Celebrações da UFC aos 70 anos

Os 70 anos da Universidade Federal do Ceará recebem do reitor Custódio Almeida dedicação total para que as comemorações girem em torno do resgate de uma história linda e marcante para o desenvolvimento do Estado e de sua gente. A listagem para entrega do título de Doutor Honoris Causa, maior comenda da instituição, contemplará o presidente Lula da Silva, Maria Bethânia (a cantora da paz e do amor, mantendo um trabalho artístico que contagia há anos a população de todas as idades, além de outras missões que ela exerce no âmbito da solidariedade), Ruth Cavalcante e a professora Denise Lucena, indicada pela Faculdade de Direito. Receberão o título professores eméritos, o ex-reitor Jesualdo Farias e o professor e cientista José Osvaldo Carioca.

Na rota da celebração dos 70 anos da UFC, o Grupo de Comunicação O POVO, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Universidade uniram-se no projeto Caravana UFC. Ao longo de 2024, estão programados seminários, conferências e outras atividades atingindo duas trupes, Atlântica e Sertão, com dois ônibus equipados para para produção de conteúdo, em estúdio bem equipado e veículos de apoio, inclusive produção no O POVO News, documentário, exposição fotográfica, livro da Caravana e seminários.

"O mais importante agora é a gente dar a mão à universidade e a Universidade estar aberta a receber. Este é o nosso papel neste momento - festejar uma instituição responsável por formar, com competência e responsabilidades, tantos profissionais que atuam no Estado e aqui, no O POVO e na Fundação Demócrito Rocha", diz a presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar.

HOJE, uma noite de romantismo aguarda grupos de amigos, famílias, casais apaixonados e escritores que participarão do evento organizado pela Academia Cearense de Letras, no Iate Clube. Sempre entusiasta pela Casa que preside, Tales de Sá Cavalcante lembra que o cantor Marcos Lessa fará um grande show, seguindo-se um jantar saboroso, fortalecendo momentos de confraternização e alegrias. Ingressos e mais informações com Cláudia: (85) 99926-0939.

O ANUÁRIO do Ceará edição 2024-2025 será lançado dia 1º de julho, em solenidade no La Maison. A obra homenageia os 70 anos da primeira instituição universitária do estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC), que ganha um capítulo especial. Quando da solenidade, a anfitriã, a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, recebe o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, outras autoridades e personalidades das áreas política, econômica e cultural. Realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, o Anuário tem edição-geral do jornalista Jocélio Leal.

QUANDO da solenidade comemorando os 35 anos da VSM Comunicação, na Assembleia Legislativa do Ceará, o fundador e CEO, Marcos André Borges, presidente da empresa, ressaltou que ali acontecia um momento de celebração à história da primeira agência de comunicação corporativa do Ceará e a mais longeva das regiões Norte e Nordeste. O presidente do O POVO (de 1985 a 2008) Demócrito Dummar (in memoriam) foi uma das personalidades lembradas e homenageadas. Coube ao seu neto, Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do O POVO, representar o avô, lembrando que "ele sempre foi um provocador da inteligência coletiva, da capacidade de entender que a conexão entre as pessoas pode gerar mudanças representativas em nossa sociedade, no Estado e no mundo como um todo". Na orquestração dos abraços e saudações, Marcos André acompanhou feliz, naquela solenidade, o reconhecimento ao seu trabalho e as suas exigências de ter uma empresa sólida, moderna, abrigando sempre profissionais especializados, todos fluindo em novas e boas ideias. Só aplausos!

A Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza registrará a chegada de seus 15 anos de existência com expressiva solenidade agendada para sábado, 22, às 9 horas, no Palácio da Luz. Presidente Angélica Sampaio recebe de toda a diretoria o apoio para o êxito do programa marcado pelo ingresso dos novos sócios efetivos: Gilda Maria de Oliveira Freitas, Gorete Pinheiro de Oliveira, Márcia Regina Vianna Pinheiro, Amália Simonetti Gomes, Marcos Antônio Praxedes Filho e Gilmar Lima de Oliveira. E mais sócios honorários: Jarina Barros e Ronald Teles. Também a entrega da Medalha Mário Caúla vai para o Instituto Horácio Dídimo e Patrícia Cacau (Grupo Mulherio das Letras).

Empresários Graça Dias Branco da Escóssia - sempre muito elegante em um vestido de renda branco - e Armando Abreu foram homenageados pela Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Sociedade Beneficente Dois de Fevereiro, entidades presididas, respectivamente, por Raul dos Santos Neto e Francisco Brandão, e o vice-consulado de Portugal no Ceará, último sábado, 15. Eles receberam e confirmaram em seus discursos a importância da homenagem e "aquela celebração marcando, como ressaltou Graça, a essência de um povo que valoriza as suas raízes e enaltece suas conexões ao redor do mundo". Os agraciados, ao lado de seus familiares e muitos amigos, foram abraçados pelo embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos e o cônsul Rui Almeida. Após a solenidade, todos apreciaram o show da cantora portuguesa Ana Lains, e coquetel de confraternização na sede bonita da Sociedade Dous de Fevereiro, na Praia do Futuro.

O colorido encontrado nas 50 obras de 20 grandes artistas brasileiros foi parceiro do entusiasmo dos muitos convidados que prestigiaram José Guedes na celebração de uma década de existência da Casa D'Alva, sua galeria, que enriquece o cenário cultural de Fortaleza. Noite da inauguração, uma plateia de elite.