O céu de Fortaleza vai ficarmais azul: novos voos e rotas

Foto: arquivo pessoal Fernanda Keid, David Vieira da Costa, Patrícia Saboya e Maria Alice Pinheiro

Julho e os próximos meses do ano ampliam, naturalmente, os planos de viagens daqueles que conjugam o espaço-tempo-imaginação-sonho. E novidades se anunciam entre os projetos das companhias aéreas respondendo com novos voos, aos desejos dos cearenses, dos viajantes de outros estados e aqueles de vários países atraídos pelas ofertas que o Ceará oferece. A programação das idas e vindas das empresas deverá ser ampliada nas ligações Lisboa-Fortaleza-Lisboa, pela TAP; Buenos Aires e Miami, estendendo à Flórida. Nesse processo, os sinos redobrarão quando for possível anunciar cinco voos Fortaleza-Paris-Fortaleza pela Air France e reabertura de outros para Madrid e Amsterdan por meio da volta de operação da Air Europa, além do charter de Cabo Verde, algum tempo, bem aceito.

Para o mês de agosto, época de intensa movimentação das caravanas de turistas jovens, praticantes dos esportes nas localidades litorâneas, previsões são das melhores. A ascensão é notória. São dados da Secretaria de Turismo do Ceará, que registrou cerca de 3,01 milhões de turistas nos visitando. Entre eles, 13% afirmaram ter vindo para praticar algum esporte (com destaque para o kitesurfe), totalizando aproximadamente 400 mil pessoas. O período de "boas onda$" para o turismo, conquistando cada vez mais a juventude, prolonga-se até novembro. Há o recesso natalino, mas, logo em seguida, janeiro e fevereiro (frio na Europa), surgem risonho$. Esta possibilidade de Fortaleza rever 5 voos semanais da Air France é uma notícia azul do céu, azulando negócios para todos os segmentos do turismo, do esporte e dos negócios, além de encurtar distâncias para o estrangeiro que, de onde sair para o Ceará via Paris, tem um voo direto. Vantagem também para os cearenses e os residentes no Norte/Nordeste, começando a viagem por Fortaleza e não por São Paulo e/ou Salvador.

Visita importante. Os complexos e anexo Cidade Mais Infância, em Fortaleza, receberam a visita de equipes do MEC e da Unesco, vindo a Fortaleza em missão muito especial. O grupo foi recebido pelo secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria de Proteção Social, Sandro Camilo Carvalho. Ele apresentou o projeto e os ganhos que tornam hoje o Ceará referência em educação lúdica, inclusiva e acima da média, benefício de felicidade para crianças,

pais e educadores.

Amanhã, ao meio-dia, o almoço empresarial da CDL Jovem Fortaleza terá a presença de Wilson Sá, CEO da PWR Gestão de Negócios, palestrando sobre "Como Construir Equipes Vencedoras", alicerçado na experiência de sua empresa atuando em 25 estados brasileiros e Distrito Federal.

A Unimed Fortaleza conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o selo de "Empresa que dá Feedback" concedido pela plataforma Gupy. Desde 2022, a operadora de saúde se dedica a fornecer retornos transparentes e cuidadosos aos participantes de seus processos seletivos. O selo é uma certificação atribuída às organizações que atendem a critérios sistemáticos, como o envio de feedbacks para 90% dos candidatos e a manutenção de 90% das vagas publicadas em andamento. Esse reconhecimento reflete o comprometimento da equipe de Recrutamento e Seleção da Unimed Fortaleza em melhorar continuamente a experiência dos candidatos.

Conselheira do TCE, Patrícia Saboya visitou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para conhecer a Ouvidoria da Mulher e o Núcleo de Acolhimento da instituição, criado na gestão da Conselheira Corregedora Cristiana de Castro Moraes para amparar e orientar servidores. Na ocasião, foi recepcionada pela cearense Maria Alice Pinheiro, assessora especial do Planejamento Estratégico do TCESP, acompanhada de Fernanda Keid e David Vieira da Costa, também servidores da Casa. O TCESP é apontado como pioneiro na instalação da Ouvidoria da Mulher dentre os Tribunais de Contas e tem se destacado no desenvolvimento de ações de bem estar no ambiente de trabalho.

EM BRASÍLIA, Maria Eduarda, a filha querida de Patrícia Ramos e Bruno Bontempo Ramos, ganhou festa bonita pela chegada de seus 15 anos. A beleza dominou o cenário dos salões lindamente decorados. A animação musical foi garantida com as bandas contratadas para o embalo da juventude presente.

ENVOLVIDOS NO CARINHO dos filhos Victor, Magda e Thaís, Mônica e Hélvio Feitosa vivenciam o amor maior de 43 anos de bem casados. A fórmula da felicidade, eles contam que vem dosada pelas bênçãos de Deus e a alegria dominante da família. Votos

de felicidades!

PARA A COLEÇÃO DOS LIVROS infantis foi lançada a publicação "A Borboletinha Celina". O livro traz um conto escrito pela professora Herbenni Leitão, autora também dos livros de Ciências da Natureza da Educação Infantil e gestora do Colégio Master. Foi bem ilustrado pela artista gráfica Meg Banhos. O conteúdo surgiu "da ideia de contar a história do nascimento da minha netinha Celina. Mas a história era tão bonita, e o amor que dela irradiava era tão grande, que transformei o livro em um conto", revela Herbenni agradecendo ao amado Nazareno, aos filhos Matheus e Lucas e a nora Juliana, mãe de Celina, o apoio e a motivação para a edição do livro que tem direitos reservados ao Master Soluções Educacionais.

ENTRE AMIGOS, dom Valdemir Vicente acompanha as homenagens e despedidas. Ele deixa a Arquidiocese de Fortaleza, onde desempenhou com total dedicação sua missão, para assumir o bispado de Juazeiro, da Bahia. Padre Oliveira, pároco da Paz, foi co-anfitrião do almoço - assinado por dona Marly Medeiros - oferecido a dom Valdemir pelo advogado e amigo Nilo Tabosa.