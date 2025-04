Na cama com a IA

O avanço da inteligência artificial em todos os terrenos do conhecimento humano nos leva frequentemente fazer a mesma pergunta: até que ponto a indústria da propaganda e a intenção criativa poderão ser afetadas pelos CahtGPTs da vida? Juliana Urbis é coordenadora de Marketing da Prophet, uma agência de propaganda global. Preocupada com esta questão, resolveu testar durante seis meses as versões empresariais do ChatGPT e do Copilot. Seu estudo se transformou em um artigo, publicado pela AdAge, uma das maiores revistas especializadas em publicidade do mundo.

Nele, Juliana relata algumas observações interessantes, que a levaram à conclusão de que a IA não tem vez nas comunicações publicitárias eficientes, nem muito menos tirará empregos de profissionais especializados desta indústria. Juliana conta que, no princípio, ficou impressionada. Umas poucas frases de texto para redes sociais, que ela afirma levaria horas de concentração, apareciam em segundos. No entanto, depois de umas semanas, esta surpresa desapareceu. Ela passou a observar padrões repetitivos e formulistas nos resultados das IAs. E a conclusão mais importante: o que gera criatividade e marcas é a imaginação, não a informação. No fim das contas, a IA que precisamos é imaginação amplificada para criar comunicações mais impactantes do zero. E, assim como a origem da IA, isso provém intrinsecamente de nós mesmos, seres humanos. (Texto: Daniel Oiticica)