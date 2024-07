Felicidade e fé para uma cidade da paz

Foto: Divulgação/Comunidade Católica Shalom Padre Fábio de Melo

Milhares de pessoas lotaram as programações do 26º Halleluya, um evento católico acontecendo durante cinco dias no Condomínio Uirapuru, CEU, próximo ao Castelão. Crianças, jovens e adultos; filhos e pais; netos e avós; grupos de todos os segmentos profissionais e das diversas cidades do Ceará e do Nordeste estavam unidos na maior concentração, que ocorre anualmente, e agora mantendo seu próprio slogan: a festa que nunca termina.

Qual o porquê do sucesso, da sua longevidade e da concentração de todos em torno da paz? A resposta é única: a presença de Deus. O grande rebanho é conduzido pelo pastor, que conhecendo suas ovelhas as conduz ao caminho da paz que vem entre orações, cânticos, reflexões e abraços. Que vem também pelo silêncio mantido entre a multidão, e surpreendendo. O Halleluya possibilita cinco dias de revelações de fé e felicidade. Felicidade e fé. Ali todos chegam motivados para esta busca. Encontram. E dali saem alimentados e revelando um "homem novo", elegendo a bondade, a solidariedade, a linguagem da esperança e do amor para tocar a vida.

A Igreja Católica leva para o grande cenário religioso comunicadores: padres Fábio de Melo, Marcelo Rossi, Antonio Furtado, frei Patrício (o italiano que mais entende e divulga Santa Terezinha), Frei Gilson e muitos outros. Nosso arcebispo dom Gregório Paixão foi o celebrante da missa de sábado fim de tarde e ali pôde acompanhar a chegada da lua cheia, que logo iluminou toda a área, garantindo mais beleza e contemplação da criação divina. Padres e frades, missionárias, freiras de diversas congregações trabalham intensamente, para o êxito da jornada, da missão evangelizadora, mantendo o testemunho maior de quem está no mundo para multiplicar as lições do Evangelho e a prática do bom plantio e da boa colheita do bem, elementos que salvam e unem os fiéis, os participantes, os chamados pela Comunidade Shalom, todos prontos para entender a verdadeira

felicidade. Fortaleza precisa realmente de movimentos iguais a esse. A Cidade da Paz, batizada na área ocupada pelo Halleluya, precisa crescer e destruir a cidade da violência. Shalom, shalom!

As discussões sobre a consolidação da indústria do Hidrogênio Verde seguem acontecendo com os mais diversos setores. Desta vez, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), presidido por Rholden Queiroz, com apoio do Instituto Rui Barbosa, promove o painel "Hidrogênio Verde: desafios e perspectivas", amanhã, dia 25, às 10h, no plenário do Edifício 5 de outubro.

Na ocasião, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o senador Cid Gomes e o diretor-executivo jurídico do Complexo do Pecém, Juvêncio Viana, irão trocar percepções e atualizações sobre o tema. O presidente do Instituto Rui Barbosa e corregedor do TCE Ceará, Edilberto Pontes, fará a mediação.

89 ANOS DEPOIS DA ÚLTIMA visita de Clóvis e Amélia, Fortaleza testemunha o retorno do casal Beviláqua. Desta vez de uma forma definitiva, passando por aqui e seguindo para ficar na cidade de Viçosa, a terra natal do grande jurista cearense. As cinzas que restaram, lembrando o texto bíblico "somos pó e em pó nos tornaremos", estão juntas, unidas pelo amor, e teremos a oportunidade de receber esta urna trazida do Rio de Janeiro, percorrendo aqui em Fortaleza vários locais em programação intensa marcada para amanhã. As declarações são de José Luís Lira, presidente da comissão de traslado, que auxiliado por alguns estudiosos de Clóvis e das autoridades de Viçosa: Franci Rocha, prefeito, e Gilton Barreto, secretário de Cultura, tomaram o encargo da grande missão.

O roteiro oficial da urna com as cinzas de Clóvis Beviláqua e de sua mulher, Amélia, em Fortaleza, começa amanhã, às 11 horas, no Tribunal de Justiça do Estado - Fórum Clóvis Beviláqua. Meio dia e 30 minutos, Academia Cearense de Letras. Às 14 horas, sede da OAB Ceará; e 15 horas e 30 minutos, Instituto do Ceará. Logo em seguida, a comissão seguirá com a urna para Viçosa, onde os dois ficarão em um belo monumento erguido na cidade.

PEDRO ROCHA, advogado e estudioso da cidade, lançou ontem, no plenário do Conselho da OAB/Ceará, seu livro "Os instrumentos urbanísticos e a regularização fundiária urbana como mecanismo de justiça social: teoria e prática". "A obra é resultado das pesquisas do meu doutorado em Direito Constitucional na Unifor", revela o autor, "analisando principalmente a transformação urbana nas cidades brasileiras. Sugere mudanças na legislação para garantir moradias dignas e analisa os financiamentos para os programas de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social".

Na igrejinha do Menino Jesus de Praga, Pedro José, filho de Pedro Holanda e Camila, neto querido de Daniele e Eugênio, e bisneto de Mana e Manoel Holanda, foi batizado no último domingo. Presidiu a celebração frei Patrício Sciadini.

ESTA MANHÃ das 9 às 11 horas, no Acqua Park, do Complexo Beach Park, no Porto das Dunas a apresentação da "Volta da Moreia". É a expansão do programa de férias atraindo para o local.

Brasileiros e estrangeiros apreciadores dos melhores equipamentos de lazer, além do mar belo e de águas verdes aquecido pelo mar brilhante que reina por todas as estações.

BARRICA, um dos nomes mais destacados das artes plásticas, ganha mais uma exposição. Amanhã, às 18h30, no Espaço das Artes Alessandro Belchior, a mostra é inaugurada com a presença de empresários, colecionadores, estudiosos e convidados especiais.

BEBERIBE fez celebração significativa, marcando os 140 anos da Paróquia Jesus, Maria José e o encerramento do novenário de Nossa Senhora do Carmo. Padre Antônio Cláudio Pereira, nos seus 18 anos de sacerdócio, conseguiu realizar uma programação bonita noite do dia 16, reunindo mais de mil fiéis em torno do templo. O arcebispo dom Gregório Paixão celebrou a missa, descrevendo em homilia parte da história da igreja, iniciada pela catequese dos jesuítas aos índios. Prefeita da cidade, Michele Queiroz, participou de tudo, ressaltando a sua devoção e a do povo à Nossa Senhora do Carmo, mais o trabalho incansável de Pe. Claudio na evangelização e apoio aos necessitados, além de muita interação com os grupos religiosos, ali atuando.

Depois do sucesso do lançamento de seu livro "Estenio Campelo - trajetória de sucesso", em Brasília, o autor, nascido em Crateús, mas vivendo na capital federal entre a prosperidade de seu trabalho como advogado e os muitos amigos cultivados, já prepara o evento para Fortaleza. Será dia 22 de agosto, 19 horas, no clube Náutico.