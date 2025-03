Beach Park oferece descontos para o Arvorar

Foto: Arnaldo Dantas/Divulgação O Arvorar tem desconto na entrada durante a Semana do Consumidor

Pensando em tornar a experiência dos consumidores mais completa, durante a Semana do Consumidor Beach Park, que termina amanhã e oferece descontos de até 40% e condições especiais em pacotes de hospedagem nos resorts do grupo, os clientes também poderão obter descontos na compra do Passaporte Arvorar, que garante 10 dias de acesso ao novo parque do grupo.

O Arvorar oferece um roteiro envolvente e interativo para todas as idades e a oportunidade de conhecerem e aprenderem mais sobre a preservação ambiental e os animais da fauna brasileira ameaçados de extinção. É a oportunidade ideal para conhecer tudo que o Beach Park tem a oferecer.

Durante a Semana do Consumidor, os passaportes Arvorar podem ser comprados no site ingresso.beachpark.com.br/arvorar/p por apenas R$109 no Pix ou em 10x de R$10,90 no cartão de crédito.

Já o ingresso avulso, comprado antecipadamente, para o acesso de um dia ao parque custa R$ 89, durante o período do soft opening. Os passaportes são intransferíveis, individuais e devem ser utilizados em um prazo de 20 dias a partir da data do primeiro acesso.

Para garantir ainda mais conforto aos clientes e tornar ainda mais imperdível a visita ao Arvorar para quem está hospedado, há transfers saindo dos resorts do grupo em horários programados a partir das 09h20.

Já os pacotes de hospedagem contam ainda com opções de utilização até o dia 7 de dezembro de 2025, incluindo feriados e o mês de julho, sendo a oportunidade perfeita para quem deseja curtir as férias em um dos destinos turísticos mais desejados do País.