Projeto inovador vai agora ressuscitar o Clube do Médico

Caminha aceleradamente o projeto de recuperação do Clube do Médico, ocupando uma área de 10 mil metros quadrados, na Praia do Futuro, antes um complexo de lazer dos mais badalados nas décadas de 1970 e 1980. Permutando agora parte de sua área com Vidal Arquitetos Ltda., ali será erguido, dentro de um conceito de beleza e modernidade, um Beach Flat com 96 unidades habitacionais, centralizando uma fonte luminosa que das 17h às 19 horas mostrará um espetáculo de cores. Piscina no 2º andar, restaurante, salões, buffet e outras unidades mais. Também, o empresário da rede hoteleira Fernando Diniz, parceiro no empreendimento, adquiriu 50% do terreno, privilegiando a paisagem que dá para a Praça 31 de Março com a construção de um centro de eventos e um hotel. Nota-se nos detalhes do projeto o interesse dos novos empreendedores de "dar alta" e vitaminar a recuperação do espaço, contribuindo com a valorização da Praia do Futuro.

Empresário Ivens Dias Branco Jr. (foto) será agraciado com a medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judicial do Trabalho, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região, no próximo dia 2 de julho. A indicação para esta honraria foi do desembargador do TRT, Franzé Gomes, vice-diretor da Escola Judicial do Ceará, considerando a valiosa contribuição do empresário agraciado e seu complexo empresarial ao desenvolvimento do Estado e benefícios à

classe trabalhadora.

O clero, representantes de movimentos leigos da igreja e convidados vão estar reunidos na Catedral Metropolitana, dia 6 de julho, às 9 horas, para a imposição do pálio arquiepiscopal a dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza. Na celebração, vai estar presente o núncio apostólio, Giambattista Diquatro.

Próximo dia 5 de julho, Clóvis Rolim, o elegante empresário paraibano que veio construir sua fortuna no Ceará, contribuindo principalmente com o crescimento do comércio varejista, faria 100 anos. A família, integrada pela querida Edyr e os filhos Pio, Eduardo, Ricardo e Clóvis Jr., reunirá amigos e familiares em missa na Paróquia da Paz, celebrada pelo padre Sales.

Orleandro Lira, psicólogo e pedagogo, através da Clínica da Alma, lançou no último sábado, no auditório do Iprede, seu livro "Sussurros do Infinito - um caminho para as respostas que você procura". Se propondo a ser uma leitura meditativa, com minimensagens aos períodos diversos do dia a dia, principalmente para os momentos de inquietações e buscas de reflexões valiosas, o autor ressalta que "esse livro é uma bússola, um guia e até mesmo um oráculo àqueles que dele necessitam. É uma aproximação do infinito, de Deus com suas tantas faces".

Na cidade a cearense, morando em Marrocos, Aline D'Alva Duchrow, que aqui, ao lado da família, organiza para agosto bela exposição denominada "Teologia do Natal", para o Salão de Arte da Unifor. A irmã querida Rita e o cunhado Cabeto Martins Rodrigues são os maiores incentivadores para este projeto de arte e beleza.

Advogado André Souto, sócio do escritório Scarano, Costa e Fonseca, última sexta-feira, dia 21, ministrou palestra dentro do evento de inovação contábil, promovido em parceria com a Conecta. Souto discutiu a importância de um planejamento sucessório e acordos com sócios. Daniel Scarano, Adolfo Cirino e demais integrantes da Conecta garantiram o sucesso do evento.

Tales de Sá Cavalcante, educador e empresário, amanhã à noite, quando Pompeu Vasconcelos é aplaudido pela reeleição à comodoria do Iate Clube, ocupará a diretoria cultural.

Das mais significativas a homenagem que a Assembleia Legislativa fez à comunidade italiana, destacando a história dos primeiros imigrantes chegando ao Brasil pelo Porto de Vitória (ES), em 21 de fevereiro de 1874, e no Ceará, mantendo até hoje uma participação efetiva, colaborando com o progresso via suas atividades empresariais e rurais, envolvimento social e representação religiosa. Muitos homenageados na ocasião, como representantes das famílias De Francesco, Grendene, Dall'Olio, Misici e uma especial a Mário Pagneretti, ali representado pela esposa Selma, uma cearense de Juazeiro do Norte, cercada da família e muitos amigos. A mesa oficial da programação foi formada pelos deputados Osmar Baquit (presidindo), Dra. Silvana e Felipe Mota, mais cônsul, Artur Bruno, Marco Boccadoro e Allan Damasceno, diretor local da Cruz Vermelha. O requerimento da homenagem que lotou o auditório da Alece foi feito pelo deputado Felipe Mota e subscrito pelos deputados Cláudio Pinho, Oscar Rodrigues e Dra. Silvana. Um depoimento de dom Gregório Paixão foi apresentado, destacando: "Não podemos deixar de exaltar nesta data o coração ardoroso e a presença dos irmãos italianos pelo testemunho constante de trabalho e contribuição à cultura. Nossa profunda gratidão a cada italiano no solo sagrado do Ceará", finalizou o arcebispo.

Encerrada com êxito a 73ª Conferência de Rotary International do Distrito 4490, reunindo em Fortaleza mais de 600 participantes, semana passada, e bem conduzida pelo governador de Rotary, integrante do RC Planalto, Fernando Nunes, e pelo charmain José Porto, que afirmou ter sido o evento um grande momento de avaliação dos projetos sociais e o impulsionamento deles, além do incentivo à prática da grande máxima rotária "dar de si sem pensar em si" e à confraternização. O governador Fernando Nunes ressaltou a motivação acionada entre os participantes para inovar e fazer o empreendedorismo; trabalhos voltados às comunidades para evitar problemas mentais e ampliação do quadro de rotarianos.

Na programação de palestras, destacaram-se duas com temas atuais e importantes. A do professor e psicanalista Marcos Aurélio de Patrício Ribeiro, "O celular na vida das crianças" e a do engenheiro e empresário Joaquim Caracas sobre "Inovação e empreendedorismo".