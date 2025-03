Mamutes e elefantes

Foto: Reprodução/Instagram Na festa, estão confirmados os shows de Xand Avião e Taty Girl, além da participação de outros influencers como Yarley e Mirela Janis

Há muito tempo, num reino muito distante, existiam pessoas que determinavam o que estava na "moda" e o que era démodé (assim mesmo, em francês vulgar).

Esses iluminades (o/a), em grande parte estilistas, ditavam o vestuário, hábitos, gírias e outros comportamentos. Falo da moda, mas tivemos outras espécimes: atores, cantores, artistas plásticos, apresentadores de televisão.

Essa gente pautava o que se cunhou como sendo de "bom gosto". A comunicação sempre bebeu nestas fontes e assim caminhava a humanidade.

O interessante era que todos estes ditadores de estilo eram parte das engrenagens da imagem. Bem, décadas se passaram, surgiram as redes sociais e, com elas, dissipou-se a força da indústria.

Ao invés de brâmanes ungidos pela mídia, eis que surgem os profetas solitários da web: os influencers.

Os influencers são descendentes bastardos dos antigos iluminados. Ocorre que eles podem ou não seguir o mercado. Trafegam entre áreas de interesse e não batem continência, como antes, ao repertório cultural, como item indispensável para relevância.

A moda brasileira dos anos 1970 era comandada por nomes como Denner e Zuzu Angel. Os dois, profundos conhecedores do ofício.

Hoje, a moda é tarefa para muitos. Alguns sem nenhum conceito ou capacidade técnica para o feito. Influenciam mais pelo próprio comportamento e por um sentido de representar, ou o sentido do seguidor se sentir representado.

Um ciclo veloz e vicioso, e que tem suas curvas sinuosas. Colocar a reputação de sua marca com um lobo solitário desses tem seus riscos. A qualquer deslize pessoal, como uma postagem descuidada, um burnout ou mesmo um simples ato falho, a estratégia vira pó no rolo compressor do cancelamento.

Mais sustentável

A Metro Design lançou para o Cantinho do Frango campanha que valoriza o trabalho da marca com seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Este mês o destaque é a Igualdade de Gênero. A ação contempla um vídeo institucional que mostra as atividades que valorizam o público feminino e suas colaboradoras.



FICHA TÉCNICA

Agência: Metro Design

Cliente: Cantinho do Frango

Direção de conteúdo: Humberto Mascarenhas

Roteiro: Deyse Brigido

Captação e edição: Renan Oliveira

A Metro Design lança campanha para o Cantinho do Frango para conscientizar sobre a igualdade de gênero Crédito: Renan Oliveira/Divulgação

Ver para saber

O RioMar Kennedy e a Ambiental Ceará se uniram para criar uma abordagem interativa sobre saneamento. A partir de amanhã, o shopping oferece uma experiência lúdica para conscientizar sobre o tratamento dos efluentes.

O destaque é um mini ciclo do saneamento, com o trajeto completo do esgoto e seu retorno seguro ao meio ambiente.

Para tornar a experiência ainda mais dinâmica, o circuito conta com uma máquina de garra, semelhante às de pegar bichinhos de pelúcia, permitindo que os participantes simulem a retirada de resíduos indevidos da rede de esgoto.

Atualmente, mais de 468 milhões de litros de esgoto são coletados diariamente nas cidades atendidas pela Parceria Público-Privada (PPP), chegando às estações da Ambiental Ceará para tratamento antes de serem devolvidos à natureza sem risco de contaminação.

A iniciativa reforça o papel da população na universalização do saneamento, incentivando práticas como a conexão correta dos imóveis ao sistema e o uso adequado da rede.

A ação, alusiva ao Dia Mundial da Água, acontece no Piso L2 do shopping (próximo à Casas Bahia), das 14h às 20h, com acesso gratuito.



