Viçosa do Ceará: Clóvis Beviláqua terá seus restos mortais chegando à sua terra natal

Deverão chegar a Viçosa do Ceará os restos mortais do jurista maior Clóvis Beviláqua, trabalho desenvolvido há mais de 12 anos pelo professor e historiador José Luís Lira. Desde segunda-feira, depois de muitas viagens, ele está no Rio de Janeiro para, finalmente, acompanhar a exumação. Informou Lira que, seguindo a orientação da vigilância sanitária, os ossos serão cremados. A empresa que cuida do Cemitério do Caju, na capital fluminense, deu no mínimo 72 horas após a exumação para lhe entregar as cinzas.

Emocionado, Lira, biógrafo do jurista, afirma acredita que "este ato dignifica um nobre cidadão, a História do Brasil, do Ceará e do Direito". "Por isso considero tão importante e nobre". Sempre voltado aos grandes feitos históricos, Lira conta que, ao lado do prefeito de Viçosa, Franci Rocha, e do secretário de Cultura, Gilton Barreto, mais o apoio da Câmara Municipal, a população do Ceará vai comemorar esta realização, uma conquista apoiada pela filha do jurista, Victoria Beviláqua, e suas duas filhas. "São 12 anos de tentativas desde que lancei meu primeiro livro envolvendo o jurista e sua mulher Amélia", explica. "Conseguimos exatamente no ano em que registra seus 80 anos de falecimento, a acontecer dia 26 de julho, fazer a despedida do Rio de Janeiro, e aqui preparar também uma grande solenidade".

1º de julho, uma data que vem marcar o lançamento da edição 2024-2025 do Anuário do Ceará, em solenidade no La Maison. A obra homenageia os 70 anos da primeira instituição universitária do Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC), ali ganhando um capítulo especial. Na solenidade de lançamento, a anfitriã, a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, recebe o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, além de demais autoridades e personalidades das áreas política, econômica e cultural.

As sete décadas da UFC são o mote para a arte que ilustra o Anuário do Ceará 2024-2025. Desde a capa passando por todos os capítulos, os prédios da UFC são estampados na obra, com ilustração assinada por Carlus Campos. O Anuário tem 680 páginas. Realizada pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, a obra tem a edição-geral do jornalista Jocélio Leal, edição executiva de Amanda Araújo e edição de Design e Projeto Gráfico de Andrea Araujo. O capítulo especial é da jornalista Bruna Forte. Revisão da jornalista Daniela Nogueira, e a checagem, do jornalista Rubens Rodrigues.

Mantendo programação sempre maravilhosa, o RioMar traz o show do grupo vocal carioca Boca Livre, para apresentar o melhor do seu trabalho de 45 anos de louvores ao ato de cantar. Repertório para recordar e matar as saudades, começando com a música "Quem tem a viola". Amanhã, 21 horas.

Ceará estará presente no Congresso Mundial de Cardiologia e Congresso Asiático de Cardiologia, marcado para Xangai, na China. O médico e escritor José Maria Bonfim seguiu ontem como integrante do grupo de palestrantes e único delegado cearense. Ele apresentará valioso trabalho sobre doença de Chagas.

Empresário Clóvis Rolim, o paraibano que escolheu Fortaleza para construir sua família e seus negócios, com a marca do entusiasmo, competência e elegância, será lembrado no próximo dia 5, quando faria 100 anos. A homenagem póstuma virá com a celebração de uma missa pelo padre Sales, na Paróquia da Paz, às 19h, reunindo a amada Edyr, os filhos Pio, Eduardo, Ricardo e Clóvis Jr., netos, bisnetos, demais familiares e amigos.

A dança do Ceará encontrou forma e beleza na orientação e domínio de uma mestra chamada Regina Passos, aqui chegando em 1950, vinda do Rio de Janeiro com toda a família. Gerações e gerações passaram pela sua academia, onde cada um de nós ali matriculados contemplava a elegância e a fortaleza de uma grande mulher, assim como aprendíamos o ritmo e os movimentos de uma arte ditada por ela como uma forma de amor ao corpo e de comunicação, harmonizando-se entre as danças cênicas, o balé, o jazz e o sapateado. Última quinta-feira, 20, dona Regina, carinhosamente chamada, partiu aos 101 anos. Foi contemplar, de pertinho, a dança das estrelas, habitando o palco azul do céu gravando, quem sabe, sua frase luminosa que ficou em nós: "No palco da vida, tudo pode ser uma poesia dançante".

Distantes dos salões da Academia Cearense de Letras, localizada na Praça dos Leões, os acadêmicos vivenciaram em cenário ao ar livre, de plena natureza, a curtição de uma noite luminosa, mar sereno, canteiro de ondas, diálogos de palavras floridas, tudo, tudo oferecendo a prodigalidade de imagens poéticas, a bordo de alegrias. O presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, promoveu uma noite beneficente, reunindo acadêmicos, amigos e outros poetas passantes no Iate Clube. Muitos chegavam ali, pela primeira vez, bem acompanhados ou solitários, mantendo-se em bem-estar, quem sabe ocupando o imaginário das lembranças e saudações registradas entre aquarelas noturnas de uma lua em quarto crescente, estrelas, silhuetas diversas e brindes.

A natureza estava pronta aos versos e reversos, aos diálogos, e as músicas românticas velejando no show espetacular e solidário de Marcos Lessa e sua banda, afinados na tonalidade das conchas do mar, dos beijos, abraços e prosas. Completando toda essa sinfonia de beleza e entusiasmo, uma surpresa. Uma chuva fora de hora, sem estar na relação de convidados, chegou. Assustou, mexeu com a organização, banhou e "revelou mistérios". Mas em nada prejudicou o ritmo do evento. Ela foi até bem-vinda pelos casais apaixonados. Despedindo-se, todos desfrutaram do jantar bem servido, bebidinhas no ponto e atendimento bem orquestrados. De tão atraente, o programa motivou a chegada do prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, que resolveu até cantar e tocar violão, embalado por olhares provocadores e os aplausos de quem assistia surpreso este lado boêmio do político, ali distanciado do vale-tudo diurno e noturno de sua academia política.