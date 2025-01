Fernanda Torres e a metáfora brasileira

Foto: Tom Barreto/Divulgação Fernanda Torres pede desculpa pelo uso de blackface em esquete

Estamos vivendo um sonho coletivo aqui no Brasil. Nunca na historia desse país, um filme e uma atriz mobilizaram tanto a opinião pública em torno da eterna busca de um Oscar para o cinema nacional. Fernanda Torres é hoje uma febre.

Ela está em todas as plataformas de conteúdo, percorre programas de entrevistas mundo a fora, participa de desfiles de moda e transbordantes ensaios fotográficos. Fernandinha é a estrela principal de Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

A obra trata da vida de Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, político torturado e assassinado pela ditadura militar. Eunice foi um dos ícones da defesa dos direitos humanos no Brasil.

Uma mulher forte, guerreira, que, no final da vida, foi acometida do mal de Alzheimer. Daí o mote da obra. A perda da memória de Eunice, mesmo não sendo ficção, tornou-se uma metáfora perfeita à própria perda da memoria do país em relação à violência dos 20 anos de regime militar.

A pandemia Fernanda Torres chama a atenção por se alastrar no meio da severa divisão política em que estamos.

A mídia acompanha a torcida pela redenção do cinema nacional como uma final de Copa do Mundo. Na ausência de um bom futebol, que tal cultura para nos redimir nesses tempos difíceis?

Nós, profissionais da comunicação, podemos questionar onde estão as estratégias de um marketing de causa. O mercado é composto de consumidores com valores e propósitos. Fernandinha é só a ponta do iceberg de uma possível nova jazida de autoestima nacional.

A pergunta é, onde estão os profissionais de marketing diante deste fenômeno de engajamento, mais ainda, onde anda a inteligência publicitária que ainda não se tocou deste novo paradigma?

Fogo das palavras

A Secretaria da Cultura lança na próxima quinta-feira, dia 6, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, a XV Bienal Internacional do Livro.

Com o tema "Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura", esta edição tem como objetivo promover a diversidade de expressões literárias, com ênfase nas vozes femininas e nas narrativas de resistência.

A Bienal acontecerá de 4 a 13 de abril, no Centro de Eventos do Ceará, e será um espaço dedicado ao intercâmbio transcultural, promovendo o diálogo entre diferentes expressões artísticas.

Durante o lançamento, serão apresentados o conceito desta edição, novidades como a equipe de curadoras, detalhes da programação e as atividades previstas.

A Bienal reafirma seu papel como um dos maiores eventos culturais do Brasil, consolidando-se como referência para o setor editorial e cultural do estado.



Foto: Divulgação XV Bienal Internacional do Livro do Ceará será lançada no próximo dia 6 de fevereiro

Impulsionando

A Impulsione Comunicação anuncia a conquista da conta de assessoria de imprensa da Unifametro, fundada em 2002. A agência atua com exclusividade por segmento e agora passa a atender o setor educacional. Vai trabalhar com os três campi de Fortaleza e as unidades da universidade em Maracanaú, Cascavel e Caucaia.

De portas abertas

O Iguatemi Bosque inaugura novas lojas nas próximas semanas. A Ray Ban, marca global de óculos, abre sua nova operação em Fortaleza no próximo dia 7 de fevereiro. A Grand Vision, especializada em óculos e assessórios, e a Smoov Co., para o público fitness, também estão confirmadas. Até o fim de março outras 27 marcas devem abrir sua portas no shopping.

As cores do pôr do sol

A Advance assina a nova campanha de verão da Pague Menos para o Nordeste. Com o conceito "O verão é cheio de saúde. Pra ter mais, Pague Menos", a rede reforça seu compromisso de cuidar da saúde dos brasileiros para aproveitarem tudo que o verão oferece, além de uma Pague Menos por perto.

"Capturamos a essência do verão na campanha, cuja identidade visual foi inspirada nas cores do pôr do sol para reforçar a vibração positiva e acolhedora da marca", destaca Ed Souza, diretor de criação da Advance.



A campanha traduz a essência do verão em imagens e mensagens que conectam o bem-estar aos pequenos prazeres da estação.

Um mergulho no mar possui propriedades relaxantes, o sol dá a vitamina D que nosso corpo precisa, uma caminhada com os pés na areia promove a esfoliação natural dos pés – cada momento de lazer é, também, um impulso para a saúde.

A presença da Pague Menos se estende para onde o verão acontece. Com forte investimento em mídia out of home (OOH), a campanha estará nas ruas de Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória da Conquista, João Pessoa e Natal, levando a mensagem da marca aos consumidores em movimento.

Além disso, ativações especiais aproximam ainda mais a Pague Menos do público, com displays de protetor solar em hotéis, ativações com fotos em barracas e espreguiçadeiras gigantes instagramáveis, em lojas próximas às praias – um convite para relaxar e curtir o verão com mais conforto.



