Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31.08.2023: Entrevista presencial com Zé Tarcísio para relembrar sua trajetória e atualizar seus passos.

Os baianos são criativos e festivos. Existe até a máxima bem humorada, "a Bahia é uma gravadora disfarçada de Estado".

A música baiana é o maior exemplo disso. Caetano Veloso promove Ivete Sangalo que divulga a Carybé que homenageia Jorge Amado que é cantada por Maria Bethânia e Pitty que são referências para Mãeana e todo grupo adora João Gilberto. A Bahia é a terra da autoestima.

Não vamos falar aqui dos baianos publicitários Duda Mendonça, Nizan Guanaes, Fernando Barros e Sérgio Valente. Todos cantam e entoam a baianidade em seus trabalhos.

Aliás, todos são locais e universais ao mesmo tempo. Todos são do mundo, mas a partir da Bahia. E nós aqui?

Aqui no Ceará, temos um orgulho mais aguado de nossa cearensidade. Enquanto o baiano nos leva para ver os Filhos de Gandhi e os pernambucanos para assistir à Noite dos Tambores Silenciosos, nós escondemos os maracatus da Domingos Olímpio dos olhos de quem nos visita.

Esse traço também se reflete em nossa linguagem publicitária. Aqui, acolá, assistimos a alguma campanha com elementos locais. Quase sempre na velha e manjada tiradas de humor.

Pouco temos de Zé Tarcísio nas cores e formas dos anúncios. Quase nada de nossa música. De nossos poetas e romancistas, muito raro. O Ceará, às vezes, não merece o Ceará. Nossos anunciantes, muitos, querem linguagens globalizadas e pasteurizadas, daí a equivocada migração para agências de outros centros.

Nós todos, veículos, agências, anunciantes, gestão pública, somos responsáveis por esta cultura colonizada e temos que falar disso sempre, até que possamos juntos, não só assistir a um desfile do Az de Ouro ou do Vozes da África, mas entrar na dança e levantar bandeiras que nos tornam únicos e autorais.

Afinal, nós também não somos somente cearenses, somos globais, somos a partir do Ceará.

Orgulho digital

A Rock Digital é a única agência do Brasil com três indicações em categorias de agência no Prêmio ABRADi 2025, um dos mais importantes do marketing digital.

A empresa concorre em melhor estratégia de CRM, melhor estratégia de marketing digital e melhor case de responsabilidade social. Os ganhadores serão anunciados amanhã, em São Paulo.



* Melhor Estratégia de CRM, com o case do I'Club do Iguatemi Bosque

* Melhor Estratégia de Marketing Digital, com o Mundo IGT do Iguatemi Bosque

* Melhor Case de Responsabilidade Social, com a Academia da Vida, da Construtora Mendonça Aguiar com Lar Amigos de Jesus

A presença da agência entre os finalistas destaca a força criativa e estratégica do Ceará no mapa do marketing nacional.

“Ser a agência mais indicada do Brasil mostra que dá pra fazer marketing de excelência a partir do Nordeste. Agora é torcer para trazer esse prêmio pra casa”, afirma Hugo Lopes.

Xô, rotina

A Bolero Comunicação assina a criação do terceiro filme da série "Ceará Fascinante", para a Secretaria de Turismo do Estado. "Escritório" é o nome do episódio, de 60 segundos, que apresenta um profissional estressado que larga a agitação do trabalho para curtir uns dias com sua companheira em Canoa Quebrada.



360 graus

A Advance conquistou o Selo Google Partners Premier 2025, um grupo das top 3% melhores empresas participantes do programa no Brasil, a única do Norte e Nordeste. Esse status comprova a expertise da agência em Google Ads e uma excelência em performance, também no digital, além de consolidar sua expertise full service na construção de soluções integradas 360.

A agência também se beneficia ao estar listada no diretório do Google Partners Premier, com uma presença em um espaço exclusivo para destacar a agência e atrair potenciais clientes.

Essa seleção é feita anualmente e considera diversos fatores de desempenho e especialização no Google Ads. O selo é concedido às empresas que estão entre as 3% com melhor desempenho na utilização das soluções Google Ads.

Entre os critérios analisados estão: crescimento e retenção de clientes - capacidade da agência de atrair novos clientes e manter os atuais; diversidade de produtos - avalia se a agência utiliza diferentes ferramentas e formatos do Google Ads; investimentos anuais - considera o volume de investimentos gerenciados pela agência em anúncios no Google Ads em comparação com concorrentes.



Para a CEO da Advance, Eliziane Colares, a Advance tem um histórico consistente de investimentos na preparação do time para oferecer soluções sofisticadas de mídia.

Com mais essa certificação, a Advance reafirma seu compromisso em entregar inovação, estratégia e resultados aos nossos clientes, consolidando-nos como referência também no mercado digital.



Louvação

Louvando quem bem merece, já versava Torquato Neto. O ator, diretor, dramaturgo e escritor Ricardo Guilherme é o novo imortal da Academia Cearense de Letras.

