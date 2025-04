Pegue e Pague

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo - Avenida Paulista completa 129 anos.

Há duas semanas, o conteúdo deste espaço foi dedicado a um tema muito delicado: a migração de contas locais para agências nacionais. A reação do mercado foi intensa, até mesmo pela forma heterodoxa escolhida pelo anunciante para abrir a concorrência.

No decorrer desse enredo, podemos refletir um pouco mais sobre o que é ser uma agência ou um profissional denominados locais. À primeira vista já podemos afastar qualquer intenção de xenofobia, até pelo motivo de algumas agências cearenses possuírem operações em outros estados.

O outro ponto que deve ser observado e rejeitado é o de reserva de mercado. Não cabe, dentro de uma atividade econômica intelectual, tal pressuposto. O argumento correto deve ser o da qualidade de nosso mercado. Uma qualidade que não justificaria uma mudança para um mercado hipoteticamente mais evoluído.

Falo hipoteticamente porque não existe nenhum argumento plausível e concreto que embase uma justificativa espúria como essa.

Em tempo, um anunciante tem todo o direito a mudar de agência no momento em que achar necessário. Estamos a tratar aqui de um movimento repetitivo que constituí uma crença.

Uma crença de que, uma vez a marca cresça e se torne nacional, não seja possível de ser atendida por publicitários locais. Essa cultura, diagnosticada pela migração destas marcas, consolida uma tendência que se traduz em preconceito.

Não se trata de protecionismo, aqui falamos de respeito e legitimidade. Mas, como vivemos tempos estranhos, centenas de agências em todo país, algumas aqui do Ceará, participam de uma concorrência desrespeitosa.

Difícil de entender, elas esquecem, como a letra de um velho samba profetiza, o que vai acontecer com quem vencer essa disputa pela tal conta: "se ela fez com ele, vai fazer comigo". Quem viver verá!

Outdoor apagado

A Timoneiro apagou um outdoor na campanha "Celular fora da escola", para o Colégio Master. A ação propõe uma reflexão sobre o excesso de telas no cotidiano e reforça a importância da presença real no ambiente de aprendizagem.

No videocase, lançado no Instagram da escola, a narrativa questiona, em meio ao caos das telas: "Estamos realmente presentes?

“Em um mundo hiperconectado, a ausência de estímulo se tornou uma forma poderosa de comunicar. O LED apagado gerou mais curiosidade do que qualquer vídeo chamativo conseguiria. Isso nos permitiu passar uma mensagem sobre presença e foco de forma impactante e sensível”, explica Marcel Pinheiro, diretor de criação da Timoneiro, agência responsável pela campanha.

Já para o Colégio Master, a ação reafirma um dos principais valores da instituição.

“Mais do que ensinar conteúdos, queremos formar pessoas. Acreditamos que estar presente é essencial para aprender de verdade. Ao convidar nossos alunos a desligarem o celular, estamos, na verdade, convidando-os a se conectarem com algo ainda maior: seu próprio futuro”, afirma Walter Almeida, diretor de marketing do Colégio Master.

A campanha já está repercutindo nas redes sociais, com diversos comentários de pais e educadores elogiando a iniciativa. Em tempos em que tudo brilha, o Master escolheu fazer diferente: colocando o foco no que realmente importa.



Timoneiro apaga o outdoor em campanha para o Colégio Master Crédito: Divulgação

A caminho

O Prêmio ACADi 2025 está com inscrições abertas até o dia 22 de abril, com novidades. O prêmio da Associação Cearense de Agentes Digitais apresenta a categoria estudantil para incentivar talentos universitários nas comemoraçôes dos 10 anos da entidade.



A categoria irá premiar a melhor campanha “ACADi 10 anos”, que terá a chance de ser veiculada na campanha comemorativa da entidade.

A premiação também inclui outras treze categorias tradicionais que já fazem parte do evento.

São elas: Campanha Comercial, Campanha Institucional, Campanha para o Setor Público, Campanha Low Budget, Produção de Conteúdo Audiovisual Web, Customer Experience, Solução em e-commerce, Solução em Aplicativo, Solução para Inclusão Social, Diversidade e Causas Ambientais (ESG), Presença Online, Solução em Aplicativo, além da Agência do Ano (grande premiação da noite).

O evento que anuncia os premiados ocorrerá no HootsGastrobar, em Fortaleza, no dia 21 de maio de 2025, e promete ser mais uma noite inesquecível, com uma cerimônia que tem conquistado recordes de participação a cada edição. Os jurados, espalhados por todo o Brasil, garantem a seriedade e o alto nível da premiação.

As inscrições para o Prêmio ACADi 2025 podem ser feitas até 22 de abril, exclusivamente para associados, pelo site oficial: https://acadi.digital/premio

Boa colheita

O designer Erico Gondim representa o Ceará na Semana de Design de Milão com sua mesa lateral Icapuí, feita a partir de plástico reciclado com as tecnologias de placa e impressão 3D de média/grande escala. Com curadoria de Bruno Simões, o conceito da exposição brasileira este ano na Itália se baseia no fenômeno da "chuva do caju", símbolo de uma boa colheita.

