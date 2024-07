Saúde se amplia com gestão conjunta ICC e São Raimundo

Foto: Evilázio Bezerra/O POVO Fachada do Instituto do Câncer do Ceará (ICC).

.

O ICC tem o maior parque de radioterapia do Nordeste, mais equipamentos, tratamentos e metas de mais benefícios para a população. Uma nova conquista repercute: ele assumiu a gestão do Hospital São Raimundo, unidade dotada de condições para cirurgias de grande porte, centro cardiológico e oncológico, mais atendimentos nas diversas especialidades para os pacientes de planos de saúde e também aos particulares, em uma área localizada há muitos anos na Aldeota.

Para aqueles acometidos de câncer, agora é possível diminuir as distâncias. Antes só tinham encaminhamento e assistência na unidade do bairro de Porangabussu. Lá tudo permanece funcionando com todos os serviços necessários ao tratamento desses pacientes, destaca o médico Lúcio Alcântara.

Esta associação, a primeira reunindo somente grupos cearenses, já está em pleno funcionamento. O médico e ex-governador Lúcio Alcântara, há 34 anos administrando com sua irmã Lúcia o ICC, entidade voltada ao tratamento de câncer às pessoas necessitadas, lembra que lá existem mais de 100 leitos, equipes de saúde altamente qualificadas e todos os serviços.

O ICC completa este ano 80 anos, e a fusão com o São Raimundo gera uma nova diretoria, unindo filhos e pais. O CEO é Caio Juaçaba, filho do médico Sérgio Juaçaba, presidente; o vice-presidente é Leonardo Alcântara, filho de Lúcio e que passou a ser presidente emérito.

MOLDURAS

A história e a cultura do Ceará se enriqueceram última quinta-feira, 25, quando uma programação especial impulsionada pelo professor e historiador José Luiz Lira trouxe para o Ceará uma urna contendo as cinzas do grande jurista cearense Clóvis Beviláqua e sua mulher Amélia. Comemoram-se 80 anos do falecimento do jurista. As honras e a imortalidade merecida por direito aconteceram na Academia Cearense de Letras, onde Clóvis Beviláqua é o patrono da cadeira de número 7, atualmente ocupada pela escritora Marly Vasconcelos.

Foto: FBTV/Divulgação A mesa das autoridades

Na reunião solene acontecida, Luiz Lira narrou o processo de liberação das cinzas e o empenho dele e das representantes da família Victoria, filha do casal e Maria Cecília e Maria Teresa, nestas, além da participação do presidente da Caace e das autoridades de Viçosa: Franci Rocha, prefeito, e Gilton Barreto, secretário de Cultura.



Registro carinhoso foi feito, por Luiz Lira, ao advogado Waldir Xavier de Lima Filho, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace), empenhado na programação e concedendo a medalha comemorativa ao traslado dos restos mortais de Clóvis e Amélia Beviláqua do Rio de Janeiro para Viçosa do Ceará. A comenda foi entregue ao presidente da Academia Cearense de Letras, Tales de Sá Cavalcante, ao professor Antonio Colaço Martins e à jornalista do O POVO Lêda Maria Souto.

"Hoje, aqui celebramos a memória de proeminentes intelectuais, que recebem justa homenagem póstuma. Estamos, respeitosamente, diante das cinzas de um grande homem e de uma grande mulher, companheiros em vida, e até hoje mantendo-se na espiritualidade dessa união", disse o presidente Tales de Sá Cavalcante.

O roteiro oficial da urna com as cinzas de Clóvis Beviláqua e sua mulher Amélia, em Fortaleza, além da ACL, passou pelo Tribunal de Justiça do Estado - Fórum Clóvis Beviláqua, OAB Ceará e Instituto Histórico do Ceará. Ao fim da tarde, a comissão seguiu com a urna para Viçosa do Ceará, terra berço do homenageado.

TUDO AZUL

Foto: arquivo pessoal Vitória com toda sua família

Linda a cerimônia de formatura de Vitória, filha querida de Natalia Abreu e Roberto Magalhães Rosa, e neta de Henrique Sérgio e Vânia Elita, realizada em Recife. No cenário da Uninassau.

"Contações das minhas memórias"

Cliff Villar, Raimundo Padilha e Luciana Dummar Crédito: FERNANDA BARROS

O livro "Contações das minhas memórias", do economista Raimundo Padilha, fundador e ex-presidente da Bolsa de Valores do Ceará, foi lançado na última terça-feira, 23. O evento reuniu diversos convidados no auditório da antiga Bolsa de Valores, no Centro de Fortaleza. Os prefácios da obra foram escritos pela jornalista Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, e pelo economista Gonzaga Mota, ex-governador do Ceará. Raimundo Padilha fez parte, em 1962, da equipe que elaborou o Plameg, o Plano de Metas do Governo Virgílio Távora, e presidiu a Bolsa por 28 anos.

PASSARELA

ESTÁ CAUSANDO A MAIOR movimentação o retorno do saudoso brinquedo reunindo toboágua com efeitos visuais, pista de redes suspensas, trilha sonora e aromas. O Beach Park comemora a "Volta da Moreia". "Nosso desafio foi criar uma experiência multissensorial, única e moderna, juntando duas tipologias de brinquedos: a pista de redes suspensas para a subida e o toboágua com efeitos visuais na descida", explica Murilo Pascoal, CEO do Beach Park.

Literatura

LEMBRANDO QUE QUEM PLANTA bem, colhe jasmim, o médico e escritor José Maria Bonfim lançou na última sexta-feira, 26, na cidade de Ipu, mais um livro. Entregou "O processo de compreensão do humano e suas perspectivas de desenvolvimento".

Ele

QUANDO perguntado, Clóvis Holanda responde: "O melhor da vida é ter as pessoas que amamos e nos amam".