A posse está marcada para 15 de abril. Ricardo é um dos maiores nomes das artes cênicas no Ceará, o que não impediu suas incursões pela literatura, como autor de vários livros e pela comunicação social, como professor universitário e apresentador da TVC.

Sua escolha abre a ACL para outras linguagens e possibilidades estéticas. Ricardo é um designer nos palcos dos teatros e da vida.

FORTALEZA, CEARÁ, 23-08-2024: O ator Ricardo Guilherme lança seu novo espetáculo. Na foto, o ator se prepara para sua estreia. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Histórias de coleção

A Temprano/Delantero lançou a nova campanha do Colégio Christus para celebrar seus 74 anos. "Grandes histórias para contar" apresenta a história da instituição e suas realizações. O conceito está desenvolvido em gráficas e publicações nas redes sociais. O selo comemorativo tem um visual dobrável, que reforça a noção de encaixe e sua ligação com o futuro.

Temprano/Delantero cria para os 74 anos do Colégio Christus Crédito: Divulgação

É festa!

O Arvorar, novo parque temático do Beach Park, acaba de lançar uma novidade imperdível que promete transformar as festas de aniversário em momentos ainda mais memoráveis e divertidos para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Agora, o parque pode ser o cenário perfeito para quem busca reunir a família e os amigos para comemorar a chegada de um novo ciclo de maneira única, cercado de aventuras, diversão, além de segurança e contato com a natureza.

O Arvorar oferece a possibilidade de realizar as festas dentro do parque, disponibilizando espaço exclusivo, com várias opções para o entretenimento e estrutura completa para esse momento especial.

Como funcionam os pacotes de aniversário no Arvorar?

Os pacotes de aniversário são projetados para garantir uma festa cheia de alegria e comodidade.

O evento é realizado dentro do parque, em um espaço exclusivo, com toda a estrutura necessária para tornar a comemoração ainda mais especial.

Os pacotes têm início com o mínimo de 20 pessoas, e incluem benefícios como entrada gratuita para o aniversariante no dia da comemoração, descontos de 10% no ingresso do parque para os participantes, decoração temática e animadores para a tradicional “hora do parabéns".

Além disso, é possível incluir um kit de lanches com hot dog, suco ou refrigerante, pipoca, água e churros para todos os convidados. Caso queira, o aniversariante pode ainda levar o seu próprio bolo e lembrancinhas.

As reservas devem ser feitas com antecedência de até 48 horas antes da data da festa, e estão sujeitas à disponibilidade. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a equipe do Arvorar pelo telefone (85) 4012.4283, Whatsapp (85) 98117.8461 ou e-mail grupos@parquearvorar.com.br.

Arvorar inaugura nesta quinta-feira, dia 4 Crédito: Arnaldo Dantas

Tudo de bom

A Oreo, marca de biscoitos recheados, aposta na estratégia de "Empathy at Scale", combinando segmentação avançada e criatividade para convidar consumidores a "Ligar o modo Oreo" com mensagens altamente personalizadas e contextualizadas em sua nova campanha criada pela Leo.

Com seis filmes diferentes, cada um voltado a um perfil de público específico, a campanha se adapta ao contexto do consumidor.

O conceito "Ligue o Modo Oreo", já presente em diferentes iniciativas da marca, ganha novas abordagens personalizadas de acordo com os gostos dos consumidores. Os fãs da cultura coreana, por exemplo, serão impactados com uma versão especial do filme em coreano.

Da mesma forma, se o consumidor está jogando ou acompanhando conteúdos de ação, poderá ser impactado com versões customizadas de acordo com seus interesses para "Ligar o modo Oreo" e curtir o biscoito de cacau crocante com recheio cremoso.

Desenvolvido de modo a fortalecer a conexão da marca com o público de forma autêntica, a campanha conta, também, com um desdobramento criado especialmente para a região Nordeste, com um Piseiro especial como trilha.

O vídeo é embalado pelo ritmo musical que já ganhou o país, ampliando a presença de Oreo nos territórios de entretenimento e cultura pop, e fortalecendo a conexão da marca com a região. Dessa forma a marca apresenta o produto de maneira mais contextualizada e genuína aos consumidores.

“Oreo tem em seu DNA o estímulo à diversão e momentos descontraídos, e, por meio desta campanha, reforçamos o papel da marca nos momentos de lazer do consumidor de forma natural e envolvente, de modo a tornar cada interação com a marca mais especial e significativa”, afirma Flavia Arruda, Gerente Sênior de Oreo.

“Mais do que falar com o consumidor, queremos estar no momento certo e da maneira certa”, diz Vinicius Stanzione, Chief Creative Officer na Leo. “A estratégia de Empathy at Scale nos permitiu criar peças que conversam diretamente com os hábitos do público, garantindo relevância e conexão genuína,” afirma.

