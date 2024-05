Como está Fortaleza diante de ameaças climáticas extremas?

Foto: arquivo pessoal Luciano Dias e Sônia Teophilo

Fortaleza é uma cidade frágil ou tranquila diante das situações proporcionadas por eventos climáticos, como a tragédia a que se assiste hoje no Rio Grande do Sul, paralisando Porto Alegre e inúmeras outras cidades gaúchas? O assunto está sendo avaliado por estudiosos, pesquisadores e a própria população, parte dela sentindo medo de ver acontecer situação semelhante. Que soluções são traçadas para o presente e para o futuro diante dos desafios das mudanças climáticas?

Aqui está a opinião de Artur Bruno, ex-secretário do Meio Ambiente e um estudioso sobre a cidade de Fortaleza, uma cidade desordenada urbanisticamente, desprezando, inclusive, projetos de defesa e conservação ambiental. Não esquecer que o Estado do Ceará teve um aumento de 15% do desmatamento do bioma entre 2022-2023 e sua capital destaca-se neste mapa.

"Os problemas que estamos vendo acontecer em Porto Alegre e outras cidades gaúchas servem de alerta para o País inteiro, pois eles podem se repetir em muitos outros cenários, como já aconteceu no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco e mesmo aqui no Ceará, anos atrás, com o excesso de chuvas", lembra Artur Bruno. Para ele, Fortaleza é uma cidade frágil. Cerca-se pelo rio Ceará, que se une com o Maranguapinho; o rio Pacoti e mais o rio Cocó, que nasce em Pacatuba, cruza Maracanaú e penetra em Fortaleza percorrendo mais de 20 quilômetros, e vai para a foz entre Caça e Pesca e Sabiaguaba, tendo vários afluentes pela cidade. "A água torna-se um ponto de preocupação, assim como os projetos de construção das vias urbanas, totalmente pavimentadas, excesso de asfalto, ocupação desordenada etc. As medidas em prol do meio ambiente pedem estudos e soluções de infraestrutura urbana, iniciativas urgentes de preservação das áreas verdes, assim como a garantia de permanência, manutenção e crescimento dos nossos parques, pois eles garantem a permeabilidade da cidade", lembra. "Precisamos de árvores, de áreas verdes e de um trabalho educativo da população", destaca Artur Bruno, também educador e político.

Rendeu um total de R$ 40.500 o jantar beneficente para as vítimas do Rio Grande do Sul, realizado no restaurante Mangue Azul, apoiado pelo empresário André Bichucher, seus amigos, fornecedores e muitos cearenses solidários. O jantar teve menu especial de seis tempos, preparado pelos dois chefs Bernard Twardy e Elcio Nagano em colaboração com Fabiana Agostini, chef executiva do restaurante. O recurso arrecadado foi destinado ao Centro da Indústria Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), informa André, lembrando, emocionado, que os recursos arrecadados se somam aos que serão investidos para ajudar a reconstruir a vida das famílias atingidas pelo desastre climático ali registrado. O presidente do CIC, Carlos Lazzar, ao receber o valor arrecadado, agradeceu a todos que estavam no Mangue Azul lembrando que a situação na região é muito difícil, mas que toca profundamente seu coração "assistir à mobilização dos cearenses".

Hoje, ao meio-dia, o almoço reunião dos Amigos em Ação terá a presença de Rholden Botelho de Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ele falará sobre "O Tribunal de Contas do Século XXI", tema palpitante, revelando inclusive seu projeto na liderança daquela entidade.

Os olhares e os sentidos sobre a pesquisa em dança, entre conceitos, vivências e experimentações. Esses são alguns dos pontos abordados no livro "Dança de Situação: Um Olhar para a Dança a partir das Políticas Públicas em Fortaleza" (Editora 7letras), da artista e pesquisadora Isabel Botelho. A obra, que é a versão ampliada da sua dissertação do Curso de Mestrado em Psicologia do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor) e contemplada no XII Edital de Incentivo às Artes e Lei Rouanet, terá lançamento no dia 14 de junho, às 18h30, na Casa Absurda. Na ocasião, acontecerá uma roda de conversa sobre "Formação e Criação em Dança - campos de possibilidades e construção de políticas públicas culturais", com a participação de Cláudia Pires, Ernesto Gadelha, David Linhares e Alexandre Barbalho.

