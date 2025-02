O Ippon que nos faz refletir

Foto: Reprodução/ JOEL SAGET / AFP Deepseek, IA da China, já sofreu seus primeiros banimentos em países

Nos últimos dias, a startup DeepSeek se tornou um dos assuntos mais comentados em todo o mundo.

Abalou o mercado global de inteligência artificial generativa com o lançamento do seu chatbot que desbancou o ChatGPT como aplicativo gratuito mais baixado na App Store nos Estados Unidos em janeiro.

O que isso significa? Muito. Para entendermos, o DeepSeek utiliza a própria ferramenta elaborada pelo ChatGPT como alimentadora do aplicativo chinês. Como se fosse uma pirataria dentro das quatro linhas, como falavam uns políticos por aqui.

E olhe que o aplicativo "made in china" teve seu desenvolvimento liderado por uma engenheira de 29 anos, Luo Fuli, formada pela Universidade de Pequim. Detalhe, bem distante, a milhares de quilômetros do Vale do Silício.

Todo este movimento tem tudo a ver com o nosso mercado de marketing e, é claro, da publicidade. A velocidade da tecnologia nasce de um prompt bem feito, e isso é o mantra para nós.

O ponto de partida da reflexão está acima da própria solução, digamos tecnológica. O DeepSeek nada mais é do que uma tradução das artes marciais orientais: utilizar a força do adversário como uma alavanca (arma ou ponto de apoio) ao contra-ataque.

Quando trabalhamos uma marca ou um reposicionamento, um conhecimento de judô, jiu-jitsu ou de taekwondo são sempre bem-vindos, mais ainda, eficientes.

Eficiência é o nosso propósito mestre e não precisamos ir ao extremo oriente para bebermos desta sabedoria.

Estética Anitta

A Impact Comunicação informa com exclusividade para a coluna a chegada em Fortaleza da Laser&Co, clínica de estética da cantora Anitta e dos sócios Rafael Estevez e Cristina Bohrer. A inauguração está marcada para o dia 11 de fevereiro, na Aldeota. A clínica oferece mais de 20 procedimentos, além de técnicas para remoção de tatuagens e cicatrizes.

Clínica Laser&Co, da cantora Anitta, abre sua primeira filial em Fortaleza Crédito: Divulgação

Destino Global

A Operah Coletivo Criativo assina a nova identidade visual da Visite Ceará, instituição sem fins lucrativos de fomento ao turismo local. Alinhada com as estratégias de promoção do Ceará como destino turístico global, a nova marca apresenta uma paleta de cores tropicais, incluindo tons de verde e laranja.



O rebranding também está alinhado com as estratégias de promoção do Ceará como destino turístico global, destacando a modernidade e a capacidade de inovação da entidade. Graficamente, o visual tem coqueiros, caranguejos, construções típicas e o pôr do sol.

Além da renovação visual, a iniciativa inclui a atualização de materiais promocionais e uma presença mais interativa nas plataformas digitais. A novidade se junta ao Fortaleza Meetings, iniciativa que busca estabelecer conexões e parcerias dentro do cenário.

“O ano de 2025 reserva diversas novidades para o trabalho do Visite Ceará. Além do rebranding, que será evidente nas redes sociais, o programa Fortaleza Meetings é um projeto que terá grande importância para o setor”, afirma Suemy Vasconcelos, diretora-executiva da entidade.

A nova marca consolida o compromisso do Visite Ceará em projetar o Estado como referência nacional e internacional, celebrando suas singularidades e criando uma conexão ainda mais forte com turistas e parceiros.



Nova marca do Visite Ceará Crédito: Divulgação

Família é tudo

A Bando Propaganda lançou a nova campanha da Merci, marca do Grupo Pole Alimentos, que também apresenta novo logo. Com o slogan "Se faz sorrir, é Merci", o trabalho pretende valorizar os momentos simples e em família, com anúncios de outdoor, busdoor e filme publicitário de 30 segundos.



O prêmio é delas

A EBMQUINTTO realiza pela primeira vez a campanha da 9ª edição do Prêmio RioMar Mulher. Com o conceito "Histórias de determinação que transformam o mundo", homenageia 10 mulheres de diferentes áreas. De acordo com o RioMar, a identidade visual se mantém fiel à essência feminina, elegante e empoderadora do prêmio. As cores representam sofisticação e delicadeza, e os elementos visuais combinam referências culturais locais com design moderno. A entrega da comenda, assinada pelo artista cearense Igor Sabá, será realizada no dia 12 de março.

Marketing do futuro

Silvio Meira, autor do livro "Marketing do Futuro: Método para resolver desafios de marketing em plataformas", e Rosário Pompéia lançam a Escola de Marketing do Futuro. A instituição traz como diferencial a plataforma Sinergia, ferramenta colaborativa que permite aos alunos interagir e realizar atividades propostas pelos professores utilizando IA.