O tempo delas

A Temprano/Delantero e a Terravista Filmes assinam a campanha da Brisanet em comemoração ao mês da Mulher. Com o mote "O tempo delas importa, todos os dias", o vídeo convida à reflexão sobre a importância de dividir as responsabilidades, para que as mulheres tenham mais autonomia e possam dedicar-se a atividades de bem-estar e desenvolvimento pessoal.

“Acreditamos que nossa atuação vai além da tecnologia, é sobre conectar pessoas a novas perspectivas de ver o mundo e evoluir. Com essa campanha, queremos reforçar a importância de uma divisão mais justa do tempo e das responsabilidades, para que as mulheres tenham mais oportunidades de cuidar de si mesmas e de seus sonhos”, afirma Jordão Estevam, diretor Comercial da Brisanet.



FICHA TÉCNICA:

Anunciante: Brisanet

Aprovado por: Welliton Rocha

Agência: Temprano/Delantero

Direção de criação: Pádua Sampaio

Criação: Jorge Holanda, Daniel Moreira, Gisele Araújo

Atendimento: Wládia Lélis

Produtora de vídeo: Terravista Filmes



Veja o vídeo aqui

Sem aperreio

A SG Propag assina a nova campanha da Yamaha Nordeste com o objetivo de gerar um maior engajamento com o público local.

Com o conceito "Yamaha. Todo mundo se amarra", a estratégia busca interação do mundo lúdico com a marca, com elementos marcantes de Fortaleza.

Os traços são atrativos e dinâmicos, com ilustrações que fogem do clichê regionalista das xilogravuras. O visual dá a ideia de movimento em conexão com o produto, utilizando expressões regionais do Ceará que aproximam a comunicação do público-alvo.



Nova campanha da SG Propag para a Yamaha Nordeste valoriza a cultura do Ceará Crédito: Divulgação

Vozes guardadas no tempo

A Imagem Brasil Galeria inaugura sábado, às 15h, a exposição "Diário de Memórias", da artista visual Rose Aguiar, com curadoria de Patricia Veloso.

A mostra convida a revisitar o passado, com registros de álbuns de família em diálogo com intervenções estéticas sobre objetos, memórias vividas pela artista que reverberam no imaginário coletivo.

SERVIÇO:

Rose Aguiar - "Diario de Memorias"

Patricia Veloso - Curadoria

Abertura da exposicao

Sabado, 15 de marco, 15h

Imagem Brasil Galeria

Rua Rocha Lima, 1707, Aldeota

Para mais informações:

Patrícia Veloso – Direção Imagem Brasil Galeria

(85) 98878-7021 - wpp



Para as crianças

O Museu da Fotografia de Fortaleza dá início à sua programação de aniversário, neste sábado, a partir das 15h, com uma apresentação especial para as crianças de todas as idades!

Receberemos a professora e contadora de histórias Gorette Costa para uma lúdica e divertida contação que irá inspirar e estimular a criatividade das crianças.



Serviço: Contação de Histórias com Gorette Costa.

Data: 15/03 (sábado).

Horário: 15h.

Local: Museu da Fotografia Fortaleza - Rua Frederico Borges, 545, Varjota.

Inscrições: https://encurtador.com.br/XezRj

Inscrições gratuitas.



Collab de luxo

Nem só de promoção e descontos se faz um Dia do Consumidor. Com foco no público A, em comemoração ao mês do consumidor, o Grupo Clay Medicina e Estética lançou uma campanha em collab com a marca de joias Lavie.

Até o dia 31 de março, a cada R$1.500,00 em compras de serviços estéticos ou injetáveis, os clientes vão receber um voucher para concorrer ao sorteio de uma joia de ouro 18K com micro zircônias.

O sorteio será realizado no dia 1º de abril. Karol Praciano, coordenadora de marketing do Grupo Clay, explica à coluna que a ação busca oferecer uma experiência diferenciada e alinhada ao posicionamento de alto padrão da marca.



Aventura extrema

O Beach Park anuncia a abertura para o público de sua mais nova atração, o Surreal, a montanha-russa aquática mais alta do mundo, para o próximo dia 21 de março.

