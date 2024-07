Maior shopping de inovação e moradias para a Monsenhor Tabosa

Foto: TATIANA FORTES Diretor do Sebrae, Alci Porto sempre comprometido com a inovação e ampliação do empreendedorismo

Monsenhor Tabosa vai ressuscitar. Mais que uma nova avenida, vai se tornar o maior centro de empreendedorismo do Estado com a instalação de um shopping de inovação, mantendo 45 expositores permanentes de empresas de softs, games, provedores de internet, financiadoras de projetos, lanchonetes, tudo, tudo o que o empreendedor busca e necessita para seus negócios. As modernas unidades terão, ao seu lado, postos de atendimento e orientação do Banco do Nordeste, universidades, Institutos Federais e outras modernas entidades. É prevista, no local, uma circulação de 700 jovens/dia.

Conforto, modernidade e segurança são elementos abrigando esta central, que ocupará o espaço onde funciona o auditório do Sebrae. A licitação para a construção já foi lançada, e o prazo de entrega será de sete meses. A carga de informação foi passada à colunista pelo diretor do Sebrae, Alci Porto, patrimônio da Casa, ali desde 1988, trabalhando para alcançar os mares da modernidade, "beneficiando jovens e adultos identificados pelo entusiasmo, a busca de aprendizagem e orientação necessárias aos empreendedores de sucesso". Revelando felicidade e permanente entusiasmo por tudo o que realiza, Alci destacou que o Sebrae buscou e foi apoiado pela Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acet), cuja marca maior é a realização anualmente do Summit Brasil, maior evento de inovação do país. Ela estará no shopping de inovação.

Pesquisador dos pontos da cidade importantes para receber equipamentos residenciais e/ou comerciais, o arquiteto e empresário Flávio Urquisa Vidal segue acompanhando o projeto de reformas e já anuncia uma grande área na avenida Monsenhor Tabosa para receber blocos, totalizando 102 apartamentos residenciais. Empresários identificados por João Soares Neto e João de Sá Cavalcante no grupo dos empreendedores do empreendimento.

Esta noite será a festa de entrega do Anuário do Ceará, a obra mais completa de informação sobre o Ceará do progresso, da beleza e dos seus grandes idealizadores. A obra faz uma bela homenagem aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará, desde a arte que ilustra a publicação passando por todos os capítulos, edificações destacadas merecidamente, entre as 680 páginas. A presidente institucional e publisher do O POVO, jornalista Luciana Dummar, estará recepcionando no La Maison Dunas, palco do evento, o reitor da UFC, Custódio Almeida, e demais autoridades e personalidades do universo político, econômico e cultural do Estado. Jocélio Leal, editor-geral do Anuário, estará recebendo os abraços, sem esconder sua felicidade por mais um ano de realização e entrega da obra.

A Pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind é revelada. Ela traz resultado importante na avaliação das empresas selecionadas em primeiro lugar, que mostramos aqui com exclusividade. Pela segunda edição consecutiva, o Beach Park foi eleito o melhor parque turístico, sendo lembrado espontaneamente por 29% dos entrevistados. Na escolha de Shopping Center, o Iguatemi Bosque mantém sua liderança absoluta na categoria, sendo citado por 36,7% dos entrevistados. A Óticas Boris consolidou-se como a única vencedora da categoria "Ótica e joalheria" com 32,5% das menções. Finalmente na área educacional os colégios Farias Brito e o Ari de Sá empataram como os colégios mais lembrados pelos cearenses na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2024-2025.

O médico cirurgião Matheus Duarte Pimentel, do Instituto do Câncer do Ceará (ICC), foi aprovado nas provas do Conselho de Medicina do Reino Unido (General Medical Council) e do Colégio Real de Cirurgiões de Edimburgo (Royal College of Surgeons of Edinburgh). Com a conquista, o profissional está habilitado a exercer a medicina em qualquer país do Reino Unido, o que significa mais um importante marco em sua carreira e projeção internacional de seus centros de formação.

0 SÁBADO NÃO PODERIA ser mais luminoso que aquele do dia 22 de junho, quando integrantes da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, elegantemente vestidos em modelito de gala, se reuniram no Palácio da Luz para festejar a história bonita de um centro de Letras, nascido há 15 anos, pelo sonho do poeta maior e jornalista, Dezinho Lemos.

A solenidade começou com a oração do padre e escritor Geovane Saraiva. Seguiu-se a presidente Angélica, em um vestido verde clarinho, lembrando águas serenas, fazendo narração de conquistas: "A Amlef se encontra debutando em meio ao cenário literocultural de Fortaleza, e atualmente atinge além fronteiras da região metropolitana, através de projetos que fomentam a literatura entre jovens educandos, tal como o Projeto Jovem Escritor Acadêmico, mais a produção da Antologia Luz & Vida em verso e prosa". E, usando a simbologia numerológica de Pitágoras, harmonizou-a com os valores de cada presidente passante. Ao final, Angélica desejou "vida longa e profícua a sua, a nossa Amlef".

E a programação, regida pelo talento da cerimonialista Norma Zélia Andrade, batizou os novos sócios efetivos: Gilda Maria de Oliveira Freitas, Gorete Pinheiro de Oliveira, Marcia Regina V. Pinheiro, Amália Simonetti Gomes, Marcos Antonio Praxedes Filho, Gilmar Lima de Oliveira. Como sócios honorários, Jarina Barros e Ronald Teles. Ponto alto e emocionante foi da entrega da Medalha Mário Caúla, principal honraria da Amlef, pela acadêmica Lêda Maria Souto ao Instituto Horácio Dídimo, ali representado por Luciano Dídimo e Patrícia Cacau (Mulherio das Letras). Nova acadêmica Amália Simonetti agradeceu em nome dos novos e o hino da Academia de autoria de Marcus Fernandes, ex-presidente e acadêmico, foi cantado, encerrando a solenidade. Coquetel de congraçamento deu continuidade àquela comemoração histórica para as Letras do Ceará.