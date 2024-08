Tráfico de jovens: como anda esta realidade no Ceará?

Foto: arquivo pessoal Gina e Randal Pompeu

Alerta e colaboração. Quem chega ao Aeroporto Internacional Pinto Martins encontra, sempre na hora da chegada de vôos internacionais, um grande número de jovens e crianças esperando quem não ficou de chegar. A colunista conseguiu, noite dessas, manter um diálogo com algumas e ouvir: “estamos buscando a sorte de ser convidada por algum gringo para trabalhar para eles, ou mesmo servir de companhia para conhecer a cidade”.



A presença e a declaração colhida não traz novidades. É isso mesmo que acontece há tempos. E vale perguntar, como está a legislação que diz que “o tráfico de pessoas é crime”? Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará, sempre combativa, lembra que o tráfico de pessoas acontece para diversas modalidades, entre elas: remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo; submissão a trabalho em condições análogas de escravo; adoção ilegal ou exploração sexual.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime promove a Campanha Coração Azul desde 2009. Equipes da secretaria local atuam com ações de prevenção e apoio a vítimas, além de manter um programa desenvolvendo ações de conscientização e mobilização de instituições locais para dar visibilidade ao tema, mas pessoas continuam sendo tratadas como mercadorias e o tráfico delas necessita ser combatido, destruindo esta realidade comprometedora à vida de jovens caindo em armadilhas perigosas. O que fazer?



MOLDURAS

Foto: arquivo pessoal Jade com os idealizadores do filme.

Wolney Oliveira esteve com Joe Pimentel entrevistando a vice-governadora Jade Romero para o filme “Clássico Rei”, que conta a história do jogo de futebol Ceará x Fortaleza, peleja que completa 106 anos neste 2024. Jade é uma torcedora fanática e seu marido, Marcelo Paz, é o CEO do Fortaleza. O filme será lançado no segundo semestre de 2025. Na foto, Jade com os idealizadores do filme.



Academia Cearense de Letras completa amanhã, dia 6, 130 anos de existência. Seu presidente, Tales de Sá Cavalcante, programou para as 16 horas, na sede do belo palácio, uma conferência com o musicólogo e historiador português Rui Vieira Nery, doutor em musicologia pela Universidade do Texas, em Austin. Ele falará sobre “Camões e a Música”.

Denise Lucena Cavalcante, receberá o título de Cidadã de Fortaleza e Durval César de Vasconcelos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a Medalha Boticário Ferreira. Os dois homenageados recebem, na noite de amanhã, as honrarias da Câmara Municipal de Fortaleza, firmando projeto de autoria do vereador Dr. Luciano Girão.

O Estação Fashion acaba de lançar o "Novo Térreo", um setor amarelo que promete revolucionar a experiência de compras para lojistas e clientes. Com 15 lojas de vitrines externas para rua, o novo espaço oferece opções mais amplas e modernas, proporcionando melhor visibilidade aos lojistas e uma experiência de compra diferenciada para os consumidores. Além disso, para impulsionar ainda mais a experiência dos visitantes, o Estação Fashion lançou recentemente também o Estação 3D, uma experiência imersiva e virtual.

Fortaleza é uma das cidades beneficiadas com o trabalho da Sociedade Consular do Ceará, integrada por 21 cônsules representando a França, Itália, Portugal, México, Belize, Alemanha, Reino Unido, Holanda e muitos outros países. Próximo dia 12, o presidente da entidade, Janus Fuzesi, organiza o Dia do Cônsul, com jantar comemorativo às 20 horas, no Restaurante La Bella Itália. Momento marcante acontecerá quando da homenagem a ex-cônsul da Áustria, Elfriede Reinhilde Lima, em reconhecimento aos seus 26 anos de serviços prestados.



Uma saudade: partiu para a Casa do Pai Alvarus Moreno, tenor, professor, maestro, compositor e ícone do Bel Canto e Califasia no Ceará. Dele foi a criação do coro lírico Alvarus Moreno, mantido em parceria com o soprano, professora Auzeneide Cândido. A celebração da Missa de 7º Dia de sua chegada ao paraíso foi no espaço de eventos do Shopping Benfica, marcada pelo carinho do seu grande amigo João Soares Neto.

