Sem pagamento de dívidas e ajudas, a Santa Casa fechará suas portas

Foto: arquivo pessoal Fábio Montenegro e Luciana; Artur Carvalho, Denise e o aniversariante

Investidores cearenses aportaram mais de R$ 9 bilhões na bolsa de valores brasileira até julho deste ano, colocando o Estado como o segundo maior da região Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia. E a surpresa prossegue: cerca de R$ 6,97 bilhões foram investidos por homens e outros R$ 2,10 bilhões por mulheres. Enquanto isso, o índice de miséria permanece alto no Ceará e um hospital desde 1861 salvando vidas, voltado exclusivamente para atender os necessitados, sofre ameaça de fechar suas portas: Santa Casa da Misericórdia.

E fechará por quê? "Não recebe o dinheiro que está regulamentado por lei para liberação. Em termos de valores defasados, a média complexidade do SUS representa o maior volume de atuação da Santa Casa, único hospital fora da rede pública com esse atendimento", diz o provedor Vladimir Spinelli, lembrando que mudanças na regulação, por exemplo, diminuiriam o desequilíbrio entre a média e a alta complexidade, enquanto a compensação de valores, com mais de 220% de defasagem, reduziriam o déficit mensal incorrido na prestação desse serviço ao público.

"A saúde", lembra Spinelli, "é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento, proporcionando um ciclo virtuoso para o progresso econômico da população como um todo". A Santa Casa está na UTI, e sabe-se que fechar as portas gerará o desespero dos necessitados. Uma linha de doações dos investidores cearenses, hoje aplicando bilhões na bolsa de valores, seria uma bênção e um suporte valioso. Assim como a postura e a seriedade dos governos, pagando ali suas dívidas e ampliando os recursos para seu funcionamento. Porém, nada acontece apesar do grito de socorro há tempos emitido.

Aconteceu noite de ontem a abertura das exposições "Teologia Natural", da cearense Alina D'Alva Duchrow, e "Nascente", de Ana Cristina Mendes, fazendo parte do projeto Trajetórias Artísticas Unifor. O trabalho é um misto de desenhos, vídeos e instalação, tendo como inspiração o ciclo de exploração da borracha. Nesse período, mais de cem mil nordestinos saem de suas casas para encarar a grande floresta em busca de sorte e fortuna, e lá encontram uma realidade bem diversa da idealizada.

A história contada por Alina se inicia com relatos de fé: "Há alguns anos, minha irmã viu a imagem de um barquinho em um livro, a singela fotografia de 1915 estava vinculada a uma intrigante narrativa. Barquinhos de madeira eram lançados às águas do rio Amazonas como oferendas pelo alcance de graças em momentos de desespero. Apesar de seus tamanhos diminutos e um navegar frágil e ondulante em meio à imensidão das águas, muitos barquinhos chegaram ao litoral cearense, seguindo de mão em mão até o destino almejado: o Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé". E o bisavô da artista também deixou uma linda carta apresentada na exposição. Há outras histórias não contadas e que falam de heróis desconhecidos. Tudo relatado numa poesia e delicadeza que só Alina é capaz de fazer.

Amanhã no Náutico, Estenio Campelo lança seu livro apresentando sua vida pessoal e profissional dosada de sucesso e muito trabalho como advogado de Brasília, a cidade que ele se orgulha de ter ajudado a construir, saindo aqui de Crateús para a batalha. A família e os muitos amigos estarão ao seu lado, prestigiando a programação. Também, Giselda Medeiros estará no Shopping Benfica, 1º piso, entregando mais um livro de poesia "A Linguagem dos Caminhos". Dia 23, às 16 horas no auditório do CRM, é a vez do médico José Maria Bonfim, com o livro: "Paulo Marcelo M. Rodrigues, nos labirintos da perplexidade". Sábado, encerrando a semana com o dourado criativo, a Academia Cearense de Letras faz sua reunião às 9 horas no salão principal. Os acadêmicos comemoram a edição da antologia "Luz e Vida".