Nos dois dias que antecedem o lançamento, 12 e 13 de junho, a autora vai promover o webinar "Dança de Situação: criação, arte e políticas públicas". A atividade foi pensada a partir das discussões propostas no livro de Isabel Botelho. No dia 12, a ação, que é gratuita, acontece das 18h às 20h, com a participação confirmada dos professores doutores Mônica Marçal, Daniela Ribeiro Schneider e Georges Daniel Janja Bloc Boris. No dia seguinte, o encontro on-line acontece das 16h às 18h, com Clarice Lima, Rosana Mara, Gerson Moreno e Milton Paulo. Para conferir, basta entrar no canal da Casa Absurda no YouTube: https://www.youtube.com/casaabsurda.

Seu amor aos artesãos possibilita o crescimento do segmento. Assim, Onélia Santana, ex-primeira-dama do Ceará e secretária da Proteção Social, deu mais um grande presente à cidade neste mês de maio. Inaugurou a nova loja Cearte de peças de vestuário em renda de bilro, filé e crochê, garantindo a valorização e expansão da cultura e tradição cearenses. Localizada no Shopping RioMar, Piso L1, a loja já é atração. Quando da inauguração, lá estavam Germana Mourão, coordenadora da CeArt; Rafaele Cavalcante, coordenadora de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Proteção Social do Estado; Patrício Barros, designer de interiores da Ceart e muitos outros convidados e apreciadores do projeto.

Na última segunda-feira, dia 27, Lúcia Mendes comemorou seu aniversário, sendo celebrada com grande carinho e alegria. Na foto, ela aparece acompanhada do líder religioso e criador do Shalom, Moysés Azevedo, e do amado, Luiz Carlos Correia. A ocasião foi marcada por muitas flores, abraços afetuosos e orações sinceras, refletindo o amor e a gratidão de todos pela vida de Lúcia e pelas alegrias que ela traz a quem a conhece.

Próximo dia 5, às 19 horas, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco faz um jantar "Conexão Ceará e França" envolvendo a gastronomia, terra, tradição e inovação, além dos vinhos para adocicar a noitada. Alunos e professores da entidade e chefs franceses renomados apresentam um jantar que vem fortalecer a cultura cearense, o consumo de produtos locais e o conhecimento botânico, firmando a relação entre o Ceará - estado pioneiro no Brasil, fomentando uma política pública para gastronomia e cultura alimentar -, e a França referência mundial na gastronomia e na relação com os produtores artesanais,. Mais informações: (85) 99134.0810

Iracema Plaza - Memórias ao Vento. Com esse título sugestivo, será inaugurada dia 31, 18 horas, a exposição reunindo trabalhos de Esdras Guimarães, Flávio Silveira, Luis Carlos Lima e também fotos raras da coleção de Philomeno Junior. Imperdível! Endereço: Rua Silva Paulet, 1281.

Foi ontem, a 5ª Noite Solidária do Instituto de Música Jacques Klein, no Moleskine Gastrobar. O projeto responsável pela formação de crianças e jovens, garante a perfeita sintonia do amor e da alegria unindo sonhos e realizações. Bitoca, Bia, Laurinho Fiúza e demais dirigentes do projeto garantem, com o apoio dos amigos, esta história.

ENTRE COMEMORAÇÕES

Próximo dia 1º às 19 horas na Torre Empresarial do Shopping Del Paseo- auditório Letra E, Bianca Bessa de Aguiar lança seu livro "Em Outras Vidas".

Porque a França é o seu roteiro preferido, o advogado Luciano Dias, sócio da DBS Advocacia, curte viagem romântica pelo interior, na companhia de sua amada Sônia Theophilo. O casal já curtiu a região de Champagne, explorando as belezas das cidades de Reims e Epernay. O roteiro incluiu ainda Borgonha, vendo de perto os encantos de Beaune e Dijon, mais o pitoresco Vale do Loire, e desde domingo desfrutam da Cidade Luz, Paris de todos os encantos.