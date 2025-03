Síndrome de vira-lata

Foto: BARBARA MOIRA PARA O POVO EM 04.05.2021 Pague Menos tem ações listadas na B3. (BARBARA MOIRA/ O POVO)

Existe um ditado popular que diz: "só toma champagne comigo quem comeu grama comigo". Este aforismo provoca uma reflexão que se alinha ao do reconhecimento de quem contribuiu conosco nos primeiros momentos ou mesmo nos momentos difíceis.

Esta semana, um dos maiores anunciantes do mercado, a rede de farmácia Pague Menos abriu concorrência para a escolha de uma nova agência para atender sua conta.

A Pague Menos é um orgulho para o Ceará, sua trajetória de sucesso é motivo de citações elogiosas pelo caráter empreendedor do cearense.

Suas lojas espalhadas em todo país demonstram a força de uma gestão competente e ousada. Ocorre que a sua área de marketing, que hoje fica em São Paulo, abriu uma concorrência pelo Linkedin de forma estranha e deselegante.

Uma repetição do processo míope que outras grandes marcas do Ceará adotaram nos últimos anos. Assim foi com a M. Dias Branco e a Hapvida.

Pensando sem xenofobismo, o mercado publicitário cearense é referência, reconhecido através de prêmios no Brasil e no exterior.

Sem falar que muitas marcas nacionais são atendidas por agências locais e a realidade do nosso setor permite perfeitamente um atendimento em qualquer lugar do mundo.

Qual o motivo real para esta decisão? Preço? Com certeza, não. Competência? Muito menos. E não podemos deixar de ressaltar que foi aqui que seus conceitos de marca foram construídos e ganharam relevância.

A M. Dias Branco, a Hapvida, assim como a Pague Menos, são marcas que orgulham os cearenses. Um dos pilares deste patrimônio afetivo é o DNA de agências e profissionais locais que comeram grama na construção destes ícones do mercado nacional.

Parece que se esqueçaram de quem esteve ao lado delas desde o início, quando ainda eram somente anunciantes locais. Vale a pena refletir.

O lixo no lixo

A EBMQUINTTO assina a nova campanha institucional da Prefeitura de Fortaleza. Com o slogan "Mutirão Limpa Fortaleza", a ação tem o objetivo de promover a operação de limpeza que vem sendo realiza na cidade, além de incentivar a participação da comunidade.

O comercial de TV mostra os garis da Prefeitura correndo atrás do lixo, personificado por atores fantasiados.

FICHA TÉCNICA:

Direção de Planejamento: Thiago Peixoto

Direção de Criação: Kendy Shirasu, Stefanie Campelo

Head de Criação: Rodrigo Lima

Redação: Rodrigo Santiago, Michel Barba

Direção de Arte: Rodrigo Lima, Yago Bezerra, André Gonçalves

Planejamento Estratégico: Laura Brito.

Social Media: Pamela Bessa

Produção: Ângela Silveira, Rayssa Carvalho

Mídia: Sabrina Guimarães, Narjara Lima

Performance: Mateus Freire, Keven Rodrigues, Livia Sousa

Business Intelligence: Priscila Ribeiro e Neto Araújo

Atendimento: Jéssica Dartora e Cleisla Falcão

Aprovação: Larissa Barros e Gutenberg Albuquerque

Filme (Produtora): Terravista

Bilionários

O Nordeste se consolidou como a segunda região do Brasil com maior investimento em publicidade, em 2024, segundo o Cenp-Meios. Na região, o valor investido em publicidade alcançou a cifra de R$ 1,22 bilhão. Os dados do Cenp-Meios referem-se aos espaços publicitários efetivamente comprados por 339 agências de todo o país.

Ceará finalista

A agência Tá em Todas, especializada em Live Marketing, é finalista do Prêmio Live 2025 em 4 categorias: Agência de Live Marketing Nordeste, Ativação Promocional, Evento para público interno e Ativação para Datas Especiais para marcas como Guanabara, Mais Leve e Esmaltec. O prêmio está dividido em 30 categorias e será entregue em julho, em São Paulo.

O olhar do futuro

Para celebrar seus 45 anos e 3 da reabertura, o MIS está promovendo o "Futuros Possíveis", uma programação gratuita que vai até domingo.

Destaque para o Fórum do Futuro, 4 mesas sobre Direitos Humanos, Música, Fotografia e Cinema; a "VideoMapping no Casarão", em que os participantes podem criar intervenções visuais sobre sua fachada, além de shows de Luiz Fidelis e do DJ Desnorteado, e do lançamento do clipe "Ecos do Invisível" da Banda Leves Passos, uma experiência sensorial que integra música e arte visual.

O Fórum do Futuro será composto por 4 mesas nas áreas de Direitos Humanos, Música, Fotografia e Cinema. O evento marca o encerramento da exposição “Vermelho Vivo: Amor & Revolução”, com curadoria de Ângela Berlinde, que segue em cartaz até dia 30 deste mês. As inscrições podem ser feitas nos links na nossa bio.

A ação educativa “VideoMapping no Casarão”, conduzida por Carol Rodrigues, Garu Pirani, Viviane Lima e Yan Belém, é uma experiência interativa em que os participantes poderão criar intervenções visuais sobre a fachada do MIS. Com 90 vagas no total, sendo 30 vagas a cada 30 min, as inscrições podem ser realizadas no link da bio do nosso perfil.

O show de lançamento do clipe “Ecos do Invisível” da Banda Leves Passos será uma experiência sensorial que integra música e arte visual.

A tradicional Feira da Fotografia agora conta com a novidade de acontecer associada à Feira do Vinil. Expositores estarão vendendo artigos de fotografia e vinis.

O DJ Desnorteado apresenta o set Cearensidades, resgatando conexões sonoras que transitam entre tradição e experimentação.

Luiz Fidelis tem no forró seu ritmo de maior expressão. Como compositor, tem mais de 200 canções gravadas por nomes como Elba Ramalho, Fagner e Dominguinhos, entre diversos outros.

O MIS promove ao longo dos domingos de março sessões adaptadas com uma programação que inclui três exposições: “Fósseis do Cariri”, “Aves do Ceará” e “fragmento-KYMERA”, com estímulos visuais e sonoros ajustados para uma experiência sensorial mais equilibrada.

O cantor e compositor Rodger Rogério conversa com a cantora Mona Gadelha sobre o álbum “Chão Sagrado” (1975), de Rodger Rogério em parceria com a cantora Teti. O disco é considerado um dos mais importantes do chamado “Pessoal do Ceará”.



MIS realiza programação especial para celebrar três anos de reabertura Crédito: Deivyson Teixeira/Divulgação

Conexão e impacto

A Metro Design é a nova agência das marcas Naturágua e Natucoco, do Grupo Telles.

Terá a missão de trabalhar com a gestão de branding e conteúdo das duas marcas, criando estratégias personalizadas para fortalecer sua presença digital e ampliar seu alcance e engajamento com o público consumidor.