TUDO AZUL

Foto: Arquivo Pessoal Silvana Bezerra recepcionada na reunião do Rotary Club Planalto. Ednardo de Assis, Edite Bringel, Amarilio Cavalcante e Tarcisio Morais.

"Espero que minha presença agora, na política, seja um incentivo para homens e mulheres do bem se unirem e ingressarem também, saindo de sua situação de conforto para se engajar em um projeto capaz de contribuir no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Compreendo que os desafios ora sendo enfrentados são enormes, mas com responsabilidade, boa gestão e honestidade, é possível tornar Fortaleza mais humana e com muitas oportunidades de trabalho e bem estar para todos, principalmente àqueles necessitados, sempre à espera da concretização de promessas e apoio, nunca executados".

A declaração é de Silvana Bezerra, esposa do ex-governador Adauto Bezerra e mãe de Artur, agora escolhida para vice na chapa do senador Eduardo Girão para a Prefeitura de Fortaleza, recebendo o apoio da família e dos muitos amigos, que destacam seu entusiasmo, seriedade e dedicação em todas as jornadas assumidas.

Foto: Arquivo Pessoal Gina e Randal Pompeu

Sempre comprometidos com o amor, Gina e Randal Pompeu fizeram um roteiro romântico para comemorar os 37 anos de bem casados e o aniversário dela. Tudo começou em Lisboa, e dali um “mergulho sentimental” na Itália: Veneza, Sorrento, Sapri e Santa Marina, cidade do avô de Gina, que dali saiu para o Brasil no começo do século XX.



PASSARELA

Foto: arquivo pessoal Encontro com Dom Valdemir

Entre amigos, dom Valdemir Vicente acompanha as homenagens e despedidas. Ele deixa a arquidiocese de Fortaleza, onde desempenhou com total dedicação sua missão de bispo auxiliar, para assumir o bispado de Juazeiro, da Bahia. Padre Oliveira e o advogado Nilo Tabosa ofereceram o almoço com tempero de saudades. Na foto, o registro do encontro.



Último sábado aconteceu a abertura da exposição: “Entre Linhas e Agulhas - rendas contam histórias do Ceará”, no Museu de Arte da UFC. O projeto apresentado pelo Ministério da Cultura e Grupo Mulheres do Brasil, teve patrocínio da Ibyte, Sumitomo Chemical e Lunelli. Annette de Castro e Ethel Whitehurst comandaram o evento, que permanece para visitação.

Iza e Victor Feitosa, ao lado dos filhos Pedro e Laura, passam férias em Fortaleza, aproveitando o recesso do curso de odontologia da Universidade de Iowa, USA, onde atualmente ele é professor e pesquisador.



Victor Ghia, cônsul honorário da Itália no Ceará, são mais de 10 mil italianos vivendo no Ceará e Piauí, área de sua atuação, recebeu noite de sexta-feira, última, no Clube dos Diários o título de sócio benemérito. A homenagem constou também de um jantar, acompanhado pela música do maestro Gladson Carvalho.

Privilégio. A cidade dispõe do Vyvamus Luz, um centro de medicina integral, funcionando no Shopping Pátio Dom Luís, e mantendo entre os profissionais Regina Antunes Lopes ali desenvolvendo programas de gerontologia, terapia integrativa/holística e meditação. Um trabalho valioso.

Sempre agosto é o mês do romantismo para Delanne Barreto, que garante atrações para o seu Hotel Santuário das Águias, ali no Porto das Dunas. Para as noites de lua cheia, ela já está com um programa especialíssimo para os românticos, que ali desfrutarão da mais bela paisagem para contemplar a lua de agosto, a mais bela do ano. Uma equipe de profissionais qualificados prepara tudo, tudo. O hotel dispõe de boas acomodações, restaurante, biblioteca, piscinas e um espaço de Spa Day próprio para o relaxamento e as massagens terapêuticas e corporais. Os fins de semana de agosto manterão esta bateria de novidades voltadas para o prazer e alegrias, beneficiados ainda com a mais linda paisagem do mar de águas verdes.