Localizada estrategicamente entre as atrações Maremoto e Ramubrinká, no Aqua Park – eleito o melhor parque aquático das Américas pelo Tripadvisor em 2024 –, o Surreal é um marco na história do destino turístico.

Desenvolvida pela canadense Whitewater, líder global em inovações aquáticas, a tecnologia Master Blaster Fusion emprega jatos d’água para criar subidas e descidas únicas, estabelecendo um novo padrão para toboáguas ao redor do mundo.

Com impressionantes 28 metros de altura e uma temática vibrante que celebra o surfe e suas manobras radicais, a nova montanha-russa aquática se destaca como a maior atração já construída no Aqua Park, consolidando o Beach Park como referência em experiências de lazer e inovação.

Utilizando boias duplas, os visitantes serão impulsionados por jatos d’água em velocidades de até 42 km/h, em um percurso de aproximadamente 77 segundos repleto de subidas, descidas e curvas que imitam movimentos das ondas.

Com uma narrativa visual e design que une elementos como o ‘big drop’ de 7 metros, espirais alucinantes (‘constrictors’) e efeitos translúcidos que simulam a leveza de um ‘floater’, o Surreal transporta o público para uma experiência imersiva e emocionante.

Segundo Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, a inauguração do Surreal reforça a constante busca pela inovação.

“O Surreal é a maior e mais emocionante atração já criada na história do Beach Park. Estamos entusiasmados com essa novidade imperdível, que certamente encantará tanto os visitantes que já fazem parte da nossa trajetória quanto aqueles que passarão a nos descobrir e nos prestigiar daqui em diante”, afirma Murilo.



Para aqueles que já querem garantir antecipadamente o ingresso para conferir a novidade, basta acessar o site: https://ingresso.beachpark.com.br/. O destino está localizado em frente ao mar, na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos do aeroporto internacional de Fortaleza.



Nova montanha russa do Beach Park estreia esse mês Crédito: Divulgação

Ciência de dados

A Trust Control, empresa líder em cibersegurança no Norte e Nordeste do Brasil, firmou parceria com a Numeratti, especializada em consultoria e marketing digital, para potencializar sua performance nas redes sociais.

Através da parceria, a Numeratti vai fazer a trabalho de mídia digital com foco em performance e na construção de um projeto de ciência de dados para melhor entendimento da jornada do cliente Trust Control.

"Esse é um investimento que tem por objetivo reforçar a participação da Trust Control no ambiente digital, ampliando a autoridade da empresa como uma das grandes referências no país. Buscamos com essa parceria aumentar o volume de novas oportunidades de negócios, explorando todo o potencial da gestão de dados e do ambiente digital", explica Leonardo Meireles, coordenador de marketing da Trust Control.



De acordo com Lucas Mendes, CEO da Numeratti, a parceria vai ajudar a Trust a alcançar os objetivos através da construção e do entendimento de toda a comunicação da empresa no âmbito digital. “Estamos muito felizes em iniciar essa parceria com a Trust Control, não apenas por ser uma grande marca e com muita credibilidade, mas por ser um projeto muito grandioso que vamos construir juntos”, descreve.



Novo profissional

O Jota (https://jota.ai/), assistente financeiro feito com inteligência artificial que automatiza processos para pessoas físicas, empreendedores individuais e empresas, anuncia a nomeação de Pedro Campos como seu Head de Marketing.

Criada pelo cearense Davi Holanda, a fintech viabiliza transferências, cobranças e pagamentos via PIx por meio de uma conta digital gratuita 100% dentro do WhatsApp.

O executivo possui 15 anos de experiência no setor acumulando passagens em posições de liderança de empresas como Danone, Heineken e, mais recentemente, Whirlpool, onde foi responsável por Brand & Trade Marketing de toda a linha KitchenAid na Europa, Oriente Médio e África.

