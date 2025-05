Foto: Reprodução/ Handout / VATICAN MEDIA / AFP Nesta quinta-feira, 8, será iniciado o segundo dia de Conclave que poderá eleger o novo papa

Estamos em pleno conclave. Para entender o caso, trata-se da reunião entre cardeais católicos que tem como objetivo escolher o novo papa. No meio deste processo de rituais, eis que surgem figuras típicas desses momentos: os vaticanistas. Traduzindo: especialistas em Vaticano. Esses, em grande maioria, jornalistas, decodificam as liturgias da sucessão de um pontífice e do passo a passo da reunião secreta na Capela Sistina.

À parte, é um processo eleitoral, mesmo iniciado com uma missa, numa batalha de grupos, uma teia de influências, acordos e apoios, os vaticanistas lançam projeções dignas de "jogar o barro na parede". Esses especialistas chutam previsões da mesma forma que alguns profissionais de marketing fundamentam seus diagnósticos no puro achismo. Assim foi quando um gênio da lâmpada decidiu que o McDonalds tentasse ter produtos mais saudáveis. Ora, o caro cardeal marqueteiro esqueceu da essência da gastronomia macdonaldiana: aromatizantes, corantes e outros insumos artificiais. Claro que fazer do Big Mac em alimento saudável não deu certo, assim como colocar pedaços de maçã em indefectíveis saquinhos plásticos. Argh!

Um bom profissional de marketing não é um profeta. Aponta caminhos baseados em pesquisas e dados. Mais que isso, dados que fundamentem um diagnóstico técnico e sem invencionices. Sem chutes. Nada de bolas de cristais e comentários do tipo: "o próximo papa pode ser um europeu ou um não europeu", como falam os baluartes em assuntos da Basílica de São Pedro.

AVE ENDÊMICA

Nova identidade visual da AD2M Comunicação Crédito: AD2M Comunicação

A AD2M Comunicação completou esta semana 29 anos. Para o feito, uma nova identidade visual inspirada na fauna local. A AD2M atua nas áreas de assessoria de imprensa, consultoria em comunicação, estratégias para mídias sociais, monitoramento de mídia, geração de conteúdo, publicações especializadas e treinamento de porta-vozes.

DENTRO DA CAIXA

Comunicar é o que o receptor entende. A Bolero acertou na mosca com a nova campanha da AMC alusiva ao Maio Amarelo. O conceito foi inspirado nos "bonecos de caixa" que representam agentes de trânsito, motoristas, motociclistas... todos retradados como action figures embalados. Um golaço.

SENSÍVEL E CIRÚRGICA

A Temprano/Delantero assina a nova campanha do Colégio Christus. O foco: Educação Infantil. O conceito "Carinho em cada detalhe" reforça o posicionamento afetivo de uma das mais tradicionais marcas de ensino do Ceará.

LEVEZA, EMPATIA E PROXIMIDADE

Nova logo rede Pague Menos Crédito: Divulgação

A Pague Menos, uma das maiores redes de farmácias do Brasil, apresentou sua nova identidade visual. Desenvolvida com a FutureBrand São Paulo, a mudança propõe, segundo os criadores, uma marca mais leve, contemporânea e nativa ao digital. "Mais do que uma mudança estética, esse é um movimento estratégico com foco na transformação e com o olhar direcionado para o futuro", destaca Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pague Menos/Extrafarma.

QUINTTA VEZ

A EBMQUINTTO fechou 2024 como líder do ranking do Cenp entre as agências do Ceará. Este é o quinto ano consecutivo com a agência dos Brígido na cabeça da lista. Além do Ceará, a EBMQUINTTO atua nos mercados de Brasília e da Bahia.

O POVO+

A plataforma streaming do Grupo O POVO celebra 5 anos. Nesse período, já recebeu mais de 30 prêmios, produziu filmes, séries inéditas e reportagens especiais. Um dos destaques da plataforma é o seu time com mais de 100 colunistas.



SEM ESQUECER AS ORIGENS

Programa Talentos Locais do Beach Park Crédito: Luciano Maia/Divulgação

O Beach Park é finalista do prêmio IAAPA 2025 na categoria ‘Best Talent Acquisition Program’ com o programa ‘Talentos Locais”, Projeto da gestão de RH que conecta colaboradores e comunidade local conquista reconhecimento internacional na IAAPA Expo, principal premiação global da indústria de parques e atrações.

A premiação ocorreu durante o IAAPA Honors 2025, realizado de 28 a 30 de abril de 2025, no Europa-Park, em Rust, Alemanha. Considerado o reconhecimento mais prestigiado da indústria internacional de parques e atrações, o prêmio reconhece os projetos mais inovadores e eficazes do setor.

“Receber esse reconhecimento da IAAPA, ao lado de grandes nomes do setor global, é uma honra e um reflexo do nosso compromisso com as pessoas”, comenta Anunciada de Moraes, Gerente de Recursos Humanos do Beach Park.

A indicação do Beach Park reforça o reconhecimento internacional das práticas de gestão do grupo, que segue investindo em programas que promovem impacto social positivo, qualificação profissional e inclusão. Em anos anteriores, o Beach Park já foi premiado durante a IAAPA Expo, em Orlando (EUA), com o Brass Ring Award na categoria Best New Product (Waterpark Ride/Attraction), pela atração Acqua Circo, consolidando seu destaque no cenário global de parques e entretenimento. Além disso, o Tobomusik foi finalista do IAAPA Brass Ring Award 2022 na categoria Best Integrated Marketing Campaign (Melhor Campanha de Marketing Integrado), destacando-se como o único representante da América Latina entre os indicados.