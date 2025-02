Tamo Junto

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR - 23.04.06 - Projeto Legados - Agência Advance - Na foto: Evandro Colares, (filho) Guilherme, Eliziane e Evandro Colares (Fco Fontenele/OPOVO)

Qualquer segmento profissional só existe se estiver inserido num ecossistema. O nosso mercado de comunicação é assim: Veículos, agências, produtoras, profissionais. Mais do que concorrentes, parceiros ou fornecedores, são conviventes de um habitat e quanto mais qualificado for este ambiente, o todo se beneficia. No caso específico do mercado publicitário, a trajetória das agências fala mais a respeito do que supõe a nossa vã crença de concorrentes. Este ano, uma das maiores agências do nosso mercado faz 30 anos, a Advance. Com a maturidade alcançada nessas três décadas, a Advance se une a outras, consagradas, como as lendárias Publicinorte, TT/LM, Terraço, CBC&A, Mota, Mark, 101° macaco e Slogan, ou mesmo às contemporâneas e premiadas: Íntegra, EBM Quintto, SG Propag, Acesso, Bolero, Bando, PHD, Ágil e Mulato.

O mercado deve celebrar a longevidade das suas agências. Isso é salutar e valoriza a nossa atividade. Nós aqui do O POVO, no alto de quase um século de atividade, acompanhamos a trajetória de cada uma delas, afinal, só de LAYOUT já são mais de 50 anos, e bem antes disso, já reconhecíamos a força criativa da publicidade cearense. Uma força reconhecida regionalmente, nacionalmente e até internacionalmente. Agora no bom "publicitês" e parodiando Nietzsche, "sem publicidade e marketing, o mercado seria um erro". Um brinde à Advance e vida longa ao nosso mercado.

Women in Power

Foi lançado no último dia 14, no Espaço O POVO de Cultura & Arte, a revista Bárbaras. A publicação traz a temática sobre a mulher em vários segmentos da sociedade. O número de estreia traz entrevistas, matérias e artigos de 37 grandes mulheres das cenas cultural, acadêmica e empresarial. O lançamento contou com palestras e painéis.

Capa da Revista Bárbaras Crédito: O POVO

Trajetórias

Duas exposições celebram a memória, a identidade e o poder da arte como narrativa e resistência: "Imagens em Trânsito: Memória, Fotografia e Identidade", da fotógrafa Delfina Rocha, e, "Um Oceano Dentro de Mim", da fotógrafa Jane Batista. Delfina foi assistente do lendário Chico Albuquerque e integra os coletivos "Sol para mulheres" e "Imagem e Pensamento". Hoje, a partir das 19h, no Espaço Cultural Unifor.

Irresistível

Neste sábado, 22/02, a partir das 16h, o Museu da Fotografia Fortaleza abre espaço para o cortejo do Vozes da África, um dos maiores e mais tradicionais maracatus do Ceará. Uma celebração que louva nossas raízes africanas. Uma experiência que une cultura, pertencimento e cidadania. Imperdível!

Tem Jogo!

A Advance assina a nova campanha da Normatel com o tema que une duas paixões do cearense: futebol e obra bem feita. O conceito surfa inclusive no fato da Normatel ser uma das patrocinadoras do Campeonato Cearense de Futebol. A campanha é pertencimento na veia. Sem trocadilhos, um gol de placa.

Campanha Normatel Crédito: Divulgação

A Força da Midia Impressa

A revista Manchete voltará a circular a partir do mês de março. Nesse relançamento, a revista deverá focar em fotojornalismo, com reportagens sobre coberturas de eventos. A Manchete foi criada em 1952, por Adolpho Bloch e tornou-se referência de qualidade com nomes estrelados da literatura e do jornalismo, como Drummond, Rubem Braga, Nelson Rodrigues e Manuel Bandeira.