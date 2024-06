13 de junho: louvações e orações para Santo Antônio

Foto: arquivo pessoal José Guedes comemora os 10 anos da Casa D'Alva com preciosidades

Santo Antônio ganha, na Paróquia da Paz, seu novenário que se encerra amanhã com a grande festa, incluindo missa ao meio-dia, uma procissão pelas ruas que cercam a igreja a partir das 18 horas, seguindo-se da celebração da missa de encerramento, pelo vigário padre Oliveira. Ele afirma que todos os dias agendados representam a oportunidade de aproximação com Deus, em que nós, católicos, motivados pelo exemplo de Santos Antônio, temos 13 dias de muita oração. Hoje o arcebispo dom Gregório Paixão celebra missa de 18 horas.

O Grupo de Comunicação O POVO assina, nesta tarde, termo de adesão ao Ceará 2050, um plano de Estado, que é uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo. A cerimônia de assinatura será realizada na sede do Grupo O POVO, com a presença da presidente do O POVO, Luciana Dummar, do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, do secretário do Planejamento, Alexandre Cialdini; do presidente do TCE, Rholden Queiroz; do professor José Barros Neto, da UFC, coordenador do Ceará 2050; do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Vladimir Spinelli; da secretária dos Direitos Humanos, Socorro França; da secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Sandra Monteiro; e estudiosos, como Célio Fernando B. Melo, Maia Jr., Raimundo Padilha, Airton Montenegro e Expedito Parente Jr.

Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. No próximo sábado, dia 15, a Câmara Brasil Portugal no Ceará, presidida por Raul Santos, realiza um programa comemorativo muito especial. No cenário da Sociedade Beneficente Dois de Fevereiro, comandada por Francisco Brandão, neste Dia de Portugal, a famosa fadista Ana Laíns, vem de Lisboa para executar um belo concerto Mátria Língua. Depois, acontecerá a entrega do Troféu Martim Soares Moreno para a empresária Graça Dias Branco da Escóssia e Armando Leite Mendes de Abreu. O evento traz a Fortaleza o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, aqui sendo acompanhado pelo cônsul Rui Almeida. Outro belo programa, unindo a comunidade portuguesa e amigos, será a inauguração do oratório de Nossa Senhora de Fátima, na Sociedade Beneficente Portuguesa Dois de Fevereiro, dia 14, às 17 horas.

73ª Conferência de Rotary - Amanhã, 13, Fortaleza centralizará, no Hotel Vila Galé, a reunião dos rotarianos dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão com a realização da 73ª Conferência, tendo como tema "Esperança, Ação e Dignidade". A previsão de participantes é de 1.100 tal a expansão do Distrito 4490, tendo hoje como governador Fernando de Melo Nunes, integrante do Rotary Club Fortaleza Planalto. A solenidade de abertura do evento está marcada para 19h30, quando todos os participantes serão recepcionados pela orquestra do IAPS, formada por jovens da periferia, apaixonados pela música e recebendo apoio rotário para sua formação.

Durante o programa, todos ouvirão a saudação do chairman Dr. José Porto, mais a palavra do diretor do Rotary International, Vlademir Marangoni. Após a solenidade, todos se reúnem em jantar festivo.

Artur Bruno ainda está em estado de graça, após o lançamento do seu livro enfocando sua trajetória pelos caminhos da educação e do meio ambiente no Ceará, no Teatro Nadir Saboya, do Centro Universitário Farias Brito. Coube ao presidente da organização, Tales de Sá Cavalcante, saudar o homenageado e a Nájila Cabral dissertar a vida e trabalho do seu biografado. Auditório lotadíssimo teve a presença de dom Edmilson Cruz, a personalidade maior da plateia.

ARTE BRASILEIRA - Artista José Guedes enriquece sexta-feira próxima a programação da cidade com a abertura da "Arte Brasileira" na bienal de Veneza e na Casa D'Alva, ali no cenário da Galeria Casa D'Alva. Mais de 20 dos nossos maiores artistas estarão na mostra, com um espaço especial para Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral. Um super cenário da beleza e da história.

UMA BELA EXPOSIÇÃO.

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, inaugurou último dia 5 de junho, no hall da Biblioteca Central, a mostra "Aves que Habitam o Campus", composta por fotografias que retratam os diversos pássaros que vivem na Unifor pelo olhar do fotógrafo da Universidade, Ares Soares.

QUEM CURTE a boa música vai este fim de semana ao Cineteatro São Luiz assistir ao musical "Revisitando Jackson do Pandeiro". É trazido pela Barca dos Corações Partidos, uma companhia teatral reconhecida pelo poder de integrar lindamente música e teatro.

O espetáculo tem músicas de repertórios antigos e outras novas ressaltando todo o encanto da Música Popular Brasileira.

Imperdível!

O presidente da Academia Cearense de Letras (ACL), Tales de Sá Cavalcante, convida todos para o lançamento do livro "Contos da Mitologia Grega", de autoria da acadêmica Grecianny Cordeiro. O evento acontecerá no dia 15 de junho de 2024, às 10 horas, na sede da ACL, localizada na Rua do Rosário, 1, no Centro de Fortaleza. Amigos e intelectualidade já garantem presença!