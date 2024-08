Prosperidade foi tema dominante do Fiec Summit

Foto: arquivo pessoal Fernando Ferrer e Estênio Campelo

Há novas bênçãos e tomadas de decisões para a classe empresarial. Aconteceu a terceira edição do Fiec Summit - Hidrogênio Verde (Green Hydrogen). Lá, as ideias, os desafios, as pesquisas, investimentos e integração fortaleceram o Ceará como fonte de produção de riquezas, elegendo também o conhecimento numa nova perspectiva de transformação econômica e social do Estado, tornando-se, mais uma vez, fonte de água viva.

O programa, de quatro vitaminados dias, reuniu no Centro de Eventos os principais players do Brasil e do mundo, distribuídos entre 23 países inscritos. Agora, a etapa é de avaliação de conquistas, propósitos e realizações. Interrogado sobre os destaques, os ganhos mais expressivos do evento, Constantino Frate, coordenador de Energia da Fiec, garantiu que aconteceram avanços importantíssimos como o da infraestrutura portuária do Pecém para o recebimento do hidrogênio verde e exportação.

"Outro destaque", prosseguiu, "foi o encontro de mais de 10 empresas em 85 reuniões de negócios efetivos. Empresas de porte mundial da cadeira produtiva de hidrogênio verde, detalhando informações e avanços capazes de resultar em negócios concretos em futuro próximo, consolidando o Ceará como destaque de porte global do hidrogênio verde".

Entusiasta com a expansão de negócios e conquistas de mercados para o empresariado, alcançando a listagem da prosperidade visualizada durante o Fiec Summit, Frate ressaltou também os trabalhos técnicos e científicos apresentados e premiados pelos pesquisadores das nossas universidades, "provando que a academia cearense está sintonizada e engajada, produzindo pesquisas cujos resultados se transformarão em realidades, colocando o Ceará na dianteira com projetos inovadores para a cadeia produtiva".

Finalmente, o entrevistado soube repetir o que a plateia do evento orquestrou. "A Fiec, na pessoa do presidente Ricardo Cavalcante, garantiu a realização desse evento que se constitui no maior e melhor evento da América Latina", concluiu Constantino Frate, coordenador de Energia da Fiec.

Será sempre um grande encontro de amor e fé a Caminhada com Maria, realizada no último dia 15, ano a ano concentrando milhares de pessoas em procissão. Nosso arcebispo, dom Gregório Paixão, pela primeira vez participando do evento, revelou para a coluna que seu sentimento foi de profunda gratidão a Deus pela graça de ter participado daquela Caminhada com Maria.

"Para mim", afirmou o arcebispo, "é muito importante a forma que vejo que não estamos sozinhos, mas sempre ao lado de uma multidão caminhando conosco, rezando, cantando. Uma multidão unida buscando transformar as realidades da terra, desejando alcançar uma meta que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos diz no Evangelho de São João, Cap. 14, 6-: 'Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida'". "A meta", continua, "é caminhar com Maria, viver esta profunda alegria e caminhar sempre para o coração desse Senhor, tão cheio de Misericórdia. Eu estava junto de todos os caminheiros e por todo o trajeto, louvando Maria, louvando a Deus naquele evento de fé, para mim inesquecível", concluiu o arcebispo.

Estenio Campelo chegando de Brasília, cidade que ajudou a construir, para entregar seu livro narrando sua trajetória de sucesso e de trabalho. Edmar Soares e Magno Martins são os autores da obra. O lançamento acontece quinta-feira, 22, às 19 horas, no Náutico, com apresentação do autor e obra pelo escritor e jornalista do DF Edmilson Caminha. Familiares e amigos já agendaram o abraço ao querido advogado e amigo.

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, abriu oficialmente as inscrições para a Corrida Unifor, um dos eventos esportivos mais aguardados do calendário de corridas de rua do Ceará, reconhecida por sua excelente estrutura e organização. As inscrições para a edição comemorativa de 30 anos podem ser realizadas pelo site oficial até o dia 30 de novembro. Realizada nos dias 7 e 8 de dezembro de 2024, a 30ª Corrida Unifor contará com a Corrida Kids, dedicada aos pequenos corredores, no primeiro dia. Já no segundo, será a vez dos percursos de 5km, 10km e a prova para Pessoas com Deficiência (PCD).

Programa imperdível. O som das sanfonas vai embalar a região Jaguaribana do Ceará, de 23 a 25 de agosto, com o 14º Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte, tradicional evento que promove a valorização da cultura popular nordestina e proporciona momentos de interação cultural cidadã e entretenimento para toda a comunidade. A programação tem acesso gratuito.

No palco da Praça da Matriz, nas três noites, artistas locais, regionais e convidados nacionais se apresentam a partir das 20h30, ciceroneados pelo artista cearense Dilson Pinheiro. Entre as atrações, João Bandeira (CE), Clementino Moura (CE), Cezzinha (PE), Fulô de Algodão (RN) e Laís e Luiza Amaro (PB). Também no IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Limoeiro do Norte, o Festival de Sanfoneiros promove ações formativas, como as oficinas de Luthieria e Afinação de Acordeon, para os alunos do curso de música, e uma palestra sobre "Produção artística e Novas Tecnologias", para alunos universitários. Tem ainda o tradicional "Forró da melhor idade", evento idealizado pela professora aposentada Maria Saraiva.

O mais assíduo colunista social do universo jornalístico e também o melhor contador de histórias dos fatos retratados em suas saborosas colunas, sempre editadas no O POVO, teve mais um livro lançado revelando facetas maravilhosas de seu universo profissional e pessoal, "Lúcio Brasileiro - a vida como obra de arte". No cenário luminoso e aconchegante da pracinha do BS Design aconteceu o evento colocando o homenageado entre os padrinhos Ana e Beto Studart, o amigo Pádua Lopes e o escritor Reginaldo Vasconcelos. Surpresa mais que sentimental foi a presença de César Barreto cantando Anísio Silva, "Tudo foi ilusão", uma das músicas preferidas do Brasileiro que, visivelmente apaixonado e recordativo, cantou junto com o amigo, sendo acompanhado pelo pianista maior Felipe Adjafre. Conduziu o cerimonial Norma Zélia.

Fernanda Quinderé sempre brilhante em muitos palcos da arte teatral e literária, e da vida, acaba de ser escolhida para outro muito desejado: torna-se a mais nova imortal da Academia Cearense de Letras, ocupando a Cadeira 23, patrocinada por Juvenal Galeno, e sucedendo o poeta Luciano Maia. Para o registro de mais um sucesso da amiga querida, usamos o título de um de seus livros. É uma "Cordilheira de Fogo" erguendo-se ante o sol e as cores amorosas da vida e da benquerença dos filhos e dos amigos.