Girafas na pista de gelo

As crônicas e artigos, com o passar dos anos, podem ser atualizados ou mesmo revisitados discorrendo sob novas metáforas e leituras.

Um destes textos, publicado nesta Layout com o título "Rinocerontes Brancos" tratava sobre a escassez (e até a ameaça de extinção) dos redatores publicitários.

Resolvi trazer de volta o tema, visto que, de lá pra cá, mesmo tendo passado pouco tempo, a situação parece ter piorado.

Os textos publicitários vivem sua idade das trevas. Salvo os espécimes de outras eras que ainda habitam a superfície do Planeta Media, os redatores da nova geração parecem girafas numa pista de gelo.

O que tem de texto feito por inteligência artificial entre nós não está no almanaque do Mino. Títulos e frases com gosto de isopor é o que não falta.

Esquecem que a IA é uma ferramenta para manusear a criatividade, não para substituí-la.. Daí surgem peças e campanhas com aquele jeitão pasteurizado.

Não vou nem entrar nos velhos vícios dos redatores (antigos e novos) de iniciar frases com preposição ou usar gerúndio para marcar as narrações de um spot. Erros primários que acabam por separar os escribas profissionais dos amadores.

Um bom redator continua sendo uma espécie de Soldadinho do Araripe. Uma ave rara, que precisa de proteção para continuar na natureza. Isso não será possível se os cursos de publicidade não investirem, ou persistirem, na qualidade da produção de textos.

No entanto, além da tecnicidade acadêmica, a leitura e a bagagem cultural de um possível bom redator são essenciais para que um texto publicitário cumpra as suas duas principais funções: encantar e seduzir.

Fogueira acesa

A SG Propag assina a campanha para o 20º São João de Maracanaú. Com o conceito "No Ceará é assim", o trabalho, realizado em parceria com a prefeitura municipal da cidade, une cores vibrantes com lembranças afetivas, por meio de elementos regionais ilustrados, destacando a alegria e a diversidade das festividades com traços modernos e atuais.

Nova liderança

Thiago Façanha, CEO da Mulato, é o novo presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) no Ceará.

Com dez anos de atuação à frente da Mulato, Thiago estabeleceu como principais objetivos na Abap dobrar o tamanho da entidade no estado, dialogar com todo o mercado e promover uma verdadeira qualificação profissional.

Pra colecionar

A Bando Propaganda recebeu na Alemanha o iF Design Awards 2025, um dos maiores prêmios do design mundial.

O reconhecimento veio com o trabalho para as latinhas de São João para a Cajuína São Geraldo, com designs que representaram os nove estados do Nordeste.

A Bando competiu com 11 mil trabalhos de 66 países diferentes.

O último paredão

A concorrência da Pague Menos continua seu processo. Das mais de 1.000 agências participantes, foram filtradas 270. Destas, foram selecionadas cinco para a conta de publicidade: Pullse, BETC Havas, VML Brasil e as atuais Advance e Lew'LaraTBWA.

Agora o quinteto irá para entrevistas com os executivos da contratante. Nada do velho job test.

É como versou Renato Camargo, VP de clientes da Pague Menos, em seu momento de sincericídio: "Não sei se repetiria o processo dessa forma, mas foi desse jeito dessa vez".

As maiores

O Cenp - Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário apresentou o ranking das agências que mais compraram espaços na mídia para seus clientes em 2024.

EBMQUINTTO, Bolero, Ágil, Advance, Mene e Portella Ceará, View 360, Acesso, Mulato, Artplan Ceará e Propeg se destacam no Top 10 do ranking. O mercado cresceu 12,17% no ano passado no Brasil.

Entrega de impacto

A Forno Lab lançou a campanha que celebra os 30 anos da Guanabara Express. O filme destaca a trajetória da empresa e seus valores como a inovação contínua. “Nosso desafio foi traduzir em imagem e emoção os pilares que sustentam a empresa há 30 anos.

Cada cena foi pensada para refletir o cuidado, a confiança e o impacto que a marca tem na vida das pessoas”, afirma Dante Araujo, fundador da Forno Lab.



Parceria de sucesso

As colaborações entre marcas, conhecidas como collabs, são estratégias poderosas para ampliar o alcance e fortalecer o posicionamento no mercado.

Essas parcerias permitem que empresas unam forças, combinando expertises e públicos distintos para criar ofertas únicas e inovadoras.

De acordo com um estudo publicado no portal E-Commerce Brasil em outubro do ano passado, as collabs podem gerar um aumento de até 30% na penetração de mercado.

O dado evidencia a eficácia dessas estratégias na conquista de novos consumidores e na ampliação da visibilidade das marcas.

Um exemplo claro dessa tendência é a parceria entre a escola bilíngue TreeHouse e a marca de garrafas Pacco, que permite às crianças escolherem e personalizarem suas próprias garrafas com stickers

exclusivos da TreeHouse.

O evento nomeado Pacco Day, que foi realizado em abril, tem como objetivo não somente integrar produtos de alta qualidade ao ambiente educacional, mas também proporcionar uma experiência mais envolvente e interativa para os alunos marcando também o rebranding da marca da escola, que vem reforçando o compromisso com a excelência e a inovação no aprendizado.

"Buscamos sempre as melhores parcerias para trazer as melhores experiências para os nossos alunos, de forma personalizada, inovadora e autêntica", destaca Mariana Barros, diretora pedagógica.

Além disso, a TreeHouse anunciou recentemente a parceria com Sejunta, uma empresa Apple Authorised Education Specialist que promove a transformação dos processos de ensino e aprendizagem por meio da implementação do ecossistema Apple.

"Quando um estudante utiliza dispositivos Apple na sala de aula, coisas incríveis acontecem, permitindo que alunos de todas as idades sejam protagonistas e experimentem a aprendizagem de um jeito único e personalizado, capacitando nossos alunos a se tornarem líderes inovadores", explica Bárbara Porro, psicóloga e diretora comercial da TreeHouse.

Essas colaborações exemplificam como alianças bem-sucedidas podem agregar valor, promover inovação e atender às expectativas de um público cada vez mais exigente por experiências personalizadas e significativas.

