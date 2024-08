Nas Olimpíadas, a garra, a beleza e as vitórias das jovens brasileiras

Foto: Miriam Jeske/COB 2024.07.30- Jogos Olímpicos Paris 2024 - Ginástica Artística Feminina por equipes - As medalhistas de bronze Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Olivera, Flavia Saraiva e Julia Soares no podio.

Rebeca Andrade ostenta a medalha de ouro e torna-se a maior medalhista olímpica do Brasil. Não só ela brilhou e emocionou, mas, no time das vitórias, o Brasil levou ao pódio da Olimpíada de Paris, encerrada ontem, o poder das jovens, brancas, negras e guerreiras. Lindas, talentosas e corajosas, souberam mostrar e provar a força feminina em várias modalidades no esporte, estendendo a imagem desta fortaleza a todos nós, brasileiros, ao País inteiro.

Elas despertaram a alegria, o amor e a união por longos dias do Brasil na França, do Brasil no Brasil, do Brasil mundo afora. É uma nova geração com vontade de vencer, de superar preconceitos e medos, garantindo espaço neste mundo competitivo, com muita harmonia.

Se o objetivo das Olimpíadas é a confraternização entre os povos, fomentando a criação e o fortalecimento de uma cultura de paz e alianças da humanidade, as meninas brasileiras souberam, ao lado dos demais jovens participantes, garantir esses tesouros, gerando uma integração cultural pacífica com respeito às regras de cada competição em busca da inclusão e da celebração conjunta. Souberam exaltar a excelência, a determinação de ir além dos limites do corpo e da mente. Superemocionantes foram as cenas esportivas, as lágrimas e as declarações, firmando o esporte como a prática educativa, a festa da cidadania e da paz. Viva a juventude brasileira! Que as graças divinas envolvam cada medalhista, cada atleta, cada jovem identificado com essas conquistas, a vontade de vencer e de assimilar aprendizagens de felicidade.

A NOITE DE APRESENTAÇÃO do restaurante mais bonito, renovado pelo talento de Dito Machado, e o cardápio também acrescido de mais sabores e novidades, com acompanhamento de uma carta de vinhos saborosos, movimentou a última noite de julho do Ideal Clube. Convidados especiais e a diretoria, liderada pelos presidentes Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante, ali se confraternizaram e todos puderam também conhecer a nova diretora administrativa, Ana Cláudia Maia Alencar, cujo título "competência" é pleonasmo.

Uma sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza, presidida pelo vereador Luciano Girão, outorgou para a doutora e professora universitária Denise Lucena Cavalcante o título de cidadã de Fortaleza, e para o desembargador Durval César de Vasconcelos Maia, a Medalha Boticário Ferreira. Revelando só alegrias, a nova filha da cidade destacou em seu discurso: "Passados mais de 40 anos que aqui vivo, posso dizer que o título de Cidadã Honorária de Fortaleza é, além de uma grande honra, a confirmação da generosidade dessa cidade encantadora que elegi viver e que hoje me concede a alegria do convívio da minha família e de um sem número de amigos que me acompanham em vários momentos e missões da minha vida".