Recentemente, a fintech concluiu sua rodada Seed de US$ 8,9 milhões, liderada pela MAYA Capital, com participação da HOF Capital, BigBets, Alter Global, Bogari Capital, Norte Ventures e investidores-anjo, como Bebeto Nogueira, fundador da Segura e Scout da a16z, Fersen e Mateus Lambranho, Mauro D’Ancona, fundador da 180 Seguros, Bernardo Lustosa, sócio da ClearSale, Dennis Wang e Pedro Fiuza.

De acordo com o planejamento estratégico, este investimento apoiará sua amplificação para um ecossistema mais amplo, acelerará o crescimento da marca e aumentará sua base de clientes no Brasil.

Neste contexto, o Head de Marketing terá como objetivo coordenar o fortalecimento da presença da companhia no mercado, assim como liderar projetos que unem marketing, dados e tecnologia para acelerar o crescimento de produtos e soluções. Seu ingresso reforça a aposta da empresa em talentos que reúnem visão estratégica e experiência prática.

“Depois de 5 anos na Europa, a volta para o Brasil marca o início de um dos maiores projetos da minha vida profissional. Eu sempre tive o desejo de criar algo desde o começo que tivesse o potencial de impactar milhões de pessoas e fazer parte de uma empresa brasileira. O Jota é tudo isso. A sinergia entre IA e automação financeira tem tudo para transformar a vida dos brasileiros e a forma como eles se relacionam com suas finanças." afirma Pedro Campos.

De cara nova

A AYO apresenta a sua nova identidade visual Crédito: Divulgação

A AYO passa por um processo de rebranding e assume uma nova identidade. A partir deste mês, as duas sedes passam a adotar o mesmo nome: AYO gym. A mudança marca um momento de renovação e fortalecimento da marca, com o objetivo de unificar a comunicação em um mesmo canal e oferecer uma experiência ainda mais completa aos alunos. No Instagram, a nova identificação será @ayoacademia.

A atualização da identidade reflete um posicionamento estratégico que busca consolidar a presença da academia no mercado, reforçando a proposta de oferecer serviços de alta qualidade em atividades físicas e bem-estar.

Com a unificação da comunicação, os alunos poderão contar com uma identidade visual mais coesa e uma experiência alinhada em todas as unidades.

As marcas do sistema AYO gym seguirão a identidade da marca principal, usando o mesmo sistema tipográfico e de organização entre os elementos.

“O esquema tipográfico é baseado na fonte Raleway. Ela é amigável e tem aspecto dinâmico, principalmente na sua versão itálica escolhida para compor as marcas do sistema”, explica Alberto Gadanha, designer responsável pelo trabalho.

As cores são ainda mais importantes na nova identidade. “A cor da marca da AYO é o rosa. Ela representa dinamismo e feminilidade e deve estar presente em todas as peças, sempre que for possível.

Para compor a harmonia cromática com o rosa, temos o preto e dois tons de marrom que chamamos de madeira e areia. O preto será utilizado predominantemente como cor de fundo nas peças, proporcionando um contexto visual que transmite técnica e profissionalismo.

Os tons de marrom agregam sofisticação à identidade da marca, reforçando sua elegância. O logotipo, por sua vez, deverá ser aplicado exclusivamente nas versões branca ou preta, garantindo versatilidade e coerência visual conforme a necessidade”, destaca Alberto.

Todas as marcas compartilham cores e tipografias, garantindo a harmonia final do sistema e formando um conjunto visual. Além da modernização da marca e a padronização de cores, a transição para AYO gym acompanha a evolução das práticas e tendências do setor fitness, garantindo que as atividades e os serviços oferecidos estejam em sintonia com as necessidades do público.

“Com a nova identidade, a AYO gym segue com a missão de promover saúde e qualidade de vida por meio de uma experiência completa, moderna e atenciosa.

O movimento simboliza uma mudança de nome e uma evolução que busca entregar cada vez mais valor aos alunos e fortalecer sua posição no segmento fitness”, relata Sasha Reeves, CEO da empresa.