Roberto Galvão traz o sertão que desejamos ver

Foto: arquivo pessoal Bosco e Honório Pinheiro, irmãos unidos pelos sonhos e realizações

As artes visuais estão inseridas na trajetória de vida de Roberto Galvão desde a infância. Já se percebia a tendência às artes plásticas, quando caixas de sapatos e suas tampas eram telas e molduras em suas brincadeiras de criança. Considera, no entanto, o início de sua profissão nas artes no ano de 1964, quando passou a mostrar suas criações ao público.

Para celebrar as seis décadas de trabalho em arte, Roberto Galvão expõe sua produção mais recente na mostra "Sertão Galvão", que poderá ser visitada de 24 de agosto a 18 de outubro no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará - Mauc, em Fortaleza, cidade onde nasceu há 74 anos. Tendo a curadoria de Saulo Moreno, expografia de Túlio Paracampos e apresentação de Regina Raick, a mostra se compõe de trabalhos em aquarela sobre papel e pintura acrílica sobre tela, entre outras técnicas. Mais de 60 obras foram realizadas a partir de 2023. "Neste ano, 2024, o mesmo em que a nossa querida Universidade Federal do Ceará, a mais antiga do Estado, completa 70 anos de funcionamento, assim como a nossa Pró-Reitoria de Cultura celebra o seu primeiro ano de existência na estrutura organizacional, o Museu de Arte da UFC reabre suas portas a um artista que atravessa a nossa história, vivenciando, há 60 anos, o universo da arte de forma intensa e nas suas mais diversas camadas e dimensões",

diz a museóloga Graciele Siqueira, diretora do Mauc.

Os pesquisadores israelenses Raphael Bar-El, professor emérito da Universidade Ben-Gurion, David Bentolila, do Centro Acadêmico Ruppin, e Dafna Schwartz, do Centro Acadêmico Peres, participaram, ontem, 6, do Simpósio de Desenvolvimento Regional com Redução da Pobreza Rural - Ideias e Práticas, de Pedro Sisnando Leite. O evento aconteceu na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Os acadêmicos abordaram temas como utilização de recursos hídricos, industrialização rural e inovação em pequenas e médias empresas. Durante o evento, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, falou sobre a importância da inovação para a transformação do meio rural cearense no painel "Uma nova abordagem para o desenvolvimento regional com redução da desigualdade". O encerramento do Seminário foi marcado pela solenidade de entrega da Medalha Pedro Sisnando Leite, pela Faec, ao ex-governador do Ceará Tasso Jereissati, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento do Estado.

Para relembrar os desafios e dividir o aprendizado de mais de cinco décadas de empreendedorismo, o empresário Honório Pinheiro, fundador do Supermercado Pinheiro, decidiu contar sua história na autobiografia "Nunca fiz nada sozinho", que será lançada amanhã, às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Fortaleza. Toda a renda obtida com a obra será revertida para o Instituto Bom Vizinho, braço social do Supermercado Pinheiro e que atualmente atende cerca de 100 famílias. O preço sugerido para venda é de R$ 49,90.

Ao longo de 14 capítulos, Honório trata de reforçar suas crenças, não apenas religiosas, mas de valores. O poder das conexões, a importância do laço familiar, o empenho no trabalho, o valor dos estudos e a importância do trabalho coletivo estão entre as lições deixadas pelo empresário em 264 páginas. Parceiro de vida e negócios, o irmão Bosco Pinheiro ganha destaque especial logo no início da obra, assim como os desafios da chegada a Fortaleza e a saga para cursar o ensino superior, percalços e aprendizados.

A pediatra neonatologista Izabela Parente, pós-graduada em Gestão Sanitária em Madri e diretora de Atenção à Saude da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), será mediadora da mesa-redonda promovida pela Associação Médica Cearense, com o tema "Entre especialidades: liderança em gestão médica", dia 10 de agosto, às 8h, na sede da AMC.

Quem assistiu na Câmara Municipal de Fortaleza, noite de segunda feira, 5, à solenidade de entrega do Título de Cidadã de Fortaleza à advogada e professora Denise Lucena Cavalcante e da Medalha Boticário Ferreira ao presidente do TRT/7ª Região, Des. Durval César de Vasconcelos Maia, percorreu primeiro a história de uma jovem vivendo em Fortaleza há mais de 40 anos e brilhando na sua trajetória profissional como procuradora da Fazenda Nacional e professora de Direito Tributário da Faculdade de Direito da UFC. E depois, o relato minucioso de Durval Maia em suas andanças e cargos exercidos desde o Banco do Nordeste até agora, como presidente do TRT/7ª Região.

Autoridades compuseram a mesa principal ao lado dos dois homenageados: procurador-geral do Estado, Rafael Machado; vice-prefeito, Élcio Batista; corregedor regional do Tribunal Regional Federal/5ª Região, des. Leonardo Carvalho; presidente do TCE, Rholden Botelho de Queiroz. Também: vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho/CE, Mariana Ferrer; des. decano do Tribunal de Justiça, Fernando Ximenes; procurador do Estado e conselheiro estadual da OAB/CE, Jefferson Viana; coordenadora de Políticas Públicas do município de Horizonte, Rossana Brasil Kopf; e o vereador Luciano Girão, presidindo a sessão como autor do requerimento das homenagens.

Quem sabe Jaime Leitão, integrante da turma dos sessentões felizes, tenha um dia condições de revelar o segredo da juventude, deixando as jovens apreciadoras de sua performance mais entusiastas. Profissionalmente falando, ninguém duvida que o segredo do sucesso é o seu trabalho exercido diariamente e também suas viagens mundo afora.

Interrogado sobre as novidades dessa central de ideias, ele revela: "Agora iniciamos uma verdadeira renovação urbana na área nobre de Fortaleza, ampliando a relação de edificações sustentáveis, com alto padrão de segurança e conforto, em áreas até então ocupadas por imóveis raquíticos". "Não somos exatamente uma construtora ou um escritório de arquitetura". A Reata, garante o aniversariante, "é uma confluência entre a arquitetura e a engenharia, unindo ante e técnica numa só empresa". Feliz aniversário, Jaime!