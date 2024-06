Banco do Nordeste garantiu mais fartura para os pequenos empresários

Foto: Reprodução/Facebook Joyce Cavalcante

O dia foi marcado por muita chuva em Fortaleza. Sim, última quarta-feira, 29, o tempo surpreendeu, mas veio do Banco do Nordeste a abundância, a chuva de benefícios garantindo bom tempo, no encontro reunindo micro e pequenos empresários do Ceará, mais especificamente de Fortaleza, para detalhar as condições de acesso ao crédito e as vantagens do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), recurso administrado pela instituição.

A programação contou com a apresentação de técnicos e gestores do BNB abordando as linhas de crédito específicas para o segmento MPE e as facilidades do acesso. Mas as atenções se concentraram quando a superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, destacou que o segmento recebe atenção especial da instituição acreditando e confiando ser o Banco do micro, pequena e média empresa. Oferecemos soluções em crédito para esse público, com taxas reduzidas e prazos adequados a cada atividade.

Provando a fartura de benefícios e acompanhando o entusiasmo da plateia, Eliane destacou que somente este ano já foram destinados mais de R$ 350 milhões a micro e pequenas empresas cearenses. "Investimos em MPEs de todos os setores, com taxas de juros a partir de 0,59% ao mês e financiamos até 100% do projeto, com prazos de pagamento que podem chegar a 20 anos, com até cinco anos de carência".

PÁLIO ARQUIEPISCOPAL - No próximo dia 6 de julho, dom Gregório Paixão, OSB, arcebispo de Fortaleza, receberá a imposição do Pálio Arquiepiscopal, uma insígnia conferida aos arcebispos metropolitanos. O ato solene será realizado na Catedral Metropolitana de Fortaleza, às 10 horas, com a presença do Núncio Apostólico, dom Giambattista Diquattro, representante do papa Francisco. O Pálio é uma faixa de lã branca significando a benevolência para com os humildes e penitentes, adornada com seis cruzes de seda preta. É abençoado pelo papa Francisco durante a celebração do dia dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, em 29 de junho, e posteriormente entregue aos arcebispos metropolitanos via núncios apostólicos.

O GRUPO DE COMUNICAÇÃO O POVO está recebendo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A fim de atender as necessidades prioritárias da população gaúcha, estão sendo coletados alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal, como fraldas infantis e geriátricas, absorventes femininos, sabonetes líquidos, xampus, escovas de dente e cremes dentais, por exemplo. Os materiais podem ser entregues na Sede do O POVO, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As doações serão entregues aos Correios, que estão utilizando toda a sua malha logística nacional para a ação, levando os donativos para uma centralizadora e encaminhando ao Rio Grande do Sul, conforme as orientações da Defesa Civil daquele estado.

CHEIA DE ENTUSIASMO, Joyce Cavalcante lança o projeto da antologia comemorativa dos 25 anos de fundação da Rede de Escritoras Brasileiras (Rebra). Ressalta como presidente: "Estaremos fazendo uma homenagem a nossa trajetória de corajosas escritoras - criadoras da consciência ainda não criada da nossa raça - entregando ao leitor que em nós acredita esta antologia lindamente denominada 'A Coragem de Criar das Escritoras Brasileiras'". A publicação será lançada na Bienal Internacional de São Paulo, no próximo dia 13 de setembro.

LINO, SEMPRE LINDO - Sabendo eleger em suas criações a beleza, a originalidade, o tom e o amor direcionado a peças exclusivas, Lino Villaventura, 46 anos, garantindo e influenciando seu estilo genuinamente autoral na moda brasileira, permitiu o brilho maior da presença da artista brasileira Taís Araújo, usando sua criação no Red Carpet do Festival de Cinema de Cannes. Uma peça de arte, ou um vestido pérola, em módulos encaixados com nervuras geometrizáveis se sobressaiu no corpo da atriz brasileira. Naquele cenário internacional, Lino, sempre um estilista provocador, confirmou os aplausos e a total felicidade para Taís.

COMEMORANDO. Sabendo curtir a família e alimentá-la com muito amor e alegrias, Manuelle Moretti Vieira fez uma pausa na sua agenda profissional de dinâmica fisioterapeuta e psicóloga para comemorar, na intimidade, a troca de idade do amado Carlo Rios. O casal está na foto com os filhos Eduardo e Letícia.

VIVENDO seu grande amor ao lado de Onélia e dos três filhos, Camilo Santana festeja, hoje, 3, nova idade. As comemorações acontecem desde quinta-feira, com ênfase para aquelas preparadas pelos pais na intimidade familiar.

ALBEROBELLO - Regina Estela Benevides regressando da Itália, onde curtiu os encantos da região sul, centro das belezas dos mares, da saborosa gastronomia e da música romântica, inclusive berço de Modugno, autor da famosa "Nel Blu Dipinto dI Blu". Na foto, um dos cenários de cultivo das flores e das cores italianas de verão.

BRASIL E FRANÇA À MESA - A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abre suas portas para um jantar de adesão, apresentando uma experiência gastronômica com o melhor da relação Ceará-França. Será dia 5, quarta-feira, às 19 horas, e o programa destacará também a tradição, a terra, a música e as alegrias harmonizadas com vinhos especiais. Mais informações e adesão pelo fone: 99134.0810.