O verdadeiro cliente

Foto: Gentil Barreira Escultura de Sérvulo Esmeraldo, "Jornal de Aço", que adorna o jardim da sede do O POVO, na Avenida Aguananbi

Durante alguns anos, fui professor universitário no Curso de Publicidade. A primeira aula, o conceito de uma campanha. Essa expressão é o nó górdio da comunicação.

Para desatar é preciso conhecimento, talento e sensibilidade. O conceito é, ao mesmo tempo, necessário e impreciso. Impreciso porque toma diferentes formas de acordo com o receptor.

Lembro-me de uma vez que, discutindo com minha equipe a respeito de quem seria nosso cliente, e aqui estou falando de minha equipe no O POVO, o debate se apresentava entre o anunciante ou a agência que possuía a conta deste anunciante. No final, concluí que nem um nem outro eram, verdadeiramente, nossos clientes. O nosso cliente é, e sempre foi, a sociedade.

Este conceito de que o cliente do O POVO é a sociedade deixa muito clara a linha editorial e, principalmente, a relação com o mercado que financia o jornalismo profissional.

A título de exemplo, tivemos o caso de um grupo que atua no mercado imobiliário e da construção civil. O dito cujo comprou uma área supervalorizada numa região nobre de Fortaleza. Após a compra, em pleno feriado, contratou máquinas para desmatar dezenas de árvores onde viviam centenas de aves, macacos e outros animais.

Foi uma carnificina. Os bichos, expulsos do habitat, foram atropelados nas movimentadas avenidas que margeavam o quarteirão. Ao sair nas páginas do jornal, o grupo empresarial veio para cima com o argumento de ser "cliente" do jornal. Não nos curvamos. Mantivemos a publicação de editoriais, artigos e matérias a respeito do assunto.

O motivo do posicionamento é que, além do manual do bom jornalismo, nos colocamos ao lado de nosso cliente verdadeiro: a sociedade. O nome disso: conceito.

Valor às origens

Para celebrar o Abril Indígena, o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque inaugura sábado duas novas exposições.

A riqueza cultural e a resistência das comunidades indígenas estão nas mostras "Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak", em parceria com o Instituto Tomie Ohtake, e "Re-floresta", obra audiovisual imersiva da artista Roberta Carvalho.

O lançamento de ambas ocorrerá no dia 26 de abril, às 17h, na praça do MIS. Na ocasião, haverá também discotecagem do DJ Rapha Anacé às 17h30 e show da cantora Brisa Flow às 18h30.

O evento contará com a presença das curadoras assistentes da exposição de Nagakura, Angela Pappiani e Eliza Otsuka; Gabriela Moulin, diretora executiva do Instituto Tomie Ohtake; e da artista Roberta Carvalho.

Para o mercado

A EBMQUINTTO lançou, junto com o setor de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio, a nova campanha do Senac Ceará. Com o conceito "Tá no Senac, tá no mercado", o trabalho apresenta a influenciadora cearense Mila Costa em duas personagens, Mila e Mile, que apontam as vantagens para quem é aluno dos cursos técnicos da instituição.

“Os vídeos emulam um reality show, em que a Mila – como aluna do Senac – concorre com a Mile, uma outra profissional de mercado, evidenciando como a instituição prepara seus alunos para enfrentar os mais diversos desafios em sua vida profissional”, explica o diretor de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio Ceará, Umehara Parente.

Durante a campanha, que tem duração de quatro meses, o foco será a oferta dos cursos técnicos em todo o Estado.

O Senac Ceará está com matrículas abertas para cursos técnicos em diversos segmentos nas cidades de Fortaleza (Aldeota e Centro), Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral. A oferta varia por unidade.

De acordo com a diretora regional do Senac Ceará, Débora Sombra, “o foco dos cursos técnicos é a rápida inserção no mercado de trabalho, gerando oportunidades e vantagens competitivas por meio de uma formação completa, principalmente para os jovens que concluíram o Ensino Médio”.

Na área da Saúde, as opções são em Enfermagem, Óptica e Podologia. No segmento de Tecnologia, os cursos técnicos disponíveis são: Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Manutenção e Suporte em Informática. Para profissionais com atuação em Gestão e Comércio, ainda há vagas para as formações em Administração e Logística.

Além do Técnico em Gastronomia, há opções nas áreas de Produção em Moda, Tradução e Interpretação em Libras, Design de Interiores e Segurança do Trabalho.



Conheça o vídeo da campanha aqui.

