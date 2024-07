Expocrato leva o Banco do Nordeste a garantir milhões

Foto: arquivo pessoal

O Banco do Nordeste (BNB) assina, durante a 71ª Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados (Expocrato), R$ 52 milhões em contratos de financiamento. Os recursos beneficiarão agricultores familiares, microempreendedores urbanos, produtores rurais de grande porte e empresas de diversos segmentos de toda a região do Cariri.

A feira agropecuária, que teve início domingo, dia 13, e vai até o próximo dia 21, no município do Crato, sul do Ceará, deve atrair cerca de 600 mil pessoas no período. Na abertura oficial do evento, além dos financiamentos, o BNB assinou termo de cooperação com a empresa Cequip Importação e Comércio Ltda, para incrementar financiamentos de veículos e máquinas agrícolas, com o uso de produtos como o Cartão BNB.

"A Expocrato é um evento de grande peso no calendário de feiras agropecuárias regionais, e o Banco do Nordeste não poderia deixar de estar presente, apoiando os produtores e empreendedores locais. Os acordos de parceria que firmamos refletem nosso compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a competitividade. O Brasil e o Nordeste estão avançando. Queremos ver a região do Cariri crescer e prosperar ainda mais e estamos aqui para oferecer todo o suporte necessário”, afirmou a superintendente estadual do BNB, Eliane Brasil, que participando ativamente do evento, prevê que a Expocrato movimentará 100 milhões em novos negócio com o Banco.

Novos virão. Dom Gregório Paixão de repente está no arcebispado sem bispos auxiliares. Os três que existiam foram nomeados: Dom Rosalvo foi para Itapipoca; dom Júlio Cesar para Floriano, Piauí e dom Valdemir Vicente para Juazeiro, Bahia. A escolha dos novos segue primeiro uma lista de consultas, solicitada pelo arcebispo, altamente sigilosa. Depois, ele, dom Gregório avalia as indicações, seguindo critérios , e até mesmo orientação do Espiríto Santo, caminhando assim, entre muitas orações. Quando sairão os escolhidos? Não há data prevista, mas pelo grande número de atividades da arquidiocese calcula-se que a chegada dos novos bispos pede urgência, para abreviar o ritmo de dom Gregório.

Novos lançamentos Esmaltec

A Esmaltec, uma das maiores fabricantes nacionais de eletrodomésticos de linha branca, apresentará seus lançamentos para o mercado, além do seu portfólio completo. O destaque é a linha de linha de fogões Ideal, com produtos acessíveis de alta qualidade, eficiência e design a um preço competitivo no mercado, atendendo às expectativas dos consumidores.

Dentre as vantagens para o consumidor, estão a mesa de aço inox e trempes com mais estabilidade, botões e puxadores mais confortáveis, acabamento limpa fácil com vidro interno removível. A Esmaltec também levará a nova linha de refrigeradores Inverter, que conta com o ROC 35 Pro, produto com certificação A no Inmetro e Selo Procel que possui o menor consumo da categoria.

5 anos do Hub Cultural Porto Dragão

Neste mês de julho, o Hub Cultural Porto Dragão está celebrando a trajetória de cinco anos de atuação no desenvolvimento da economia da cultura no Ceará e na valorização da arte produzida no estado.

Um dos destaques da programação é a 5ª edição do Seminário Jornada de Pensamento, que teve início na última segunda-feira, dia 15, e segue até esta quarta-feira, dia 17, no Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão.

São rodas de conversas para refletir sobre empreendedorismo cultural, inovação e novos modelos de negócios no campo da economia da cultura. O acesso é gratuito, assim como toda a programação, que segue até o dia 27 de julho com shows, espetáculos de teatro, dança, circo, performances, roda de capoeira, além de oficinas e feira empreendedora.

Lançamento do livro "Contos do Estranhamento"

Foto: JÚLIO CAESAR Lia Leite, Luciana Dummar e Roberto Smith

Roberto Smith , ex-presidente do Banco do Nordeste, lançou seu novo livro, "Contos do Estranhamento", última sexta-feira, 12, no Espaço O POVO de Cultura e Arte. A obra, publicada pela Edições Demócrito Rocha (EDR), mistura lembranças de acontecimentos reais e elementos fictícios, retratando desde sua prisão durante a ditadura militar brasileira até sua chegada a Fortaleza.

Em discurso, Roberto destacou a coragem necessária para se expor e compartilhar suas histórias, incluindo relatos de conversas de boteco e experiências de vida. Luciana Dummar, publisher do Grupo de Comunicação O POVO (GCOP), apoiou a publicação, que Lia Leite, gerente-editorial da EDR, descreve como preenchendo uma lacuna na literatura brasileira sobre a Ditadura.

O livro já está disponível para compra no site da Edições Demócrito Rocha e no próprio Espaço O POVO, na Av. Aguanambi, 282.

Emiliano Queiroz: de Aracati para o mundo

Emiliano Queiroz, o cearense ator, diretor, roteirista e tantos títulos mais, fazendo brilhar sua vida e sua história nas artes cênicas cearense e nacionais, ganha exposição. Próximo dia 19, às 16 horas, no Museu da Fotografia (Rua Frederico Borges, 545, Varjota), acontece a inauguração. "Emiliano Queiroz - de Aracati para o mundo", um presente da Fecomércio, por meio do Sesc Ceará.

Foto: arquivo pessoal Graça com as filhas Gisela e Gabriela e as duas netas Giulia e Giovanna

Hoje, em cenário bonito da região da Toscana, Itália, a querida Graça Dias Branco da Escóssia festeja seu aniversário, cuja programação maior é o show de Andrea Bocelli. No crepúsculo de um dia de verão, tendo uma bela paisagem como cenário, o tenor realiza seu espetáculo em um anfiteatro de céu aberto, no Teatro Del Silenzio, em sua cidade natal, Lajatico.

Graça cerca-se de toda a família, entre o carinho total de Jorinho, mamãe Consuelo, filhas e outros. Surpresas outras estão reservadas, e daqui vão os nossos votos de mais alegrias, saúde e muito amor envolvendo sua vida e seus sonhos.

O Fórum Sustentabilidade da Região Nordeste reuniu, segunda-feira, 15, a cúpula empresarial do Ceará integrada ao Lide, nos salões do Hotel Gran Marquise para exposições valiosas sobre o tema.

Foto: andré lima Integrantes da mesa principal

A programação foi aberta com a presidente Emília Buarque, sempre provocando uma boa reflexão sobre a necessidade do empresariado manter uma visão moderna e participativa para entender e colaborar positivamente, com as alterações e reformas que o mundo impõe.

Uma palestra enriquecida pelas linhas de crédito do Banco do Nordeste levou o presidente Paulo Câmara a abrir o evento e receber aplausos, acompanhado, em seguida, pelo diretor da Casa, Aldemir Freire. Na linhagem do entusiasmo ocuparam o cenário para expor projetos e vitórias: Lauro Fiúza Jr., Beto Studart, Carlos Rotella e João Silvério. Depois, entre todos os ingredientes dourados de prosperidade, ali destacados, o almoço foi servido.



Foto: andré lima Janete Vaz, Emilia Buarque e Glaucia Benevides

Foto: andré lima Lêda Maria Souto e Raimundo Padilha



Alegria, Alegria!

Foto: arquivo pessoal

Mãezinha querida Claryanne Aguiar foi assistir a conclusão do High School do filho Lucas, em Michigan.

Família

Foto: arquivo pessoal

Henrique, o herdeiro de Manuela Dantas e José Carlos Godeiro Jr. representa a felicidade total do casal.