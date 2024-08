Falta inovação e atração nas campanhas eleitorais

Foto: Fiec/Divulgação Os poderosos Ricardos. O primeiro, Ricardo Alban, presidente da CNI; o segundo, Ricardo Cavalcante, da Fiec

As campanhas eleitorais para prefeito e vereadores de Fortaleza estão aí, sem inovação, beleza e criatividade. São os mesmos paredões de som, material gráfico em distribuição abundante, causando mais sujeira do que motivação para memorizar nome e foto de candidatos. Tem ainda a panfletagem e abordagens primárias de jovens nas esquinas exagerando nos erros de português e na identidade do candidato, além de provocar confusão no trânsito. As fotos dos candidatos adesivadas nos veículos, em bandeirolas, completam o mapa da deficiente comunicação visual.

Ouvimos Djalma Pinto, advogado e especialista nas nuances do processo político eleitoral, sobre este assunto e ele foi preciso: "As campanhas continuam sem inovação. E há uma agravante, o dinheiro arrecadado para a compra do material publicitário, como adesivos, panfletos, faixas, etc. é como regra, dinheiro público, dinheiro dos contribuintes. Ao invés do dinheiro ser usado na educação das crianças e dos jovens, é destinado ao financiamento de campanhas de políticos, que se alternam no poder sem priorizar, por exemplo, o ensino de qualidade para pessoas de baixa renda. Precisamos de criatividade e de políticos inovadores comprometidos com o melhor para o povo. Por que eles não financiam suas campanhas, ou aprendem a melhorar suas campanhas eleitorais?".

População lotou a Ponte dos Ingleses, devolvida em sua beleza e uso, desde o último domingo, com show espetacular do pianista Felipe Adjafre. A reforma faz parte do Projeto de Requalificação da Praia de Iracema, coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Quem esteve na inauguração fazendo discurso e jogando sorrisos foi o secretário Samuel Dias (Seinf), mantendo a boa companhia com o ex-prefeito Roberto Cláudio. "A Prefeitura resolveu assumir essa intervenção e é um presente para a cidade", disse ele. Esteve lá também Ciro Gomes, mais o grupo do secretariado. Prefeito Sarto, apreciador da Ponte dos Ingleses e comprometido com sua recuperação estrutural, ressalta que ela está linda e volta a ser um referencial cultural, artístico, atraindo a população, os turistas e os enamorados, ali desfrutando de uma paisagem romântica.

Foi intensa a programação. O presidente da CNI Antonio Ricardo Alvarez Alban vivenciou três dias em Fortaleza de intensa atividade. Sempre acompanhado do presidente da Fiec e seu amigo, Ricardo Cavalcante, Alban conheceu de perto o mecanismo do Porto do Pecém, com seu mapa de exportações e importações, além do sistema moderno de operação. Ouviu detalhadamente na Fiec os projetos e decisões sobre transição energética, carro-chefe da administração atual. O presidente Ricardo Alban em sua coletiva com a imprensa tratou de política industrial, reforma tributária e da importância da infraestrutura para o desenvolvimento do País. Na Casa da Indústria, o presidente da CNI não poupou elogios à organização da 7ª reunião de diretoria da CNI, uma reunião ordinária interna, realizada aqui a portas fechadas, tal a pauta de assuntos relevantes aos presidentes de federações convocados pelo líder maior da indústria.

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará (Senge-CE) realiza amanhã solenidade de entrega da comenda "Pai Inovador", prestigiando seis profissionais atuantes, com contribuição valiosa à vida do Estado e da sociedade. A presidente do Senge-CE, Teodora Ximenes, sabendo sempre valorizar a categoria, destaca que "este é um momento para celebrarmos aqueles que, com suas ideias e ações, estão inovando e moldando o futuro do Ceará". Serão homenageados: André Montenegro de Holanda, engenheiro civil e ex- presidente do Sinduscon/CE; Antônio Roberto Lins de Macedo, engenheiro eletrônico, criador do Saci, primeiro robô brasileiro para combater incêndios; Francisco Antônio de Almeida, engenheiro agrônomo e presidente nacional da Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea); Joaquim Antônio Caracas Nogueira, engenheiro civil, criador de alternativas sustentáveis na construção civil (Impacto); Paulo André Holanda, engenheiro civil, integrante da equipe de execução do capacete Elmo e diretor do Senai; Raimundo Everardo Vasconcelos, engenheiro agrônomo e empresário (Tijuca Alimentos)

O presidente do Instituto Empresariar, Cícero Rocha (foto), participou de palestra na Unichristus com o tema "Inovação e Sucessão de Empresa Familiar: Como Integrar as Novas Gerações". Com uma vasta experiência no assunto, Cícero Rocha compartilhou os desafios e oportunidades envolvidos na modernização e continuidade das empresas familiares.

Herbert Vieira Jr., o amado de Gisela Dias Branco Ayres e pai querido de Giulia e Giovanna, troca hoje de idade. Comemoração será colorida de carinho da família, entre as alegrias que caracterizam sua vida de empreendedor de sucesso.

Chico Buarque vai estar na Escola de Magistratura do Ceará, Esmec (atrás do Fórum Clóvis Beviláqua - Rua Ramires Maranhão do Vale, 70). É a comemoração de seus 80 anos por meio de uma programação organizada pelo juiz estadual e estudioso de Chico, Mantovani Colares. São 8 personagens femininas avaliadas e depois cantadas na voz maravilhosa de Aparecida Silvino: Joana, A Moça do Sonho, Iolanda. Carolina e outras. Entrada franca.

Ela deixou a "Salete em sociedade" para comemorar a "Salete em festa de aniversário". Sim, cercada de muitos amigos, a animação dominou o espaço do Ideal Clube, reservado e colorido de bem querer e dos sabores de Marilza Pessoa.