, os premiados poderão explorar Milão, um dos maiores centros da moda e do design, e conhecer Veneza, com sua atmosfera única e seus canais mundialmente famosos.

A viagem está programada para ocorrer juntamente com a diretoria da Ferrovia. A feira acontece entre os dias 8 e 10 de fevereiro, recebendo visitantes de 160 países, com um público estimado em mais de 40.000 pessoas.

Os melhores vendedores da Ferrovia Solar ENTITY_amp_ENTITYGrau terão a oportunidade de conhecer Milão, na Itália Crédito: Divulgação

Assaí no futebol

O Assaí Atacadista renova sua parceria com o futebol cearense e anuncia o patrocínio ao campeonato estadual por mais um ano.

Com a extensão do apoio a essa e a outras competições estaduais em 2025, o Atacadista Oficial do Futebol Brasileiro celebra mais de 10 anos de incentivo ao futebol local e reforça o compromisso da marca com o esporte.

O anúncio acontece poucos meses após a empresa superar 300 lojas, em 2024, e inclui a exibição da marca em momentos dos jogos entre os dias 18/1 e 22/3.

“Nosso investimento no esporte começou em 2014, quando iniciamos o apoio ao Campeonato Paulista Masculino. Com a renovação em 2025, completamos 12 anos apoiando competições pelo Brasil, um dos patrocínios mais duradouros de uma marca do varejo alimentar ao futebol brasileiro. Além do Campeonato Cearense, renovamos contratos com os estaduais Pernambucano, Baiano, Carioca, Mineiro, o Paulistano (masculino e feminino) e com torneios nacionais, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro (séries A e B). Esse trabalho reforça nosso compromisso com o desenvolvimento dos locais onde atuamos e nos aproxima ainda mais de nossos(as) clientes por meio da paixão pelo esporte”, comenta Valdir Paparazo, Gerente de Branding e Patrocínios Esportivos e Culturais do Assaí.

Atualmente, o Assaí tem 15 lojas no Ceará – distribuídas nas cidades de Fortaleza, Sobral, Caucaia, Iguatu, Juazeiro do Norte e Maracanaú. O estado foi o primeiro a receber investimentos da rede fora do eixo São Paulo-Rio, ainda em 2008, sendo o 2º estado do Nordeste com o maior número de lojas. Desde 2021, o Ceará recebeu seis novas lojas, todas em Fortaleza, totalizando 10 unidades na capital.

Além do Cearense, o atacadista também segue apoiando a Copa do Nordeste (principal torneio regional de futebol do país e competição que a Companhia investe desde 2021) e contempla a exposição da marca nas duas competições. Em ambas, o Assaí tem direito à inclusão do logo em telas de LED, placas, tapetes, paineis e fundos durante as entrevistas com os jogadores e técnicos dentro ou fora dos gramados.

Nos últimos anos, o Assaí tem expandido a sua atuação no esporte para outras modalidades, como as corridas, desde 2021. Desde então, a marca já apoiou mais de 27 corridas pelo país, além de lançar, em 2024, seu primeiro circuito próprio, que teve Fortaleza como ponto de largada, em 3/11/2024, já percorreu os estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo e cujo percurso de 6 etapas termina em janeiro nos Estados de Minas Gerais (19/1) e Pará (26/1).