Mário Araripe: movido pelos ventos, sonhos e ousadias

Foto: arquivo pessoal Capela Nossa Senhora de Banneux

O GIGANTE TEM MEDO. Muitos são os amigos e avaliadores de sua fortuna classificando-o de vitorioso, sortudo, gigante e assertivo em tudo o que faz. Tudo isso é verdade, mas interrogado a avaliar-se, diz feliz: "Sou um apaixonado pelo que faço". Carrega algum medo? A resposta surpreende: "Meu maior medo é ter medo de não ter medo". E o que mais lhe chateia? "A injustiça, quando, inclusive, existem dois pesos e duas medidas para fazer juízos de coisas, pessoas e fatos".

Falamos de Mário Araújo Alencar Araripe. E dele colhemos pérolas e energias renováveis. Destacado nos mapas e quadros classificatórios de fortunas no Brasil, já passou por muitos empreendimentos. Contudo, a existência da Casa dos Ventos parece ser a joia preciosa da coroa. Entre recordações, conta que ela nasceu do seu desejo de criar uma empresa de conhecimento. "Estudamos o vento, descobrindo, entre pesquisas, caminhos e desejos, total acerto e favorecimento ao negócio".

ATUAÇÃO DA ENERGIES. "Há 10 anos, acertos, investimentos, crescimento. Agora em sociedade com a Total Energies, um dos benefícios é tornar a nossa energia mais competitiva, possibilitando uma expansão mais rápida do nosso braço de geração. Além de aportar capital novo, a parceria fortalece nossa capacidade de crédito e amplia nosso portfólio de clientes", destaca Mário Araripe. Lembrando com entusiasmo que ela expande a capacidade de atuação em novas fronteiras como hidrogênio, amônia e eólica offshore, fortalecendo a posição da Casa dos Ventos para liderar a transição energética que irá acelerar a reindustrialização do país.

MEDIAÇÃO DOS VENTOS. A Casa dos Ventos é uma empresa brasileira que desenvolve, constrói e opera projetos de geração de energia a partir de fontes renováveis. Responsável pela maior campanha de medição de ventos já empreendida no mundo, a empresa desenvolveu um terço dos projetos eólicos em operação ou construção no Brasil. "Para seguir com seu protagonismo no setor, a Casa dos Ventos", afirma o entrevistado, "detém o maior portfólio de projetos eólicos e solares do Brasil". A companhia aderiu ao Pacto Global da ONU e trabalha de forma alinhada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as melhores práticas de ESG.

UM SEGREDINHO. Mário Araújo Alencar Araripe já está mergulhado também na Inteligência Artificial e quer viabilizar grandes data centers para o mundo. O ritmo de vida que mantém pede, segundo revela, estar sempre planejando, criando, conquistando motivação e realizando. Hoje, suas empresas somam mais de 700 funcionários de diversas nacionalidades.

Nascido em 20 de dezembro de 1954, Mário Araripe, que receberá a Medalha do Mérito Industrial Fiec, no dia 9 de maio, declara estar honrado e lisonjeado. "Esta é uma maneira nobre que a Fiec acha de demonstrar gratidão aos que fazem alguma coisa necessária e nobre ao desenvolvimento do Ceará. Estou feliz", concluiu.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, a cada dia de sua administração executa uma de suas máximas: "Lutarei incansavelmente para encontrar caminhos e buscar soluções que possam alavancar a indústria cearense, permitindo oportunidades e geração de negócios, nacionais e até internacionais". Exemplo disso é que, logo seja encerrada a celebração do Dia da Indústria, ele viaja com um grupo de empresários para participar de um encontro internacional sobre energias renováveis, em Roterdã, na Holanda.

O World Hydrogen é o maior evento dedicado ao hidrogênio do mundo. A cúpula e exposição mundial oficial do hidrogênio é parceira do Governo da Holanda, da Província de Zuid-Holland, solidificando assim seu compromisso contínuo para facilitar o trampolim global para negócios de hidrogênio e desenvolvimento de projetos. Ricardo Cavalcante, liderando uma comitiva de 10 cearenses, permanecerá de 13 a 15 de maio no evento, que registra 440 expositores, 32 países, 74 setores e oito segmentos.

O Dia da Indústria comemorado pela Fiec tem como programação maior a entrega da Medalha do Mérito Industrial 2024 para Mário Araújo Alencar Araripe, Lourival Assunção Tavares e Deusmar Queirós. Para Ricardo Steinbruch, presidente da Vicunha e da Associação Brasileira da Indústria Textil (Abit), a Fiec concederá a Medalha da Ordem do Mérito Industrial 2024 - CNI. A festa acontecerá no La Maison Coliseu, próximo dia 9, às 19 horas.

Esta cor azul revestiu completamente as emoções e o entusiasmo reinante, noite do dia 1º de maio, quando o médico e artista plástico Isaac Furtado inaugurou sua exposição de aquarelas "Mar Iate". O programa veio abrir as comemorações dos 70 anos do Iate Clube de Fortaleza, comandado pelo comodoro Pompeu Vasconcelos, ali exaltando a mostra e o compromisso de sua gestão de ampliar e dinamizar eventos belos e participativos como aquele, atraindo os amigos e admiradores dos dois organizadores.

LAISINHA Carvalho, com os filhos, acompanha o marido Álvaro Carvalho em viagem profissional à Bélgica. De lá, mandou para a colunista fotos da Capela das Aparições de Nossa Senhora de Banneux, a Virgem dos Pobres. Garantiu que "o local é lindo e surpreendente, gerando muita paz. Rezei pelos nossos amigos".

VALE COPIAR. Verona, na Itália, tem um restaurante criativo e moderno. Ali se oferece uma garrafa de vinho a quem aceitar deixar o telefone celular desligado no armário da entrada. A aceitação tem sido positiva permitindo a boa conversa, a curtição da música ambiente e até paqueras atraentes. Clientes de bom gosto e sabedores de uma alimentação saudável, temperada com a curtição dos amigos, aderem e aplaudem a iniciativa, consumindo mais e libertos desse aparelho que possibilita mais estresse e isolamento.