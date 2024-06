Dominação total: só em São Paulo agora são 125 lojas Pague Menos

Foto: JoaoFilho Tavares Clarisse Linhares, Murilo Pascoal, Rodrigo Nogueira e Carol Mota

A expansão segue vibrante, e São Paulo torna-se a concretização de um desafio ou da garra dos nordestinos valentes, prontinhos para disputar espaços e erguer a bandeira dos bons negócios. A Pague Menos, segunda maior rede de farmácias do Brasil e a primeira a estar presente em todos os estados da federação, anuncia a chegada de novas lojas da marca à capital paulista. As unidades contam com toda a expertise da rede em serviços e ofertas exclusivas aos clientes, aliando qualidade, agilidade e conveniência em todo o processo de compras.

O processo que deu origem às conversões de bandeira segue um plano minucioso desenvolvido ao longo de muitos meses. Com a operação em São Paulo, as 28 lojas na capital e duas na região do ABC Paulista passaram a contar com a marca Pague Menos desde o dia 6 de junho - no total, a Pague Menos passa a contar com 125 lojas em todo o estado. No entanto, o nome Extrafarma será mantido nas regiões em que a marca tem mais força e representatividade.

"O cliente está no centro de todas as nossas decisões e a troca de bandeira é parte de uma estratégia cuidadosa que analisa caso a caso, garantindo o nosso compromisso e melhor experiência aos consumidores. Dessa forma, conseguimos sempre trazer as melhores ofertas e oferecer acesso ao nosso hub de saúde, reforçando o nosso compromisso com a qualidade de vida e bem-estar da população brasileira", ressalta o CEO da Pague Menos e Extrafarma, Jonas Marques.

Cercando-se de representantes da rede hoteleira, empresários, amigos e convidados especiais, Ivana Bezerra de Menezes Rangel tomou posse na noite do último dia 5, na presidência da ABIH/Ceará, 2024-2026. No cenário do rooftop do Hotel Gran Marquise, Ivana e sua nova diretoria seguiram o ritual de posse, depois mantendo-se entre os presentes em confraternização e alegria.

Integram a ABIH nesta gestão: presidente - Ivana Bezerra de Menezes Rangel - Hotel Sonata de Iracema. Vice-presidentes: Cláudia Souza Castelo Branco Diniz - Gran Mareiro Hotel e Mareiro Hotel; Talita Leite Costa Sousa - Coliseum Beach Resort e Hotel Parque das Fontes; Philippe Rene Godefroit - Hotel Gran Marquise. 1º secretário - Ivan Cavalcante Dias - Acqua Beach Park Resort, Oceani Beach Park Hotel e Suítes Beach Park Resort. 2º secretário - Samuel Belfort Simões - Hotel Praia Centro. Tesoureiros: Régis Nogueira de Medeiros - Villa Mayor Charm Fortaleza e Rodrigo Frota Linhares - Fortaleza Mar Hotel.

Tales de Sá Cavalcante, diretor superintendente da Organização Educacional Farias Brito, esteve no Palácio da Abolição, onde o governador Elmano de Freitas assinou um acordo de cooperação técnica preparatório para a instalação de um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) vinculado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) no campus cearense do ITA. No click, Tales de Sá acompanhado pelo governador Elmano de Freitas.

Na busca de vivenciar os cenários lindos do mundo, Deusmar Queiros e Auricélia comemoraram seus aniversários, em maio deste ano, na Escócia, antes passando por Londres, para encontrar a neta Maria Clara, ali cursando arquitetura. O roteiro escossês incluiu Edimburgo, Inverness, Port William e outras pequenas cidades de belas histórias e cenários, com direito a ver uma filmagem da série Outlander, sucesso pelo mundo.

Ao lado dos papais aniversariantes estavam Carlos Henrique e Katarine; Patriciana e David; Rosilândia e Humberto, mais Maria Clara, única neta no grupo.

Porque 12 de junho é para a empresária Delane Barreto uma data especial, ela prepara no seu belo Santuário das Águias uma visão maior das estrelas, oferecendo aos casais enamorados jantar dançante, às 20 horas. A programação, carinhosamente elaborada, levará também para o cenário apresentação musical de voz, violino e violão, garantindo um repertório de músicas românticas para ouvir e também dançar. Reservas estão sendo feitas e mais detalhes pelo WhatsApp: 99165.9803.

Maria Cecília, herdeira querida de Jussara e Clóvis Mapurunga, ganhou comemoração pela sua troca de idade no belo cenário da propriedade da família em Viçosa, na Serra Grande. Na intimidade do afeto familiar, o amado Artur Bezerra, acompanhado da mamãe Silvana, compôs o grupo, garantindo a alegria total da aniversariante.

LEMBRANDO o amor tão bem comemorado, dia 12, pelo Dia dos Namorados, ilustramos a data com os médicos Marta Osório e André Pinho, papais queridos Júlia e Alice. O casal sabe os segredos da boa convivência, e os frutos plantados e colhidos entre a compreensão, o bem-querer e o entusiasmo de viver.

Festa junina da Alfe será no dia 25 no calçadão, em frente ao prédio da CDL, onde anualmente tem quadrilha, arrasta-pé e comes e bebes. Presidente Izabel Dias planeja outras atrações, quem sabe um show de Elba Ramalho...