Foto: Divulgação Nova campanha do Senac Ceará, com o conceito "Tá no Senac, tá no mercado", realizada pela EBMQUINTTO

Bolero português

A Bolero foi a Portugal e trouxe de lá dois troféus do Prêmio Lusófonos, festival internacional de criatividade para países de língua oficial portuguesa.

As peças vencedoras foram na categoria Filme para TV, com a campanha Ceará Fascinante, para o Governo do Estado do Ceará, e na categoria Evento, com a ação Academia da Vida para o Iguatemi e a Mendonça Aguiar.

Sentir a notícia

Ousadia e inovação foram os critérios utilizados pela SND 46 - Society for News Design para premiar o jornal O POVO com o Award of Excellence.

Considerado o Oscar do design editorial, o reconhecimento destacou três capas do jornal, publicadas em 2024, escolhidas entre mais de 5 mil periódicos do mundo todo, e realizadas pela equipe do editor executivo de Design, Gil Dicelli.

Uma arte de impacto na primeira página desperta sentimentos antes da leitura, levando as pessoas para dentro da notícia, uma habilidade em que O POVO é especialista.

Foto: Divulgação Capas do O POVO reconhecidas no prêmio de excelência do "SND 46 - Society for News Design"

Pela estrada afora

A Ipanema Comunicação está ampliando seu portfólio de clientes para outros estados com a chegada da Nova Juary, concessionária Chevrolet em Redenção, no Pará, que faz parte do Grupo Novo Rio, que também opera no Tocantins e no Ceará. A meta da Ipanema será dar movimento, estratégia e propósito ao seu novo cliente.

Parceria estratégica

A Rede Multiverso Educação fechou uma parceria estratégica com a influenciadora digital e aluna da instituição, Duda Estrela.

A parceria reforça a estratégia da escola de dialogar com os estudantes por meio de uma linguagem mais próxima, fortalecendo a conexão com o público jovem, destacando a qualidade do ensino e os valores da Multiverso por meio das redes sociais de forma genuína, já que Duda consegue falar com propriedade sobre a rotina da escola.

Com mais de 1 milhão de seguidores e um conteúdo voltado para a música e a juventude, Duda Estrela trará sua autenticidade e engajamento para representar a marca, participando de campanhas institucionais, eventos e projetos especiais.

A influenciadora, que também é estudante do ensino médio, compartilhará sua experiência pessoal, mostrando como a Multiverso contribui para sua formação como estudante e cidadã.

"Estamos muito entusiasmados com essa parceria. A Duda traz bem a essência da nossa instituição: jovem, dinâmica e comprometida com o futuro. Ela será uma grande voz para inspirar outros estudantes, integrando-se a uma série de outras ações que vêm sendo pensadas para o ambiente digital e que primam pela relevância do conteúdo e a autenticidade", afirma Mayra Silva, gerente de marketing da Multiverso.

A ação faz parte de um movimento maior da instituição, que tem investido em estratégias digitais personalizadas, provando que inovação e qualidade de ensino andam juntas.

Foto: Divulgação Duda Estrela na unidade da Multiverso no Passaré

A Ferrovia Solar & Grau lança sua nova coleção comemorativa ao Dia das Mães. Sob o tema “Minha Mãe, Meu Presente”, a marca cearense de óculos de sol e grau celebra o amor materno com uma ação promocional que oferece R$100 de desconto na segunda peça adquirida.

A campanha, válida por tempo limitado, já está disponível nas lojas físicas e atendimento on-line. A proposta é incentivar o público a escolher presentes que expressem cuidado e personalidade, apostando em armações modernas, confortáveis e com a qualidade já reconhecida da marca.

Segundo a sócia-diretora da Ferrovia Solar & Grau, Clecilda Beserra, a ideia da campanha nasceu do desejo de valorizar o vínculo entre mães e filhos com uma experiência de compra mais afetuosa.

“O Dia das Mães é sobre gratidão e reconhecimento. Pensamos em uma promoção que fosse acessível, mas também simbólica. Quando alguém escolhe presentear com um acessório da Ferrovia, está entregando algo que vai acompanhar a mãe no dia a dia com beleza e proteção”, destaca Clecilda.

A nova coleção apresenta modelos que transitam entre o clássico e o contemporâneo, com armações que se adaptam a diferentes estilos e formatos de rosto.

A marca também aposta na variedade de cores e acabamentos, para garantir opções tanto para as mães mais discretas quanto para as mais ousadas.

A promoção já está disponível e segue até o segundo domingo de maio, enquanto durarem os estoques. Mais informações podem ser conferidas no perfil oficial da marca nas redes sociais ou nas lojas da Ferrovia.

Foto: Divulgação Nova coleção comemorativa ao Dia das Mães com a campanha Minha Mãe, Meu Presente