UFC ganha canal de TV e rádios FM

Foto: Carlos Barbosa/Divulgação Des. Franzé Gomes colocando a medalha no homenageado

Um canal de televisão para Fortaleza e uma emissora de rádio FM para o campus universitário de Russas acabam de ser aprovados pela Empresa Brasil de Comunicação, atendendo pleito do reitor da UFC, professor Custódio Almeida. Ele quer mais, muito mais, daí aguardar concessões de uma rádio FM para Crateús e outra para Sobral, além da extensão do sinal de TV para todos os centros da Universidade no interior do Estado.

Destacando que os últimos 10 meses de sua administração marcaram a volta de uma universidade que não teme a presença das pessoas nem sua pluralidade de ideias, reitor Custódio Almeida sela a comemoração dos 70 anos da UFC com muitas realizações. "Nosso ecossistema de pesquisa e inovação tem fomentado avanços em empreendedorismo acadêmico e propriedade intelectual, com concessão de novas patentes e oficialização de parcerias", destaca o reitor, acrescentando a criação da Pró-Reitoria de Cultura, da Secretaria do Meio Ambiente e a de Comunicação, mais a execução do projeto de sua paixão, a construção do Campus Iracema.

"É com profunda honra e gratidão que recebo a Medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, instituída pelo Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região. Ela representa um reconhecimento inestimável para mim e para todos que fazem parte da M.Dias Branco". A declaração é do empresário Ivens Dias Branco Júnior, recebendo a honraria proposta pelo desembargador Franzé Gomes, vice-diretor da Escola Judicial do Ceará, em solenidade no último dia 2, na sede do TRT.

Ressaltou o homenageado o trabalho desenvolvido na gestão do presidente do tribunal, Des. Durval César de Vasconcelos Maia, e listou os bons programas da sua empresa na condução do bom desempenho funcional: Código de Ética, Programa Trabalho Seguro e outras ações "centradas na integridade, saúde e segurança de nossos trabalhadores". Ao final de seu discurso, ele fez um agradecimento especial ao desembargador Fco. José Gomes da Silva, que possui uma carreira dedicada à institucionalização do Direito do Trabalho e ao aprimoramento dos órgãos da Justiça Trabalhista.

Representantes dos segmentos jurídicos, políticos e culturais do Ceará se movimentam para a solenidade em memória de Clóvis Beviláqua e sua mulher Amélia, pelos 80 anos de seu falecimento, marcada para acontecer em Viçosa do Ceará, no dia 26 de julho próximo. O secretário de Cultura de Viçosa do Ceará, Gilton Barreto, e o presidente da Comissão de Traslado, José Luís Lira, foram recebidos pelo assessor especial de Assuntos Municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno, e pelo chefe de gabinete do governador, Nelson Martins; pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Des. Abelardo Benevides Moraes, para traçar as homenagens ao grande jurista, simbolizadas na vinda da urna do Rio de Janeiro contendo seus restos mortais.

O clero da Arquidiocese de Fortaleza esteve completo na celebração de imposição do Pálio ao arcebispo Dom Gregório Paixão, na Catedral Metropolitana, no último sábado, 6 de julho. O Pálio, que consiste em uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre os ombros dos arcebispos e representa a autoridade e a missão destes sobre suas igrejas, foi entregue pelo núncio apostólico do Brasil, Dom Giambattista Diquattro. Após sua participação, Dom Giambattista, que chegou na sexta-feira, já está voltando hoje para Brasília, onde fica a sede da Nunciatura.

Em um dos belos castelos de Sintra, em Portugal, Marcella e Leonardo, filhos queridos de Camille França Pequeno e Marcelo Barreira Cidrão, e de Luiz Vidal e Veronica Chaves, celebraram seu compromisso de amor.

Jeff Peixoto e sua amada Melissa Quesado curtindo férias nas Cataratas do Iguaçu, considerada uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo. Nem precisa dizer que voltarão vitaminados para prosseguir a bonita história de amor que os dois estão a construir.

Marilza Pessoa, especialista na arte de fazer bolos, principalmente para casamento, ganha comemoração pela chegada de seus jovens 80 anos de idade. Os filhos organizaram a celebração de uma missa, pelo padre Oliveira, na Paróquia da Paz, às 18h30 de hoje.

Sabendo conduzir atividades valiosas para a saúde, o Núcleo de Terapia Ocupacional de Fortaleza (Nutof), leia Arlene e Dra. Francisca Alves, realizou, tarde do último sábado, 6, mais um seminário destacando teorias e exercícios de percepção espacial, memória, lógica, linguagem, cálculo e observação, voltados ao treinamento do cérebro, reunindo público ávido por aprender sobre as diversas formas de estimular as funções cognitivas e promover o bem-estar mental em todas as fases da vida.