Erico celebra o grande momento de notoriedade e validação do Brasil pelo mercado do design nacional e internacional e, consequentemente, o fortalecimento da brasilidade no mundo.

“Hoje, as regiões Norte e Nordeste estão em foco. Temos muita cultura e essências de Brasil preservadas e ainda em valorização, como folclore, artesanato e cultura popular entre outras iconografias, que são verdadeiros tesouros. É o design pensado sobre o aspecto cultural conectando objetos a pessoas e com poder de transformar a forma como enxergamos os produtos”, reforça.



Voos que inspiram

A Mar Branding assina o primeiro filme publicitário do Arvorar, novo parque temático do Beach Park. Com a letra de "Passarinhos", do rapper Emicida, o filme convida à reflexão e busca motivar o público a seguir o exemplo dos pássaros, retomando voos e pousos serenos sobre o planeta.

A campanha conta ainda com peças desenvolvidas pela Bolero Comunicação. A agência assina anúncios de jornal, rádio, TV, outdoors e mobiliário urbano em pontos estratégicos de Fortaleza e Aquiraz, além das redes sociais.



Além de promover educação e consciência ambiental de forma acessível a todas as idades, o Arvorar também oferece diversão e aventura para toda a família.

Localizado no município de Aquiraz/CE, no Vila Terra Brasilis, o novo parque do Beach Park possui 20 mil m² e 11 grandes atrações inéditas, incluindo três grandes aviários de imersão que soma 3 mil m², onde o público pode observar, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, cerca de 250 animais, reunindo diversas espécies, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como as araras azuis, vermelhas e canindé, as jandaias-verdadeiras, os periquitos cara-suja, além de guarás, siriemas e outros pequenos mamíferos e répteis.



A experiência começa logo na entrada, onde os visitantes são recebidos pelo Portal da Jandaia, uma escultura imponente criada pelo artista Narcélio Grud, que homenageia a ave símbolo do Ceará.

Ao avançar pelo parque, a Casa do Passarim, uma casa incrível na árvore com quatro andares, oferece uma vista panorâmica de 360 graus do Arvorar, proporcionando uma nova perspectiva da natureza ao redor.

Para quem busca por aventura e lazer em família, o Arvorão é um circuito de trilhas aéreas repletas de desafios, que incluem escorregadores e passarelas suspensas entre as copas das árvores. Já o Redão, um grande redário suspenso de cordas, convida os visitantes a relaxarem e aproveitarem momentos de contemplação no meio da natureza.



Com uma proposta inovadora, o Arvorar vai além da diversão, oferecendo um roteiro envolvente e interativo para todas as idades, consolidando-se como uma das experiências mais autênticas do Beach Park. Para garantir ainda mais conforto, há transfers saindo dos resorts do grupo em horários programados a partir das 09h20.



Leanne Peixoto, gerente do Arvorar, destaca que "o Arvorar reflete o compromisso do Beach Park em proporcionar ao público experiências cada vez mais diferenciadas, diversas e imersivas. O parque traz uma opção de lazer saudável, educativo, lúdico e cercado de natureza, ideal para pessoas de todas as idades passearem, se divertirem e fazerem novas descobertas”.



Visibilidade e engajamento

A Ipanema Comunicação lançou campanha de live marketing para inauguração da nova loja Farmanato, no Centro de Fortaleza. O objetivo da ação foi gerar visibilidade, engajamento e proximidade com o público local.

A ativação contou com jingle personalizado, equipe uniformizada, distribuição de brindes e abordagem direta com quem passava pela região.

A ação faz parte do portfólio estratégico da Ipanema, que atua com campanhas, conteúdo, branding e ativações presenciais, sempre conectando criatividade e resultado.

Debate online

O Sinapro Ceará convida para um debate fundamental que ocorrerá nesta quinta-feira, 10 de abril, às 10 horas. O evento é promovido em parceria com a Aprece (Associação das Prefeituras do Ceará), que representa 182 dos 184 municípios cearenses.

O destaque do encontro será o renomado advogado Dr. Paulo Gomes, especialista em licitações e que desempenhou um papel crucial na formatação da nova Lei de Licitações. Dr. Paulo Gomes foi indicado pela Fenapro e trará sua vasta experiência ao debate, que abordará o tema “Inovações das Leis de Licitações e Contratações para Comunicação Institucional”.

Este assunto é de extrema relevância para o ecossistema de comunicação e administração pública, promovendo uma discussão rica e informativa.

O debate será direcionado aos secretários dos municípios e suas respectivas estruturas administrativas, proporcionando uma oportunidade valiosa para a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes.

A abertura da palestra será realizada pelo presidente do Sinapro Ceará, Evandro Colares, e Rudney Feital Diretor Executivo do Sinapro-CE, que dará início a esse importante momento de aprendizado e atualização.

Serviço:

- Data: Quinta-feira, 10 de abril

- Horário: 10 horas

- Local: YouTube https://www.youtube.com/live/2gpSXnoFfJI [Inserir local ou link para acesso]