A campanha já está no ar, com forte presença nos principais meios digitais e na TV, além de ativações estratégicas em OOH ao longo do primeiro trimestre.

Com essa iniciativa, Oreo e Leo reafirmam uma parceria pautada pela inovação criativa e pelo uso estratégico de tecnologia, construindo conexões autênticas e elevando o impacto da marca no dia a dia dos consumidores.

Mais saudável

Pão de Açúcar lança espaço especial em suas lojas Crédito: Caue Moreno/Divulgação

A busca por uma vida mais saudável e equilibrada nunca foi tão forte. Segundo dados da Brasil Food Trends 2020, compartilhados pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o mercado de alimentação saudável vem experimentando um crescimento médio de 12,3% ao ano.

Visando atender os clientes que buscam produtos desse segmento, o Pão de Açúcar, rede de supermercado premium do GPA, lançou o Espaço Mais Equilíbrio, um conceito que visa centralizar os principais produtos saudáveis – como itens sem glúten, orgânicos, sem açúcar e sem lactose – em um único ambiente, simplificando a experiência de compra e colocando a conveniência ao alcance do cliente.

Esse espaço já está presente em todas as lojas do Pão no Brasil.

Com características de maior equilíbrio nutricional, esses itens foram removidos da exposição regular com os demais nas lojas e por categorias e migraram para um espaço onde ficam concentrados e expostos em um único ambiente.

Localizado estrategicamente próximo ao corredor de frutas, legumes e verduras, o Mais Equilíbrio conta mais de 1.100 produtos e os itens seguem sete atributos: orgânico, integral, natural, vegana, sem açúcar, sem glúten e sem lactose.

Entre os produtos mais vendidos da categoria estão as bebidas vegetais, barras proteicas e granolas, que tiveram seu sortimento ampliado no último ano.

Allan Gate Hock, Diretor de Marcas Próprias do GPA, explica que o objetivo foi facilitar a experiência de compra dos consumidores. “Antes dessa atualização de categorias, o cliente precisava fazer uma jornada mais longa e segmentada, passando por todos os corredores da loja para comprar itens saudáveis de diversas categorias.

Agora, com um espaço dedicado para isso, os produtos são centralizados em um único local, criando um ambiente que facilita o processo de compra de saudáveis. Além de otimizar a jornada do cliente, torna a marca mais relevante para ele”, conta.

Com esta alteração, em 2024 o Pão de Açúcar foi apontado como a rede de supermercados mais indicada pelos nutricionistas para a compra de itens saudáveis, conforme a 10ª Pesquisa Anual da E4 Agência, que revela um panorama sobre as práticas de mais de 4300 profissionais nutricionistas de 521 cidades do Brasil.

Uma das protagonistas do novo corredor é a Taeq, marca própria do Pão de Açúcar que oferece itens com mais equilíbrio nutricional. Ocupando mais espaço nas gôndolas da rede, a marca deve reforçar o atributo de saudabilidade do Pão, buscando cada vez mais democratizar o consumo deste segmento.

Buscando ser referência no mercado para uma alimentação com mais equilíbrio, com a nova disposição, a rede visa democratizar os produtos saudáveis e trazer à vista dos clientes o sortimento diferenciado da bandeira.

"O espaço Mais Equilíbrio foi pensado para ser o ponto de referência no mercado de alimentos saudáveis, o lugar onde os consumidores buscam quando o assunto é saudabilidade, seja para ter uma alimentação equilibrada ou mesmo por necessidade médica, como é o caso dos celíacos", complementa Gate.

Tempo de negócios

Em sua quarta edição, o NM2B-Fundadores abre as portas para mais uma oportunidade de networking e aprendizados. No próximo dia 10 de abril, das 8h30 às 12h, o La Casa Lounge, em Fortaleza, será palco de um encontro exclusivo que reunirá grandes nomes do universo dos negócios no Brasil.

As inscrições para o NM2B-Fundadores podem ser realizadas através da plataforma Sympla: https://bit.ly/3DUd4nx. A programação completa e mais detalhes sobre os palestrantes podem ser acompanhados nas redes sociais do evento: @nm2business.

Imersão

A TreeHouse, escola bilíngue de Fortaleza reconhecida por sua abordagem inovadora na educação, foi uma das 18 instituições brasileiras selecionadas para participar da primeira edição do Apple Leadership Academy no Brasil, promovido pela Sejunta com apoio da Apple.

Representando a escola, a psicóloga e diretora Bárbara Porro participou de uma imersão de 18 horas ao lado de líderes educacionais de todo o país, com encontros realizados em São Paulo, incluindo um no escritório da Apple.

O programa capacitou gestores para o uso estratégico da tecnologia na educação e fortaleceu a cultura digital nas instituições participantes. Ao final, Bárbara recebeu o título de Apple Leadership Academy Ambassador, reforçando o compromisso da TreeHouse com uma educação transformadora e alinhada às demandas do século XXI.