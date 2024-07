Prefeito Fernando Oliveira: tudo será como antes

Foto: arquivo pessoal 100 anos faria Clóvis Rolim, e sua história tem a marca de uma família apaixonada por ele

Sem vaidades ou projetos novos, o prefeito em exercício de Fortaleza, procurador geral Fernando Oliveira (foto) afirma que "meu objetivo nestes poucos dias exercendo a prefeitura é unicamente de natureza administrativa. Tentarei continuar a ajudar os secretários do município para que eles executem suas funções tão bem quanto estão fazendo". "O prefeito José Sarto, continuou o entrevistado, soube formar uma equipe inovadora e integrada, procurando fazer sempre o melhor para a cidade de Fortaleza, e eu pretendo continuar nesta função a ajudá-los", finalizou o prefeito Fernando Oliveira.

MOLDURAS

Foto: arquivo pessoal 100 anos faria Clóvis Rolim, e sua história tem a marca de uma família apaixonada por ele

DEPOIS DE 40 ANOS, hoje não é dia de partida ou de tristeza, e sim de lembranças e comemoração. Com esta frase, Pio Rodrigues deu início a um bate-papo com seu pai, Clóvis Rolim, que recebia na paróquia da Paz a celebração de uma missa pelo padre Sales, marcando seus 100 anos, se vivo fosse. "Queremos, nesta igreja que você ajudou a construir, convidar aquele menino predestinado, aquele homem vitorioso, generoso, vaidoso e aglutinador. Aquele pai amigo e marido paciente e apaixonado para uma conversa, lhe dando notícias do lado de cá. Saiba que apenas o calendário gregoriano marca hoje o seu centenário. Mas, no nosso relógio emocional e calendário sensorial, você é atemporal...". E a conversa prosseguiu tornando para todos os amigos presentes um momento especial de Clóvis, o amado de Edyr, aquela que lidera carinhosamente a família formada pelos filhos Pio, Ricardo, Eduardo e Clóvis Jr., mais 12 netos, 21 bisnetos, mais dois que estão no camarim materno se preparando para o espetáculo da vida. E descrevendo as mudanças do mundo, Pio, naquela boa conversa com o pai, garantiu: "apesar de todo tipo de fortes mudanças, nestes últimos 40 anos, só uma coisa não mudou: nossos valores, princípios e propósitos. Inspirados no seu exemplo, filosofia de vida e de negócios, permanecemos firmes praticando suas lições".

Foto: arquivo pessoal Vando Figueiredo e Fernando França com Csaba Szíjjártó.

OS ARTISTAS VISUAIS CEARENSES Vando Figueiredo e Fernando França, embarcaram para a Hungria, para participar, como representantes brasileiros, na 61° Colônia Internacional de Artistas en Hajdúböszörmény, cidade hungara situada no condado de Hajdú-Bihar. O evento começou dia 6 e segue com intensa programação até o dia 21 de julho.

Após o encontro, que reúne artistas visuais do mundo todo, Vando e Fernando, visitarão algumas cidades da Europa. Em destaque: Pádua, Verona e Veneza - para conferir a Bienal. Dentro da programação da viagem, eles se encontraram em Budapeste com o ex-embaixador da Hungria no Brasil, Csaba Szíjjártó.

EDISCA LANÇA ÀS 18 HORAS, o Bazar e Brechó Segundo Ato, uma loja virtual que destina 100% do seu lucro para programas da instituição comandada carinhosamente por Dora Andrade. São mais de 2.500 peças de roupas masculinas, femininas e infantis, além de calçados e acessórios com preços a partir de 40,00.

ESTA É A ÚLTIMA SEMANA para visitar a exposição "Arte Brasileira - Na Bienal de Veneza e na Casa D'Alva", em comemoração aos 10 anos da galeria de José Guedes. A mostra reúne na Casa D'alva 50 obras de artistas que representam o Brasil na 60ª Bienal de Veneza, mais antiga exposição de arte do mundo, que este ano conta com a curadoria do brasileiro Adriano Pedrosa. A exposição está na Rua João Brígido, 934.

TUDO AZUL

Cliff Vilar, Alexandre Medina, Nezinho Farias, Dummar Neto e Jocélio Leal Crédito: arquivo pessoal Paula Lima, Vini Fernandes e Adriano Matos Crédito: arquivo pessoal Adriano Matos e Maurício Júnior Crédito: arquivo pessoal Christiane Leitão, Erinaldo Dantas, Abelardo Benevides, Capitão Wagner e Reginauro Sousa Crédito: JoaoFilho Tavares Carlos Prado e Custódio Almeida Crédito: JoaoFilho Tavares José Guimarães, Adryana Joca, Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Paulo Câmara Crédito: JoaoFilho Tavares José e Eduardo Hissa e Joaquim Cartaxo Crédito: JoaoFilho Tavares Jocélio Leal, Roberto Macêdo, João Dummar Neto e Alexandre Medina Crédito: João Filho Tavares Guilherme Sampaio, Luisa Cela e Jocélio Leal Crédito: JoaoFilho Tavares Joaquim Falcão, Luciana Dummar, Rita e Dr. Cabeto Crédito: JoaoFilho Tavares

A FESTA DE LANÇAMENTO DO ANUÁRIO DO CEARÁ, realizada no último dia 1º de julho, reuniu personalidades que sabem valorizar uma edição tão valiosa como esta. A presidente e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e o editor Jocélio Leal ganharam aplausos merecidos e firmaram ali o compromisso pela continuidade da publicação mais longeva e confiável da história do nosso estado.

Aniversariante e Marize Castelo Branco Crédito: arquivo pessoal Magda Busgaib, Salete Araújo e Priscila Cavalcante Crédito: arquivo pessoal Grupo de amigas de longo e breve tempo Crédito: arquivo pessoal Ticiana (nora) e os filhos Daniel e Magda com a mãe querida Crédito: arquivo pessoal

A BENQUERENÇA dominou a comemoração de troca de idade da querida Bárbara Busgaib, unindo o carinho dos filhos Daniel e Magda com a alegria dos amigos. Ela vestindo um vermelho, acompanhando seu sorriso permanente, marcou a beleza da festa.

"BORBOLETINHA CELINA". Do título às ilustrações e texto, a educadora e escritora Herbenni Leitão de Oliveira acaba de editar um livro infantil dos mais belos e atraentes, valorizando a literatura infantil e o processo educacional. A obra vem mostrar a caminhada de uma borboletinha que saiu do casulo e pousou numa árvore, e foi encontrada por um rei e uma rainha… E a história prossegue atraindo os olhares curiosos dos pequeninos e os aplausos dos adultos, contemplando também as ilustrações de Meg Banhos. É uma publicação da Master Soluções Educacionais.