Com essa campanha, a Pague Menos reforça que saúde e bem-estar fazem parte da estação – e, para ter mais, basta contar com quem entende do assunto.



Foto: Divulgação A Advance lançou a nova campanha nacional de verão da Pague Menos

Teimosia como arte

Os artistas Gerson Ipirajá e Silvano Tomaz inauguram no próximo dia 6 de fevereiro, no Museu da Cultura Cearense, a exposição Teimosia.

Com curadoria de Kadma Marques e dedicada a Zé Tarcísio, incentivador dos dois, a mostra comemora seus 30 anos de carreira e a importância do teimar como devir da própria existência.



A exposiçao é uma realização do Museu da Cultura Cearense, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e Exemplar - Gestão e algumas parcerias como a Arte Plural Galeria (Recife/PE) que representa os artistas.

A exposição é dedicada a Zé Tarcísio, artista cearense e grande incentivador da dupla. Os artistas apresentam um conjunto de suas obras produzidas a partir de 2021.

O olhar da curadoria, para muito mais além da própria obra, faz refletir a importância do teimar, do insistir e do perseverar como devir da propria existência.

"Teimosia é daquelas palavras que socorre ofegante quem assume um embate. Forte, ela nomeia não só a ação de quem l(ab)uta em condições difíceis, mas também ajuda a qualificar o sujeito desta peleja, o Teimoso (aquele que confia na validade de sua luta)", afirma a curadora, Kadma Marques em sua apresentação.

Sobre as obras dos artistas Kadma diz: "Gerson Ipirajá traz de um passado imemorial Entidades e Ferramentas que se comunicam silenciosamente entre si e com o público. Na obra de Tomáz, no entanto, as marcas de um catolicismo Nordestino são depuradas por meio de composições plásticas em que prevalecem a livre associação de Signos e símbolos".

E assim Gerson Ipirajá e Silvano Tomaz vem fazendo no decorrer de uma trahetória com participação em Salões, Exposições, Bienais e Residências, tendo ambos sido agraciados com premiações nacionais e internacionais, forjando assim estes 30 anos de Teimosia.

Foto: Divulgação Os artistas Gerson Ipirajá e Silvano Tomaz inauguram no próximo dia 6 de fevereiro no Museu da Cultura Cearense a exposição Teimosia

Novo gerente



Foto: Divulgação Igor Augusto dos Santos, novo gerente de Marketing da Lanlink

A Lanlink, empresa com 36 anos de expertise em tecnologia da informação, inicia 2025 com um novo gerente de marketing: Igor Augusto dos Santos.

Graduado em publicidade, o gestor tem expertise em comunicação, produção de eventos, idealização e execução de projetos, branding, além de longo relacionamento com agências e parceiros.

O gerente de marketing tem 14 anos de mercado e passagens por empresas como Pague Menos, Sistema Hapvida e Beach Park.

“Estou entusiasmado com essa nova oportunidade. Tecnologia e segurança são temas recorrentes nas conversas em todo o Brasil, e poder associar soluções de comunicação como um agente estratégico para os negócios será um compromisso que firmo com a Lanlink, companhia, de renome nacional no segmento de TI, e que tem se mantido entre as principais empresas do setor no país.”, destaca Igor Augusto.

Igor será responsável por liderar as frentes de Comunicação, Eventos, Digital, Assessoria de Imprensa e Projetos de Comunicação focados no público B2B.



Espaço gratuito para atividades com pets

O RioMar Kennedy inaugurou o Parcão: petplace projetado para cães de pequeno e médio porte, com acesso gratuito no estacionamento externo do shopping.

Desenvolvido pela Baladeira.lab, o espaço administrado pelo shopping combina funcionalidade, sustentabilidade e diversão, utilizando madeira de reflorestamento e conceitos de neuroarquitetura para oferecer estímulos positivos aos animais.

Com áreas para brincar, descansar, grama viva e caixa de areia, o Parcão conta com cerca de 750m² e proporciona conforto e segurança tanto para os pets quanto para seus tutores, reforçando o compromisso do RioMar Kennedy com experiências inclusivas para toda a família.

O horário de funcionamento do espaço é das 8h às 21h, diariamente.

Pietro de Deus na Urbmidia e Eletromidia Ceará

Foto: Divulgação Pietro de Deus chega a Urbmidia e Eletromidia

O Grupo Urbmidia e a Eletromidia Ceará anunciaram a chegada de Pietro de Deus como seu novo Executivo de Contas. Pietro tem como objetivo aplicar sua expertise para fortalecer a atuação da Eletromidia e da Urbmidia no Ceará. Pietro iniciou sua trajetória na então Elemidia em 2011 e trabalhou no Estádio Castelão e no Sistema Jangadeiro.



"Trabalhar em um segmento que cresce diariamente é extremamente motivador. A rede oferece condições excepcionais de trabalho e está constantemente buscando inovação. Fazer parte desse movimento de criação de novos negócios será um prazer gigantesco. O bom filho à casa torna", comenta.