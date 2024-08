Pomada Flor do Sertão: mais barata e eficaz aos diabéticos

Foto: AGENCJA GAZETA .

Ao preço de cinco, dez reais para venda, continua sendo produzida pelo Núcleo de Pesquisa de Desenvolvimento de Medicação da UFC a pomada ou biomembrana do látex da "calotropis procera", plantinha conhecida como flor do sertão, crescendo livremente como "mato" pelos terrenos baldios da cidade e do interior do Estado.

Esta pomada direcionada aos pacientes com hanseníase, úlceras que afetam os diabéticos, tem poder anti-inflamatório, esclarece a médica Rebeca Pinheiro Silvestre Jacomé, integrante da equipe de pesquisadores do Centro de Integrado de Diabetes, do Núcleo de Pesquisas, tendo como orientadora a médica Nylane Nunes Alencar, devotada ao trabalho que está deixando com um olhar de esperança os sofredores das moléstias. Sabe-se que são muitas as indicações de pomadas, curativos, óleos e outros produtos caros e sem eficácia rápida e comprovada.

Atualmente, muitas pessoas com lesões já desenvolvidas estão sendo acompanhadas e colhendo êxito na aplicação da pomada da UFC, que bem poderia se chamar "Flor do Sertão". Destaca a dra. Rebeca que o objetivo do projeto é aumentar a produção e continuar a garantia total da pesquisas beneficiando principalmente, pessoas carentes e necessitadas, assistidas pelo Centro Integrado de Diabetes vinculado à Secretaria da Saúde do Estado.

MOLDURAS

NADA MAIS GRATIFICANTE ao exercício da nossa profissão de jornalista que ter uma matéria publicada em nossa coluna e vê-la gerar frutos: mais divulgação; mais decepção da população diante do Poder Público alheio ao problema e até mesmo protestos. Publicamos em manchete, na coluna de quarta-feira, 21, a matéria "Sem pagamento de dívidas e ajudas, a Santa Casa fechará suas portas".

Foi mais uma de uma série de matérias que há mais de um ano informamos em detalhes sobre o caos daquela unidade de saúde fundada em 1861. E fomos além. Oferecemos uma sugestão aos investidores cearenses aportando mais de R$ 9 bilhões na Bolsa de Valores brasileira para que fizessem doações para aplicar na Santa Casa de Misericórdia, evitando que ela feche suas portas.

Dia seguinte, O POVO continuou o destaque e também fez manchete da edição, registrando que este ano apenas 71 cirurgias foram realizadas pelo SUS, chocando-se com o mesmo período, onde 3.896 operações beneficiaram os pacientes pobres.

Sustentabilidade

INVESTIMENTO SOCIAL INOVAÇÕES Sustentáveis. Com esse tema, o Instituto de Educação Portal (IEP) realizará, nos dias 12 e 13 de setembro, no Shopping RioMar Fortaleza, a 17ª edição do Fórum IEP de Sustentabilidade. O evento tem programação gratuita com diversas atividades paralelas, como oficinas, feira de estandes e palestrantes de peso, como Tiago Timbó, com a palestra sobre a Agenda Estratégica ESG da M. Dias Branco; Luciana Leite, com a palestra sobre Práticas E.G nas empresas privadas e Oscar Freire, com a Contribuição da tecnologia para a sustentabilidade. As inscrições para o evento são de 2 quilos de alimento não perecível.

Prêmio Empresas que Cuidam

A UNIMED FORTALEZA se movimenta nos preparativos para a segunda edição do Prêmio Empresas que Cuidam, registrando que este é o momento de mostrar como sua empresa e você, profissional de RH, coloca o cuidado em primeiro lugar.

Interrogado sobre por que uma empresa deve participar do prêmio, o presidente Marcos Aragão afirma que o Prêmio elege classificações valiosas para provar seu bom desempenho. São eles, Valorização: Receba reconhecimento pelo seu compromisso com práticas de cuidado e bem-estar; Destaque: Ganhe notoriedade entre as principais empresas que fazem a diferença no mercado cearense; Inspiração: Inspire outras empresas a adotar práticas semelhantes. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 5 de setembro.

Alegria, alegria!

A PRÓ-REITORIA DE Cultura (Procult) da Universidade Federal do Ceará celebrou seu primeiro aniversário, último sábado (24), com um piquenique festivo, nos jardins da Reitoria, recebendo muitos participantes e mantendo programação especial para as crianças. Entre as atrações aconteceram: Brinquedoteca da Faculdade de Educação (Faced), o Eureka Teatro para Bebês, o Dandara Narrativas Antirracistas, com contação de histórias, e os grupos Cataboom e Cabaçal, ambos projetos artísticos da organização não governamental Tapera das Artes. Também, houve exposição de experimentos da Seara da Ciência.

Eleições

O GRUPO DE COMUNICAÇÃO O POVO promove, a partir de amanhã, debates com os candidatos às prefeituras de Fortaleza, Caucaia e Eusébio. Serão realizados, respectivamente, nos dias 27, 28 e 29 de agosto. Os candidatos discutirão suas propostas a partir das 19 horas, em transmissão ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, pelas mídias sociais do O POVO (Instagram, Facebook, X e TikTok), pela Rádio O POVO CBN (FM 95,5) e pelo Canal FDR (48.1 aberto, 24 Net SD, 523 Net HD, 138 Brisanet, 23 Alares).

Os encontros ocorrerão na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), no bairro Guararapes, em Fortaleza. O jornalista Marcos Tardin será o mediador. Dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza, foram convidados para participar os seguintes: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

Bicentenário da Confederação do Equador

Os presidentes do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico), Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Margarida de Oliveira Cantarelli, organizam o Seminário Comemorativo do Bicentenário da Confederação do Equador. O evento ocorrerá em 27 de agosto de 2024, às 8h30, no Auditório Pompeu Sobrinho, na sede do Instituto do Ceará, localizada na rua Barão do Rio Branco, 1594, Centro, Fortaleza.

TUDO AZUL

O Instituto de Música Jacques Klein, conduzido pela maestria de Bitoca, Lauro Fiúza e Bia, comemorou seus 12 anos de central de felicidade às muitas crianças e jovens antes distante do processo musical e hoje, totalmente envolvidos com a arte, reunindo no auditório do BS Design colaboradores e amigos, noite do dia 20.

Foto: arquivo pessoal Família Fiúza cultivando a alegria musical

Tudo foi orquestrado pela beleza e emoção da plateia, entregando aos artistas mirins o aplauso e o carinho que eles merecem. Durante a cerimônia de aniversário, foram destacadas também as novas parcerias e a inauguração de um terceiro núcleo de atendimento, localizado no bairro Passaré com previsão de receber 150 crianças.

Foto: arquivo pessoal As jovens artistas do Instituto





PASSARELA

Haley de Carvalho e Luciana Dummar Crédito: FERNANDA BARROS

A presidente institucional e publisher do O POVO, jornalista Luciana Dummar, recebeu, em encontro na sede do Grupo, o procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ceará, Haley de Carvalho Filho. Participaram da reunião a secretária-geral da PGJ, Juliana Cronemberger, e a assessora de Desenvolvimento Institucional da PGJ, Daniele Carneiro. Também estiveram presentes demais jornalistas do O POVO.