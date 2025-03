Ainda somos os mesmos, infelizmente

Foto: Acervo Arquivo Nacional A cantora Elis Regina completaria 80 anos nesta segunda-feira, 17

Propaganda é arte? Essa pergunta vai e volta e isso acontece pela subjetividade da questão. Para responder a pergunta acima, por exemplo, teríamos que definir o que é arte.

Daí a imprecisão de uma resposta cartesiana. O assunto voltou à minha pauta pela voz de Elis Regina. A lendária cantora faria esta semana 80 anos.

Elis, além de um exemplo de artista do mais alto patamar de qualidade, é também um case de sucesso, mesmo 43 anos após sua morte, em 1982.

A gestão da carreira da Elis "post mortem" é impressionante. Do baú pulam gravações inéditas, clássicos regravados com arranjos mais modernos, livros, documentários, shows e até uma Elis recriada por inteligência artificial para um impactante comercial da Volkswagen.

Elis, como produto, vive! Vive e fatura muito.

Isso acontece com a gestão do espólio artístico de celebridades já falecidas: Elvis Presley e Michael Jackson continuam faturando horrores. A questão é a qualidade da gestão.

A obra de Belchior hoje vale milhões, muito mais do que quando ele estava vivo. No entanto, o êxito destes inventários não são fruto somente de uma boa gestão.

Grande parte desse êxito é decorrente da atemporalidade da obra desses artistas. Desta atemporalidade, nasce uma relevância que é o que interessa ao mercado, ao nosso mercado publicitário.

A leitura nos leva a questionar. Qual será o motivo por que não utilizamos marcas como Rachel de Queiroz, Patativa do Assaré, Sérvulo Esmeraldo ou Raimundo Cela em nossas marcas, produtos, campanhas? E estou me reservando apenas aos grandes nomes já falecidos.

É claro que não existe, na grande maioria, uma gestão de licenciamentos por parte dos herdeiros. Tudo isso é uma imensa jazida de possibilidades, o que falta é capacidade de fazer leitura, não concordam? Tudo bem! Se concordam, fica a pergunta, quem se habilita?

Mania de açaí

A Mulato criou a nova campanha da Puro Açaí. Com o slogan "A mania do Brasil", destaca os diferenciais do produto, como 100% natural, com origem em fazenda própria. O filme faz uma associação entre manias estranhas, como assobiar no elevador ou piscar três vezes antes de tomar café, com a mania de todo mundo de tomar o Puro Açaí.



Novo olhar

Raquel Gifoni é a nova head de marketing da Casa Freitas. Seu principal objetivo será estruturar novas estratégias para garantir que todas as ações estejam alinhadas com as necessidades do grupo para fortalecer sua marca no mercado. Ao longo de sua carreira, Raquel atuou em empresas como Super Lagoa, Centro Fashion, Avine e BScash.

Luxo Naturalista

A Advance assina a identidade do novo empreendimento da Terra Brasilis Urbanismo. O Marina Terra Brasilis, às margens da Lagoa do Catu, oferece como proposta lazer e moradia, em um ambiente de resort.

O trabalho aposta em cores que evocam bem-estar. A tipografia e os elementos gráficos dão um visual atemporal, refletindo o conceito de luxo acessível e exclusividade.

“O time Advance foi assertivo no briefing. Recebemos propostas bem diferentes uma da outra, mas quando vimos essa, foi unânime. Ela tinha a leveza e a essência do Marina e traduzia bem o que queríamos comunicar e a forma simples e, ao mesmo tempo elegante” , afirma Manuela Sales, gerente de marketing da Terra Brasilis.

Além do impacto visual, a comunicação do lançamento foi estrategicamente pensada para atingir o público-alvo de maneira ampla e eficaz.

“Nós investimos em ações crossmedia, incluindo redes sociais, campanhas de performance, materiais gráficos para corretores, mídia exterior e outras iniciativas que reforçam o posicionamento do empreendimento como uma oportunidade singular para morar ou investir”, comenta Guilherme Colares, Diretor de Novos Negócios da Advance Comunicação, e responsável pelo projeto.

FICHA TÉCNICA:

Diretor de Criação: Fernando Manara

Diretores de Arte: Max Uchôa e Pedro Lucas

Redação: Fabiane Silva e Sarai Baptista

Planejamento: Eliziane Colares e Musa Guedes

Estúdio: Clemilson Alencar e Wendell Sá

Revisores: Sara Colares e Carlos Normando

Mídia: Isabel Holanda, Grace Cardoso e Felipe Gaudêncio

Atendimentos: Guilherme Colares, Maíra Pereira e Marcelo Machado



A Advance assina a nova identidade visual de projeto da Terra Brasilis Urbanismo Crédito: Divulgação

Plantar e colher

A Casacor Ceará lança hoje, às 16h no Salão Blue Night, Cobertura do Hotel Gran Marquise a edição 2025 do evento. Além de anunciar o espaço onde a mostra será realizada, Pedro Ariel Santana, Diretor de Relacionamento e Conteúdo da Casacor, apresentará a palestra "Semear Sonhos", tema que norteia a mostra deste ano.

