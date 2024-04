São João de Maracanaú traz embaixador da França para troca de arte e animação

Foto: arquivo pessoal

A capital francesa, Paris, de todos os amores, jamais teria um projeto de divulgação tão original. Neste ano, a edição da festa junina de Maracanaú, um espetáculo de tradição da cultura popular e animação, marcado para acontecer de 31 de maio a 23 de junho, terá convidados especiais e grupos de dançarinos franceses mostrando ali a tradição artística e também conhecendo nossos valores. Em duas frentes de divulgação tudo acontecerá, tornando o evento maior de Maracanaú internacional.

O prefeito Roberto Pessoa esteve em Brasília mantendo uma reunião com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, buscando apoio do governo da França para essa internacionalização do seu São João de Maracanaú, ano a ano reunindo milhares de pessoas. E ficou acertada a vinda do embaixador para ver de perto o espetáculo e, na sua companhia, um grupo de dançarinos franceses. A deputada federal Fernanda Pessoa esteve presente à reunião. "Será importante essa troca de informações e a avaliação dos espetáculos unindo a França com o Brasil, no território de Maracanaú. A dança Anarriê por exemplo, de origem francesa e presente no quadro da quadrilha cearense, será mostrada pelos dois grupos, sem dúvida criando maior potencial de entusiasmo da plateia", destaca Fernanda.

Outra ideia do grupo vai para a possibilidade de a quadrilha de Maracanaú chegar às Olimpíadas, marcadas para julho e agosto, na França, e lá se exibindo atraindo as atenções do mundo. O prefeito Roberto Pessoa fortaleceu o encontro levando, em sua companhia, além da deputada federal Fernanda Pessoa, o secretário de Gestão, Orçamento e Finanças, Gerson Cecchini, e o presidente da Fundação Cultural, Daniel Sidrim (foto).

Foi das mais significativas e emocionantes a homenagem que os integrantes do Rotary Club Fortaleza Planalto realizaram entregando o troféu Mozart Soriano Aderaldo ao professor Francisco Souto Paulino. A homenagem póstuma contou com a apresentação de um documentário sobre a trajetória do homenageado como professor da UFC e fundador e incentivador do funcionamento da Agência da Boa Notícia. O presidente Clailson Ribeiro conduziu a reunião e coube ao rotariano José Luiz dos Santos a saudação. Lêda Maria Souto tomou imagens e recordações e fez o agradecimento, em forma de poesia, emocionando a todos. Um toque de alegria foi dado quando da recepção aos participantes e convidados especiais: estava no Salão Humberto Cavalcante, do Ideal Clube, o quinteto musical do IAPS, entidade educativa apoiada pelo RC Planalto, interpretando parte do repertório preferido do professor Souto. A decoração do ambiente foi assinada pelas damas rotárias Marilia Ribeiro e Neiva Cartaxo. Após a homenagem, a programação constou da posse da engenheira química e professora da UFC Dorasilvia Pontes como nova rotariana do clube, unindo-se ao grupo existente formado por Edite Bringel, Idelária Linhares e Lêda Maria Souto.

NOITE DA MISERICÓRDIA, um dos mais completos momentos de adoração, acontecendo às segundas-feiras, na Igreja do Cristo Rei , graças ao trabalho e dedicação do padre Eugênio, jesuíta, terá hoje uma programação mais ampla. No templo, exatamente às 15 horas, ali estarão chegando as relíquias de Santa Teresinha, em Fortaleza desde o último dia 25. Depois das 17 horas será celebrada a missa pelo vigário, padre Cleber.

O culto marca para às 19 horas o início da Noite da Misericórdia, com padre Eugênio lendo os pensamentos que mostram a experiência espiritual da santinha das rosas que soube decifrar os mistérios do amor. Paulo José Benevides e Vivian acompanharão com um repertório musical lindo e especial. Ao final, em torno de 20h30 sai uma carreata levando as relíquias para o Carmelo. Lá, no dia seguinte, terça-feira, às 8 horas, uma missa será celebrada pelo arcebispo dom Gregório. Ele sairá com as relíquias do convento para o Aeroporto Internacional Pinto Martins, encerrando a peregrinação que movimentou o mundo católico de Fortaleza entre vários lugares, ampliando a devoção à Santa Teresinha, proclamada Doutora da Igreja.

QUANDO DAS comemorações do aniversário da capital federal realizadas no Senado Federal, o cearense que chegou a Brasília um ano depois de sua fundação e lá exerceu grandes missões, inclusive, senador da República, deputado da Constituinte, ministro do Tribunal de Contas, Valmir Campelo Bezerra fez discurso que sensibilizou autoridades e amigos que lá estavam. Contou de sua chegada a Brasília há 63 anos. Considera-se um filho e lá está sempre feliz ao lado dos filhos e netos, todos brasilienses e os irmãos. Fez uma oração de agradecimento a Deus e a Juscelino Kubitschek, o primeiro conclamando e sensibilizando JK a criar esta cidade da integração, lembrou Valmir. "Faço parte desta história", prosseguiu, "daí ter o coração tocado pelo amor, a gratidão e o orgulho de pertencer a esta terra, capital da esperança", concluiu entre aplausos.

Com açúcar e com afeto fiz seu doce predileto… A música de Chico Buarque muito combina com o encontro afetivo que Wilma Patrício ofereceu às Azuis, seu grupo fiel de amigas. Em sua residência, totalmente embelezada de flores com a cor dominante do grupo, a anfitriã garantiu uma noite das grifadas pela sua simpatia, bom gosto e benquerença. Para criar e realizar o cardápio do jantar, Wilma escolheu Rafael Sudatti, sempre apoiado pelas azuis, que desprezam totalmente as preocupações com a balança diante dos pratos servidos desde a recepção até a sobremesa. O grupo integrado pela anfitriã, Mana Holanda, Silvana Bezerra, Fátima Goulart, Nadja Parente, Maria Vital, Íris Amaral, Laíse Carvalho e a colunista esteve desfalcado de Tane Albuquerque e Beatriz Viana, em andanças mundo afora.

HOMENAGEM. Quando da posse da nova diretoria da Associação dos Jovens Empresários (AJE), no auditório da Fiec, Ana Studart, vice-presidente da Fundação Beto Studart, e Ivo Queiroz Barroso, do Grupo Edson Queiroz, foram homenageados pelo seu trabalho social em benefício de comunidades carentes do Ceará.