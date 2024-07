Recebendo o pálio em Roma, arcebispo promete abrir portas e corações

Foto: arquivo pessoal

A identidade do arcebispo dom Gregório Paixão (foto) conosco, cearenses, já é um fato confirmado, mesmo nesse pouco tempo de contato com suas ovelhas. A última revelação aconteceu quando dom Gregório, em Roma, último sábado, 29, na celebração da missa com o papa Francisco, recebeu o Pálio, abençoado, que é um tecido de lã que os arcebispos usam, significando a comunhão com o Sumo Pontífice.

Entusiasta e emotivo, o arcebispo disse sobre a celebração Eucarística, principalmente no momento em que recebia o Pálio: "Eu levei a cada um de vocês, cearenses, no coração, pedindo ao Senhor pelas suas vidas, pelas famílias que habitam na nossa arquidiocese, e de modo especial, para que todos nós realizemos o grande projeto de Deus na vida desse mundo. Projeto de justiça, de amor e de paz. Com vocês, desejo caminhar, eu que já os amo com o mais profundo dos sentimentos".

A imposição do Pálio ao arcebispo ocorrerá no próximo sábado, 6 de julho, em celebração na Catedral Metropolitana de Fortaleza, às 10h, com a presidência do núncio apostólico do Brasil, Dom Giambattista.

O XII Fórum de Lisboa, abordando o tema "Ferramentas deepfake de inteligência artificial: análise sobre a globalização dessa tecnologia e os impactos para a democracia na utilização durante o processo eleitoral", foi encerrado, última sexta-feira, 28, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e contou com a presença de diversas autoridades do mundo jurídico brasileiro, como os ministros do STF Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin; o procurador-geral da República, Paulo Gonet, além dos ministros do STJ (Luis Felipe Salomão, Daniela Teixeira, Antônio Saldanha, Ricardo Villas Boas Cuevas, Mauro Campbell, Afrânio Vilela, João Otávio Noronha, Sebastião Reis, Rogério Schietti e Humberto Martins), governadores e ministros de Estado. O evento foi organizado pelo IDP, pela FGV e Universidade de Lisboa e atraiu, entre os novos e talentosos advogados brasileiros, o cearense Andrei Aguiar, na foto com a amada Aline de Castro, também participante.

AZUIS REUNIDAS para fortalecer as alegrias do grupo foram recepcionadas pela mais nova integrante, Silvana Bezerra. Entre flores, casa bonita e um jantar saboroso assinado por Lia Freire, todas desfrutaram da acolhida carinhosa da anfitriã, sabendo iluminar com seu sorriso e sensibilidade cada momento. No meio das boas conversas e recordações, apareceu o cantor Franklin Dantas, acompanhado do violonista Pedro Madeira para interpretar as preferidas do grupo, encerrando com My Way. Como mimo de despedida, Silvana entregou a todas um licor de café fabricado em Viçosa e queijadinhas sobralenses, ambos capazes de manter tal o título da música de Chico Buarque, "Com açúcar e com afeto", as recordações daquela noite banhada também pela beleza misteriosa dos mares do Mucuripe.

LANÇAMENTO DO ANUÁRIO do Ceará, noite do dia 1º de julho, última segunda-feira, atraiu uma plateia de autoridades, representantes do mundo político, educacional, empresarial, jurídico, artístico e outros convidados. A publicação mais longeva do Ceará faz uma homenagem muito especial aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará, unindo assim a história de dois dos maiores sustentáculos da História do Ceará. "Os números que falam a favor da UFC qualificam a sua história de sucesso e também atestam o momento de pleno frescor do O POVO, nossa marca noticiosa que é chancela de informação confiável há 96 anos", afirmou Luciana Dummar, presidente e publisher do O POVO. E o reitor Custódio Almeida, refletindo todo o seu entusiasmo pelo evento, que também lhe pertencia, lembrou que a homenagem à UFC é a reafirmação de uma caminhada oriunda desde 1954, quando a história detalhada da universidade começou a ser registrada pelo jornal, chegando até hoje, quando começa a ser construído o mais novo campus, o Campus Iracema. "Nós queremos estar junto ao O POVO nos 100 anos em 2028", ressaltou o reitor, firmando que "o encontro do jornalismo sério com a Academia é um encontro que está consolidado".

PORQUE A ARTE MUSICAL está sempre lhe colocando na plateia principal dos grandes shows e espetáculos, Graça Dias Branco terá seu aniversário, dia 17, comemorado na Itália, no grande show de Andrea Bocelli, a acontecer às 21 horas, hora do Brasil, na cidade natal do artista, na Toscana, onde ele tem também o Teatro do Silêncio. A aniversariante estará cercada pelas filhas Gizela e Gabriela, a mãe Consuelo, o amado Jório da Escóssia e demais familiares. No próximo dia 7, o grupo já embarca com roteiro de viagem pelas belas cidades italianas.

HOJE, DIA 3 DE JULHO, Camille e Marcelo Barreira Cidrão vivenciam em Sintra, Portugal, a celebração de casamento da herdeira Marcella com Leonardo, o filho querido de Verônica e Luiz Vidal. Os avós da noiva, Helena Cidrão e Lecticia e Eugênio Pequeno, integram o grupo familiar presente ao enlace, também prestigiado por muitos amigos cearenses. Cerimônia e recepção acontecem no Palácio de Seteais. A noiva vestirá uma criação de Emanuelle Junqueira.