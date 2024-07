Erosão danificará Fortim e outras belas praias do Ceará

Foto: Sergio Carvalho / Especial para O POVO .

.

Resultados de uma pesquisa comprometem a vida e a paisagem das praias. Metade da costa cearense deverá perder pelo menos 10 metros de sua faixa de areia até o ano de 2040. Esse é um dos resultados do primeiro estudo preditivo já realizado sobre a linha de costa do Estado, desenvolvido no Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará.

As previsões apontam que Fortim, a cerca de 130 quilômetros de Fortaleza, é o município com projeção mais acentuada de erosão. Os cálculos da pesquisa preveem a situação da linha costeira cearense para os anos de 2030 e 2040 e, em ambos os períodos, a margem noroeste do Rio Jaguaribe, no município de Fortim, é a que apresenta as taxas mais elevadas de avanço do mar.

Entre o ano de 2020, usado como base, e 2030, a referida área deverá perder 318 metros de costa. De 2020 a 2040, serão 436 metros perdidos para a erosão, termo usado para se referir ao recuo da faixa de areia em direção ao continente. "Nesse caso de Fortim, a previsão tão ressaltada de erosão se explica por se tratar de uma região de estuário, a qual naturalmente possui uma dinâmica sedimentar mais complexa e muito acentuada", elucida a professora Narelle Maia de Almeida, do Departamento de Geologia, uma das autoras do estudo.

Além de Fortim, o estudo indica que os municípios de Icapuí, Cascavel, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, Trairi, Amontada, Itarema, Acaraú e Camocim também devem sofrer com intensas erosões até 2030.

MOLDURAS

Foto: arquivo pessoal Dom Valdemir Vicente Andrade

Dom Valdemir Vicente Andrade, que estava integrado à Arquidiocese de Fortaleza como bispo auxiliar, foi nomeado pelo papa Francisco para bispo diocesano de Juazeiro, na Bahia. Deixa entre nós um testemunho de trabalho nas áreas de evangelização e auxílio aos necessitados, além de um grande pregador tornando suas homilias momentos de evangelização e reflexões.

Uma pergunta fica no ar. E sobre os párocos? O Direito Canônico fala de uma estabilidade ao pároco (seis anos e mais seis), porém isso não significa que não possa sair antes disso. Avaliando as grandes administrações, os rodízios acontecem, as mudanças são ações normais. E na igreja? Quanto tempo um pároco deve permanecer em sua paróquia? As mudanças oxigenam a vida paroquial, rejuvenescem os religiosos saindo para outros desafios, outros projetos inovadores e de fé.

Seminário Visão 50: Empreendedorismo com Maturidade

Em um mundo em constante transformação, ser uma pessoa 50 é uma oportunidade para inovar, criar, liderar e redefinir os rumos dos seus próximos anos. Pensando assim, o Sebrae organiza o Seminário Visão 50 : Empreendedorismo com Maturidade, querendo inspirar, capacitar e conectar empreendedor(a) ou futuro empreendedor(a) com mais de 50 anos a um universo de possibilidades. Dia 31 de julho, na Fábrica de Eventos. Entre os palestrantes, Dani Barcellos, com "Novo mundo sênior; como a longevidade está transformando o mercado", e Eliane Kreisler, especialista em diversidade etária e transição de carreira pós 50 anos. Ela enfocará "Mindset de crescimento e propósito de vida para o profissional sênior".

IX Congresso de Escritores, Poetas e Leitores do Ceará

Foto: arquivo pessoal

Marcada para os dias 24 e 25 de julho a realização do IX Congresso de Escritores, Poetas e Leitores do Ceará, na Casa José de Alencar. Com a leitura "Na Terra da Luz", o grupo Chocalho vai incentivar os bons textos, gerar novas informações e provocar emoções. Sabe-se que Juarez Leitão, escritor maior e professor, estará entre os palestrantes.

Reinaldo Salmito no CAF

Foto: arquivo pessoal Adolfo Castelon e Reinaldo Salmito

Reinaldo Salmito, assessor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza, esteve na semana que passou na sede do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) em Montevidéu, Uruguai, para discutir projetos de desenvolvimento para a capital cearense. Recebido por Adolfo Castelon, Salmito ouviu elogios às ações de capacitação da Prefeitura de Fortaleza, destacadas como referência tanto para o Brasil quanto para a América Latina.

Rotary Club sob nova gestão

Grupo de rotarianos quando da posse da nova diretoria Crédito: arquivo pessoal

Fortaleza Planalto tem novo presidente, ali chegando acompanhado de uma diretoria determinada a dinamizar a unidade internacional fundada por Paul Harris. É presidente: Paulo Tarcísio Cavalcante; vice: Roberto Sergio Oliveira Ferreira; secretário: José Luiz Lins dos Santos; tesoureiro: Paulo Roberto Uchoa do Amaral Júnior; diretor de Protocolo: Francisco Eulálio Santiago Costa. O RC Planalto teve como último presidente (2023-2024): Clailson Cardoso Ribeiro e como presidente eleito (2025-2026): Antônio Filgueiras Lima Neto.

TUDO AZUL

Noite de quinta-feira, 11, a comemoração do Dia do Comerciante, no Teatro RioMar, banhou de emoção uma empresária querida, Marlene Cabral, fundadora e presidente da Acal.

Foto: arquivo pessoal Empresária Marlene Cabral e seu troféu Clóvis Rolim





Ela, ao lado dos filhos e netos, assistia desfilar em sua memória toda a história de trabalho dela e do marido, Raimundo Cabral, vivenciando, em seguida, o reconhecimento de tudo e a luminosidade de sua liderança, entusiasmo e alegrias. Marlene recebia o troféu Clóvis Rolim, maior comenda da CDL/FCDL, e a plateia, entre aplausos, lhe rendia homenagem.



Foto: arquivo pessoal Parte do clã familiar

Foto: arquivo pessoal Os líderes classistas Ricardo Cavalcante, Fiec; Assis Cavalcante, CDL; Freitas Cordeiro, FCDL; Honório Pinheiro e Pio Rodrigues cercando de admiração Marlene Cabral