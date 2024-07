Turismo religioso fortalecido com uma beata e um santo

Foto: FBTV/Divulgação Waldir Xavier, Antônio Colaço Martins, Tales de Sá Cavalcante e Lêda Maria F. Souto

A beata Menina Benigna e Santo Antônio abrirão o caminho do turismo religioso no Ceará com mais intensidade. São dois monumentos em conclusão. O primeiro, localizado em Santana do Cariri, tem 26 metros de altura. Além da estátua, o espaço conta com capela, memorial sobre a beata, espaço para missa campal, trilha pavimentada de cerca de 600 metros, conhecida como Caminhos do Martírio, além de área de estacionamento, vias laterais e jardins arborizados.

O segundo monumento é o complexo Santo Antônio, no município de Caridade. No espaço, localizado no Serrote do Cágado, o ponto mais alto da cidade, haverá uma nova estátua do santo com 36 metros de altura. O projeto inclui um museu, um mirante, capela, escadarias, rampas de acesso, pontos comerciais e área de estacionamento. Este projeto começou em 1984, e na época a prefeitura garantia atrair o turismo religioso para a cidade. Os muitos romeiros que seguiam para Canindé antes passavam por Caridade para cultuar Santo Antônio antes de São Francisco. Porém a obra da estátua iniciada parou em 1986 por falta de recursos.

Nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas, devoto e rezador, destaca o avanço que ocorrerá com os equipamentos. "É um avanço do turismo religioso no Ceará e da economia local, proporcionando aos cearenses e pessoas de outros estados do Brasil espaço para professarem sua fé".

HOMENAGEM: CLÓVIS BEVILÁQUA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA de Mulheres de Carreiras Jurídicas do Ceará esteve representada na solenidade de recepção da urna contendo as cinzas de Clóvis Beviláqua e sua mulher Amélia, na Academia Cearense de Letras. A presidente Ana Paula Araújo cercava-se de Francilene Gomes, Márcia Vieira e Márcia Sucupira. "Aqui se faz uma homenagem a quem foi grandioso em tudo, inclusive dando ao Brasil o Código Civil, além de outras grandes determinações, pesquisas e lições para as Ciências Jurídicas", ressaltou Ana Paula Araújo.

TAMBÉM naquela solenidade foi concedida a Medalha Comemorativa ao Traslado dos Restos Mortais de Clóvis Beviláqua e Amélia, uma homenagem da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, presidida por Waldir Xavier ao professor Antônio Colaço Martins, fundador do Centro Universitário Unifametro e ex-reitor da UVA-Sobral; a Tales de Sá Cavalcante, presidente da Academia Cearense de Letras; e à jornalista do O POVO Lêda Maria F. Souto.

OAB CEARÁ SE TORNOU A CASA DE Clóvis Beviláqua, conta Luís Lira ao descrever a recepção ali acontecida. O presidente Erinaldo Dantas recebeu a urna e conduziu à mesa principal, colocando em lugar de honra como se Clóvis e Amélia tivessem tomado assento à mesa. A saudação oficial da Casa foi proferida por meio de gravação, pelo advogado, senador e jornalista Cid Carvalho, uma peça literária e histórica. Foi concedido o título de Doutor Honoris Causa Post Mortem a Clóvis Beviláqua. A conselheira da Ordem, Ana Paula Araújo, fez saudação completando a emoção dominante, emoção que levou às lágrimas José Luís Lira, autor da grande homenagem ao jurista, ali finalizando a programação com suas palavras de gratidão.

Cecília e Hermano Filho, herdeiros queridos de Cristiane e Eduardo da Fonte e de Nívea e Hermano, celebraram seu compromisso de amor último sábado, 26, na residência da noiva, entre todas as marcas do encantamento.

Lúcia Mello, sempre querida, veio de Belém na boa companhia de Artur, do filho Arturzinho e da neta Taís, para apresentar a bisneta Rafaela Mello Soares para as amigas cearenses. Quatro gerações reunidas. Um fino coquetel organizado e assinado pela chef Jeritza Fontenelle garantiu a perfeita união com as boas conversas e recordações.OLIMPíADAS

Para os uniformes olímpicos que se constituem como fascínio desse evento em Paris e atraindo os olhares do mundo, por conta de ali estar a juventude levando alegria, prática educativa e linguagem de paz, o Brasil não mereceu destaque. Faltou originalidade. Cores e tecidos de uma pobreza visível. Para completar o uniforme, chinelas havaianas. Sabe-se que a Riachuelo, em parceria com o comitê Olímpico Brasileiro, desenvolveu os uniformes dos atletas.

Para elas. Nossa Rebeca Andrade está brilhando com o Brasil, em Paris. A bicampeã mundial no salto, uma das maiores atletas na categoria na história do País, mantém o seu talento. Está no segundo lugar, a caminho de uma vitória. As demais ginastas também foram maravilhosas. No judô, Larissa Pimenta conquistou o bronze.

Santa Ceia, não - Informações muitas esclarecem que o grupo entre as "atrações" da programação olímpica, em Paris, não tem a ver com a Santa Ceia. É uma cena inspirada no quadro "Fest Dionisica", de Jan Harmensz van Bilijert, 1635, mantida no Museu Magnin, em Dijon. No centro da mesa não é Cristo, mas Apolo coroado. Baco- Dionísio representa a fertilidade (teatral) e o vinho. Está em primeiro plano. O quadro é uma cena de celebração, simbolizando a participação de diversos povos e tipos.