Caminhada com Maria, um evento de muito amor

Amanhã, dia 15, o mundo católico acompanhará, ao lado do arcebispo dom Gregório Paixão e todo o clero, movimentos religiosos e leigos, mais uma Caminhada com Maria ano a ano concentrando mais de cinco mil pessoas em torno de orações, cantorias e confraternização. Tudo vai começar às 14 horas, quando os fiéis saem em procissão do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, em direção à Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde a imagem da padroeira será coroada. Durante o percurso, os participantes recitam o rosário, cantam e participam de orações, em um evento que a Arquidiocese considera "a maior manifestação pública de fé realizada nas ruas de Fortaleza".

A Caminhada com Maria acontece em Fortaleza desde o ano de 2003 no dia de Nossa Senhora da Assunção. Em 2015, o evento foi declarado patrimônio cultural imaterial do Brasil. São 12 quilômetros de procissão com a presença de milhares de fiéis. O tema da caminhada em 2024 é "Peregrinamos com Maria no Ano da Oração", em alusão ao período decretado pelo papa Francisco em preparação para o ano de 2025, que vai marcar o Jubileu da Esperança para os fiéis.

Como ficará o Brasil depois da vitamina que alimentou durante 17 dias um olhar novo sobre a juventude batalhadora, que através do esporte projetou o País para o mundo? Tudo vai ser diferente. Depois de acompanhar por 17 dias a Olimpíada de Paris e ver o Brasil voltar trazendo 20 medalhas, segunda melhor marca da história, mantemos total entusiasmo pelos jovens brasileiros participantes, 126 homens e 163 mulheres competindo, muitos sem receberam o estímulo suficiente para nos representar naquela competição mundial. O time Brasil ganhou uma vitória histórica e inesquecível. Das 20 medalhas conquistadas, 12 foram por mulheres, incluindo os 3 ouros - com Rebeca Andrade, na ginástica artística; Beatriz Souza, no judô; e a dupla Ana Patrícia e Duda, no vôlei de praia. É a mulher fortalecida, dedicada e decidida.

Entre nós, um desejo: que o ministro da Educação, Camilo Santana, os secretários de Educação dos estados e municípios, diretores e professores de escolas garantam o prosseguimento da festa do esporte, que sempre será uma festa também do processo de aprendizagem, capaz de mover, motivar, educar, preparando a juventude para crescer em torno do bem, da saúde, do companheirismo, da inteligência e da solidariedade para alcançar o pódio da vida, entre as cores da cidadania, da paz e da felicidade clareando o mundo.

O Clube de Engenharia do Ceará (CEC) inaugurou, na última quarta-feira, 7, a nova sede da agremiação. O Clube agora fica localizado no Scopa Platinum Corporate, no 11º andar. A inauguração da sede representa a nova fase do CEC e reforça o compromisso da entidade em oferecer capacitação aos engenheiros profissionais que desejam estar atualizados sobre o mercado.

Uma celebração de 25 anos de dedicação à composição musical e uma reunião de grandes nomes da música do Ceará. Assim é o show "Tantos Versos, Sonhos e Canções - 25 Anos de Música", que o compositor e cantor Dalwton Moura apresenta no Cineteatro São Luiz, hoje, às 19h, pelo projeto "Dentro do Som", para até 80 pessoas, com a plateia em cima do palco, bem perto dos músicos. A apresentação, que promete um clima de intimismo e de diálogo direto entre artistas e espectadores, contará com Rodger Rogério, Rogério Franco, Luciano Franco, Davi Duarte, Paulo Façanha, Isaac Cândido, Edinho Vilas Boas, Theresa Rachel, Hannah Maria Montenegro, Bárbara Sena e muitos outros interpretando suas parcerias com Dalwton Moura.

A COMEMORAÇÃO de 130 anos de fundação da Academia Cearense de Letras, a mais antiga do País, foi marcada pela conferência do musicólogo e historiador português, Rui Vieira Nery. Ele abordou o tema: "Camões e a Música". Coube ao presidente da Casa Tales de Sá Cavalcante o registro sentimental da data, e também a dissertação da história da ACL. Depois da solenidade, acadêmicos, convidados e amigos participaram do coquetel de confraternização.

A jornalista Joelma Leal, ombudsman do O POVO, foi homenageada última sexta, dia 9, pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-CE) - 8ª Região, em Sessão Solene na Câmara Municipal de Fortaleza. Também receberam a comenda a economista Raquel da Silva Sales, o economista Ricardo Antônio de Castro Pereira, o economista Fabrício Carneiro Linhares e a professora Maria Helena Lima Sousa (in memoriam), todos profissionais com trabalho relevante para a área. Esteve presente à cerimônia o presidente do Corecon-CE, Igor Lucena.