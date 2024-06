Arcebispo ressalta a graça de o cearense ter São José e Nossa Senhora protetores

Foto: Pascom da Paróquia da Paz/Divulgação Dom Gregório Paixão na Paróquia da Paz acompanhado dos padres Oliveira e Sales e do diácono Francisco Aurimar

Em encontro de troca de ideias com dom Gregório Paixão, surgiu a necessidade de ouvir sua opinião sobre um fato muito significativo. O padroeiro do Ceará é São José, e de Fortaleza é Nossa Senhora da Assunção. Que mensagem Deus quis dar aos cearenses unindo em nosso patronato, o pai amoroso de Jesus e sua, e nossa mãe? - perguntamos ao arcebispo.

Em sua simplicidade e linguagem religiosa e poética, ele respondeu: "Penso que, ao unir a mãe de Jesus com o pai adotivo de Jesus como patronos - Ceará tem São José (masculinos) e Fortaleza tem a Virgem Maria (femininos) está se falando, exatamente, dessa família, dessa Nação que haveria de nascer, através desse abraço familiar de um homem e de uma mulher, naturalmente, gerando em nosso coração e em nossa vida Jesus Cristo. Eu não posso pensar outra coisa, senão que fazemos parte dessa grande família, fazendo com que a beleza feminina da cidade de Fortaleza, venha capitanear com a Virgem Maria todo o Estado e, ao mesmo tempo, o pai amoroso São José, tão querido por toda a população cearense, cuida e olha por todo esse povo. É uma graça muito grande viver a beleza dessa grande família chamada Fortaleza, chamada Ceará", ressaltou dom Gregório Paixão.

ITÁLIA EM DESTAQUE. Esta tarde, às 14 horas, acontecerá sessão solene, na Assembleia Legislativa, homenageando a comunidade italiana residente em nosso Estado. Uma homenagem póstuma de indicação do deputado estadual Felipe Mota ao cearense de coração Mário Pagneretti integra a programação. Selma Pagneretti, sua esposa, e um grupo de amigos estarão presentes.

MULHERES COBIÇADAS - A eleição para a Prefeitura de Fortaleza tenta superar a lacuna de mulheres indicadas ao cargo de vice-prefeita. São muitas as buscas e os achados, assim como a rejeição de quem ainda não acredita em mudanças e no seu próprio poder pessoal e profissional.

O SENADOR EDUARDO GIRÃO (Novo), na batalha para sua candidatura a prefeito de Fortaleza tem um só desejo: cativar um nome feminino com simbologia de seriedade, dinamismo, história e simpatia para ser sua vice. Quem será?

NA SEARA DE EVANDRO LEITÃO (PT), tudo parece definido com a escolha do nome de Luisa Cela, filha de Izolda Cela, que vai disputar a prefeitura de Sobral. Sabe-se que há outros dois nomes na passarela feminina, contudo, o ex-governador Camilo Santana já aprovou selar a indicação e para Evandro a palavra é uma só: amém.

PREFEITO JOSÉ SARTO, após ter ido pedir a bênção de Santo Antônio, na Paróquia da Paz, último dia 13, nada de invocar pedido ao santo do bom casamento, mas sabedor do poder da oração do santinho português, rezou, "...recorrei a Santo Antônio; vereis fugir o demônio e as tentações infernais...". Já ganhou forças para encaminhar à Câmara Municipal vetos contra dois projetos de lei aprovados recentemente pelo Legislativo que retirariam a proteção ambiental de trechos de áreas verdes localizadas no entorno do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. E mantém esta defesa de proteção.

Até São Francisco abençoa.

A tarde do último dia 12 de junho recebeu luzes de felicidade pela concretização do novo processo de governança que envolve o Ceará 2050. É uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo, consagrando agora Luciana Dummar, O POVO como signatário do projeto, unida ao reitor Custódio Almeida, UFC, os dois assinando, naquela ocasião, o termo de adesão. Alexandre Cialdini, secretário do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag), tem a pasta como condutora da iniciativa. E bem disse Eudoro Santana, idealizador do Fortaleza 2040 e colaborador do Ceará 2050, "a decisão da Luciana Dummar (O POVO) é um compromisso de assumir um plano de futuro e de atitudes, que abre perspectivas para superar desafios, inclusive diminuindo a desigualdade em todo o Estado. Autoridades, líderes empresariais, pensadores, acadêmicos, profissionais liberais e jornalistas lá estiveram vivenciando a luminosidade de um momento histórico marcado de esperanças e desafios.