A ideia é fazer com que os profissionais reflitam sobre bioarquitetura e sustentabilidade. Pedro Ariel destaca a importância de pensarmos em cidades que integrem diversas espécies e respeitem os ciclos naturais.



Pedro Ariel destaca a importância de pensarmos em cidades que integrem diversas espécies e respeitem os ciclos naturais: "É fundamental que pensemos em uma cidade multiespécie, planejada não só para os humanos, mas também para outros seres, que reconheça os processos cíclicos da natureza, aprenda com eles e melhore continuamente seus próprios sistemas."

Durante o evento, será revelado o espaço escolhido para sediar a Casacor Ceará 2025, que acontecerá de 2 de outubro a 16 de novembro. A expectativa é que o local reflita o compromisso da mostra em revelar tendências do morar, apresentar o talento dos profissionais, alinhando as tendências globais de sustentabilidade e inovação.



Serviço:

•Evento: Anúncio Oficial da sede da Casacor Ceará 2025 e Palestra "Semear Sonhos" com Pedro Ariel

•Data: 20 de março de 2025

•Horário: 16h

•Local: Hotel Gran Marquise, Salão Blue Night - Cobertura

•Endereço: Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe, Fortaleza - CE

Para mais informações, acompanhe as redes sociais oficiais da Casacor Ceará:

•Instagram: @casacorceara

•Facebook: CASACOR Ceará



Casacor Ceará anuncia seu tema de 2025 Crédito: Divulgação

Ceará, Hub geek do Nordeste

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ABDV/Ceará) promove hoje no Pub 5 Elementos palestra do economista Igor Macedo.

"O Sana: Do imóvel à Excelência - Como a Cultura Oriental, um sonho e o profissionalismo transformaram o Ceará no Hub Geek do Nordeste" trata da criação e consolidação do Sana, que move o mercado geek.

Igor Lucena é uma personalidade reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior. Economista, empresário e Doutor em Relações Internacionais, ele já presidiu a Fundação Cultural Nipônica Brasileira e o Conselho Regional de Economia.

É fundador do Sana — maior evento de cultura pop oriental do Nordeste —, diretor de Investimentos do Grupo Corpvs e CEO da AMERO Consulting in Geopolitical Risks.

Além disso, atuou como consultor para as Nações Unidas e integra instituições internacionais de renome, como a Chatham House, em Londres, a Academia Portuguesa de Ciência Política e a Academy of Political Science, em Nova York.

A palestra promete uma imersão na trajetória de criação e consolidação do Sana, evento que há décadas movimenta o mercado cultural e geek da região, trazendo inovação, profissionalismo e uma forte conexão com a cultura oriental.

Lucena compartilhará como a visão empreendedora e estratégica transformou um sonho em uma referência nacional, destacando o papel do Ceará como hub do segmento no Nordeste.

“Trazer Igor Lucena para esse encontro é uma forma de inspirar nossos associados com uma história de visão, estratégia e sucesso. O Sana é um exemplo de como o empreendedorismo e a cultura podem caminhar juntos, gerando impacto positivo e crescimento para o nosso estado”, destaca Wladson Sidney, presidente da ADVB Ceará.

O evento é uma excelente oportunidade para profissionais de marketing, empresários e investidores se conectarem e trocarem experiências. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas.

O almoço de negócios da ADVB conta com o apoio das seguintes empresas parceiras: Urbmídia, Eletromídia, Turatti, Brisanet 5G, Gomes de Matos Consultoria, Agência Fronteira, Carol Comunicação, Timeline Art Films, Splash Eventos, Sancho Corporativo, DBS Advocacia, Theo Link Ai, PliQ e 2P Treinamentos.

Serviço:

Evento: Almoço de Negócios ADVB Ceará com Igor Lucena

Data: 20 de março

Local: Pub 5 Elementos, Fortaleza

Tema: “O Sana: Do imóvel à Excelência - Como a Cultura Oriental, um sonho e o profissionalismo transformaram o Ceará no Hub Geek do Nordeste”



Nova Praia do Futuro

A agência Moode lançou a campanha de lançamento da identidade visual do novo beach club da Praia do Futuro, a Ahau Beach. Inspirada no estilo mexicanoTulum, o espaço conta com “lounges” exclusivos e um rooftop para a realização de eventos.

A Ahau Beach se posiciona como o novo destino de sofisticação à beira-mar, onde o público pode desfrutar de momentos incríveis em um cenário moderno e elegante, trazendo à Praia do Futuro uma proposta de lazer e conforto que vai muito além do convencional.