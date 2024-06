Mulheres do agro vão superlotar Centro de Eventos sábado, dia 8

Foto: arquivo pessoal Uma foto histórica do clã de Albertina e Pergentino Ferreira

Rita Granjeiro, integrante da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Faec e do Conselho Nacional das Mulheres do Agro, debruçada sobre a programação do Encontro Mulheres do Agro, marcado para sábado próximo dia 8, encerrando o PEC Nordeste 2024, no Centro de Eventos. Uma programação com palestras, troca de experiências e revelações de sucesso nos negócios dos diversos setores do agronegócio, além da presença do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, tornam o evento robusto e atraente.

Amilcar Silveira, presidente da Faec, destaca o crescente papel das mulheres. "A presença feminina tem se fortalecido significativamente na agricultura, pecuária, carcinicultura e avicultura do Estado. Elas também assumem lideranças e protagonismo em diversos programas e serviços da nossa entidade". Este ano a previsão é mais de 1.200 participantes.

MÉXICO TEM A PRIMEIRA mulher ocupando a presidência. Cláudia Sheinbaum venceu a eleição com 59% dos votos, sabendo que entre os seus maiores desafios estão: índice altíssimo de pobreza; crise migratória; violência a mulher e ação do narcotráfico. Mas ela tem perfil de ousada e corajosa, desde que escolheu, há algum tempo, entrar na universidade, no curso de Física e depois se especializando em engenharia energética. Já anunciou que governará o México sem corrupção e privilégios.

BRASIL TEM Cármen Lúcia ministra, como a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Seu maior desafio: comandar as eleições municipais de outubro

ESTA NOITE, 19 horas, Paulo Ribeiro Mindêllo recebe, em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza, a Medalha Boticário Ferreira. Requerimento do vereador Jorge Pinheiro teve aprovação unânime, atestando principalmente a contribuição do homenageado ao desenvolvimento político e educacional da cidade.

ARTE BRASILEIRA está na Bienal de Veneza e na Casa D'Alva, onde José Guedes, artista e empreendedor traz a partir do dia 14, Alfredo Volpi, Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Tomie Ohtake, Rubem Valentim, Djanira e muitos outros.

"ARTUR BRUNO, Caminhos de Educação e Meio Ambiente no Ceará". Este é o título do livro de autoria da professora Nájila Cabral a ser lançado às 19 horas, da próxima sexta-feira, no Teatro Nadir Sabóia, do Farias Brito (Rua 8 de Setembro, 1331). O livro tem o prefácio do ministro da Educação Camilo Santana e apresentação do governador Elmano de Freitas. Toda a renda arrecadada com a aquisição da obra será em benefício da Campanha Ceará Sem Fome.

12 DE JUNHO, às 15 horas, está agendada a solenidade de assinatura do Grupo de Comunicação O POVO como signatário da plataforma colaborativa Ceará 2050.

Médico e terapeuta Adalberto Barreto vai reunir grupo em curso muito especial na Toca do Índio, ali no Morro Branco, e faz uma pergunta muito importante: você está precisando se cuidar? Ou você é um profissional que precisa ampliar suas práticas de cuidados? Permita-se ser cuidado e descubra seu potencial adormecido. Aprenda a resgatar sua autoestima, por meio de dinâmicas psico-corporais que promovem autoconhecimento.

SANTO ANTONIO inspiração para a paz e o bem. Com essa mensagem, todos vivenciam a festa religiosa avivando a união e a fraternidade, mais uma vez, movimentando a Paróquia da Paz, louvando seu padroeiro. Padre Oliveira, vigário, caminha feliz com a demonstração dos paroquianos ali unidos, e contribuindo para a evangelização de uma igreja sinodal, fortalecendo a religiosidade e a fraternidade no novenário e nas ações sociais. A programação, que foi aberta sábado, dia 1º de junho, por dom Valdemir Vicente, bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, permanece intensa, todos os dias, incluindo a novena de Santo Antônio, missas, confissões, via-sacras, adoração ao Santíssimo.

A parte social unindo mais que os paroquianos, os devotos de Santo Antônio residentes em Fortaleza, amigos, famílias e grupos de casais, de jovens e leigos de outras paróquias, oferece muita animação. Tem quermesse, leilão, sorteios de brindes valiosos, bazar e comes e bebes, na área externa da igreja. Outro destaque da festa é a visita da imagem de Santo Antonio às casas das pessoas interessadas . Ao lado de padre Oliveira estão os padres Sales, Bruno, Targino Almeida e outros, todos contribuindo para a devoção ao santinho

Foi linda, lindíssima a 5ª Noite Solidária, do Instituto Jacques Klein, realizada dia 28, que compreendendo a visibilidade e a própria vida desenvolve uma programação educativa musical para crianças e adolescentes carentes. Cheia de atrações e bons apadrinhamentos, o programa aconteceu com sucesso. Muitos amigos participaram.

Em tempo de lindas recordações, a família de Pergentino Ferreira comemorou o sesquicentenário do patriarca com a celebração de uma missa e recepção no Buffet Dona D'ê de propriedade do neto homônimo, que ali armou uma exposição de objetos pessoais do homenageado. Abrindo o cenário estava uma foto colhida em 1953, reunindo a descendência diante da fachada da casa localizada no Sítio Canadá, que deu origem ao bairro de Fátima. O casal Albertina e Pergentino Ferreira foi o doador do terreno onde se ergueu o belo santuário de Fátima, local onde todos se reuniram para a missa comemorativa.

Ana Carolina, filha querida de Angélica Sampaio e Robério César, escolheu a natureza do Parque de Sabiaguaba para na hora do pôr do sol, sábado, dia 1º, iniciar sua festa comemorando a chegada dos 18 aninhos. Os familiares e amigos se uniram à turma do Colégio 7 de Setembro, garantindo a animação das horas para a felicidade da aniversariante.