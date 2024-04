Santa Casa: a população tem e não tem

Foto: arquivo pessoal Rita e a mãe querida Socorro D'Alva

O Ceará ostenta hoje um quadro de obscuridade diante da falta de atendimento a milhares de pessoas doentes, padecendo de dengue, gripe, pneumonia, Covid-19 e outras doenças. Os postos de saúde, Upas, clínicas de atendimento, hospitais de médio e pequeno porte estão lotados. E nesta realidade de sofrimentos, outro chega e é revoltante. A Santa Casa de Misericórdia, a Santinha dos Pobres, como denomina o médico Marcelo Alcântara, localizada no Centro da cidade, tem o uso de seus leitos, os atendimentos ambulatoriais e hospitalares e os atendimentos cirúrgicos reduzidos por falta de recursos.



Conta o provedor Vladimir Spinelli que a Santa Casa de Fortaleza, tão bem equipada e com profissionais competentes e comprometidos com a o atendimento aos pobres possui uma dívida acumulada de R$ 100 milhões, ainda um déficit mensal de cerca de R$3 milhões do valor que recebe do Sistema Único de Saúde (SUS). E muitos outros problemas financeiros sangrando o desejo de ter seus objetivos filantrópicos executados. Como estabelecer soluções? Como ver o prefeito Sarto e o governador Elmano quitando suas dívidas e salvando o hospital quase fechando suas portas? Como entender a ausência, o silêncio de vozes e atitudes de quem pode realmente mudar esta realidade?



O Metrofor disponibiliza a antiga estação ferroviária de Parangaba para exploração comercial. Interessados podem alugar “o ponto”. A informação é surpreendente. Por que? Ora, usar aquele espaço para fins comerciais quando tudo poderia ser devidamente utilizado para estimular projetos de arte, artesanato, biblioteca, recreação infantil e outros. Parangaba, tal outros bairros de Fortaleza, carece de ter espaços apropriados para beneficiar a população jovem e infantil na linguagem e prática artística. É correto oferecer uma antiga estação ferroviária que tem uma linda história e mesmo uma bela construção para outros fins, e fins comerciais?



Industrial Edgar Gadelha é o 36º presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC) para o biênio 2024-2026, assumindo a entidade, exatamente no ano em que ela completa 105 anos de fundação. A posse foi conduzida pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que ressaltou: “a gente precisa ter muita resiliência, vontade de trabalhar e continuar fazendo nossas entregas, independente do cenário lá fora. O Sistema Fiec está ao lado do CIC para tudo que for preciso”, garantiu RC. Em sua posse, prestigiadíssima, Gadelha lembrou, “uma entidade não se faz só com um presidente, mas com um grupo de pessoas de bom senso, coragem e vontade de transformar”.



Jornalista Luciana Dummar, presidente do Grupo de Comunicação O POVO recebeu em Brasília, a Ordem do Mérito Judiciário Militar, comenda entregue no Grau Distinção em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça Militar da União. A solenidade foi comandada pelo ministro-presidente e chanceler, tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo, cearense, aniversariante de amanhã.



Período de férias com caminhadas longas, novas percepções do mundo, da vida. Castelos de ideias, ilustração de sonhos, saudades e tradução de fatos. Uma alegria maior com o Prêmio RioMar Mulher 2024 reverenciando o trabalho, a fêmea inquieta enriquecida de afetos, mas, por vezes, em calmaria.

Férias e viagens, missão de ir e vir entre estações, enfrentando dores e medos. Calendários e receituários. Agora almejo o sol da esperança, pressinto a sombra da árvore dando-me seivas. O amor à palavra, ao jornal, ao leitor encerram o retiro místico, e guardo na escrivaninha os versos criados em visões silenciosas na madrugada, ocupando o colo de Deus. Volto para responder os projetos de regresso e as cartas geográficas e até pecaminosas das noticias. Festejemos!

Rita D’Alva Martins Rodrigues regressando de Marrocos, onde acompanhou a sua mãezinha Socorro Arruda D’Alva nas comemorações dos 77 anos. Lá, em Rabat, as duas encontraram Alina, a outra herdeira de Socorro, residindo na cidade, e que garantiu as festividades para a mãe querida, aniversariante.

Esta noite, 20 horas, no Restaurante Zoi-Soho vai acontecer o lançamento da 20ª Fortaleza Restaurante Week, temperada de muitas novidades e participação de grandes profissionais. O evento vai de 26 de abril a 26 de maio.



Oração, reflexão e alegria dominaram a celebração da Páscoa da Alfe, domingo último, 21, na Paróquia da Paz. Padre Oliveira foi o celebrante da missa das 8 horas, garantindo uma homília avivando a missão das mulheres líderes e empreendedoras de uma entidade que há 40 anos mantém sua história de ações valiosas junto a sociedade, e mais a celebração do Domingo do Bom Pastor, Jesus fazendo de nós um só povo, um só rebanho, uma só família.



Presidente Izabel Dias, bem assessorada pela diretoria ecumênica da Alfe, composta por Célia Macedo e Maria do Carmo Alves, garantiu uma manhã iluminada e fraterna, completada, inclusive, com um café saboroso e farto, preparado por Ivone Aragão, coordenadora de projetos especiais da paróquia.



UMA PASSARELA especial e mais colorida permanece até amanhã, 25, armada no Centro de Eventos. É o Ceará Está na Moda, cuja programação para os empresários, estilistas, lojistas e estudiosos consta de desfiles, palestras, oficinas e laboratórios de moda. O grande evento é realizado pelo Sistema Fecomércio, através do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) e pela Federação das Indústrias (Fiec). Tem 100 expositores e entre as atrações: o desfile da marca cearense Marina Bitu, que se apresentou recentemente no São Paulo Fashion Week, além de André Carvalhal, autor do livro “Viva o Fim. Almanaque de um Novo Mundo”. Ele vai falar sobre inovação e sustentabilidade. Também Sanderson Amaral, novo e ousado design apresenta a Coleção Armorial, parte de sua pesquisa desenvolvida a partir da memória gráfica e visual do Nordeste. O evento é inovador dentro da perspectiva de unir a moda comercial e a conceitual, mais autoral. Importante: o acesso é gratuito.



NO AUDITÓRIO DA FIEC, 18h30 de hoje, Ana Maria Studart, vice-presidente da Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento, e Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho do Grupo Edson Queiroz, recebem homenagem de honra, marcando a posse da coordenação 2024 da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE), agora liderada por Lucas Melo.



TÔ VOLTANDO. A denominação do show de Simone, apresentado sábado, dia 20, no Iguatemi Hall, rendeu uma plateia vibrante, apaixonada por ela e seu repertório. Revisitando seus 50 anos de carreira, Simone levou ao palco, em suas canções, entre outros, Chico Buarque, Milton Nascimento, Sueli Costa, João Bosco e Belchior, a quem em cada palavra e canção revelava muito amor e muita saudade. Os minutos, os momentos, a curtição, a cantoria inclusive, na interpretação de 'Ex-Amor' dominaram cantora e platéia em uma aliança que levou mais felicidade a Simone. Grau 1000 aos organizadores e sua equipe de músicos acompanhantes.