No palco musical, um grande espetáculo: "Amores - A Música e a Palavra de Roberto e Erasmo", que NU'ZS duo apresenta nesta sexta-feira, 23, no Teatro Dragão do Mar, em única sessão, às 20h. Em cena, o músico Max Silva e a cantora Marcê Porena, parceiros de vida e de palco, apresentam uma releitura de parte da obra de Roberto e Erasmo, caminhando por diversas fases desses dois autores. São 17 canções, todas com a palavra "amor" em suas letras, que ganharam arranjos influenciados por soul music, blues e jazz. Entre outras músicas do espetáculo, estão "Eu te Amo, te Amo, te Amo", "Além do Horizonte", "Gente Aberta", "Minha Superstar", "Amar para Viver ou Morrer de Amor", e de Chico Buarque, "Um Outro Olhar". Plateia será de românticos e apaixonados.

Convite aos Estados Unidos. Em Fortaleza amanhã, dia 22, o Workshop Be International voltado a profissionais que buscam internacionalizar carreiras ou negócios nos Estados Unidos. O local será o Hotel Luzeiros, na Av. Beira Mar, 2600, Meireles, das 19h30 às 21h30. A inscrição é solidária, plataforma Sympla, e custará R$ 50. Todo o valor arrecadado será revertido em doações para a Associação Peter Pan. O evento apresenta os vários tipos de vistos para morar e empreender nos Estados Unidos. É focado em profissionais qualificados do Ceará desejosos de obter o green card com dispensa por interesse nacional, a exemplo de médicos, engenheiros, profissionais de TI, da saúde e outros. Para tirar todas as dúvidas dos participantes estará o expert e membro da Associação Americana de Advogados de Imigração, Vinícius Bicalho, da Bicalho Consultoria Legal, único brasileiro no ranking de melhores advogados pelo New York Times.

Domingo tem Ironman Brasil - Fortaleza com 1.200 participantes. Seis da manhã começa a largada com a prova de Triathlon de longas distâncias. São 1,9 km de natação; 90 km de ciclismo (praia do Ideal Clube até Taíba, indo e voltando) e 21,1 km de corrida. Falando dos benefícios, o professor, terapeuta corporal e atleta Norval Cruz, há 20 anos participando da prova no Brasil e no exterior, destaca que tudo passa pela consciência corporal exigida para as três modalidades. São modalidades ditas, aeróbicas, trazendo entre os benefícios a proteção, a vitalidade e a coragem. São longos momentos que se deve estar centrado, bem treinado e preparado, evitando excessos e modismos.

TUDO AZUL

Denise Montenegro, sempre dosando de alegrias os programas festivos, levou para Paris - onde mantém apartamento em local privilegiado, contemplando o Rio Sena - parte da família e amigos, no L'Atelier de Joël Robuchon, para festejar o aniversário do amado César Montenegro. Só alegria, alegria!

Fernanda Quinderé, sempre brilhante em muitos palcos da arte teatral, literária e da vida, acaba de ser escolhida para outro muito desejado: torna-se a mais nova imortal da Academia Cearense de Letras, ocupando a Cadeira 23, patrocinada por Juvenal Galeno, e sucedendo o poeta Luciano Maia. Para o registro de mais um sucesso da amiga querida, usamos o título de um de seus livros. É uma "Cordilheira de Fogo" erguendo-se ante o sol e as cores amorosas da vida e da benquerença dos filhos e dos amigos.

PASSARELA

Branca Pegado, sempre bela e demonstrando mais amor e alegria pela vida completa, na próxima sexta-feira, 95 anos. Mãe querida de Gervásio Filho, Cristina, Rose e Germana, avó de 12 netos e 13 bisnetos, vem ganhando muitas comemorações, sabendo em cada uma emitir com lucidez e poesia o agradecimento, elevando sempre o amor a Deus pela sua saúde e longevidade. Para ela as rosas vermelhas de todos os jardins.

Dia dos Pais teve festa bonita no Rotary Club Fortaleza Planalto, entidade presidida pelo médico Paulo Tarcisio Cavalcante, no Salão Humberto Cavalcante, do Ideal Clube. Um filme curta metragem sobre relações amorosas mais o depoimento de um filho para seu pai e músicas românticas dominaram o programa.