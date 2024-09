Televisão: sepultura ou altar de votos para os prefeitáveis

Foto: arquivo pessoal Empresário Paulo Eduardo Correia (doador do Instituto), ao lado da filha Renata, neto Levi e da esposa Riane na festa

Tem início pela televisão a propaganda política dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Ela causará impacto diante do peso das redes sociais? Até que ponto esse veículo atinge o eleitorado que decidirá a eleição? Uma coisa é importante verificar: pela TV, nós, eleitores, podemos acompanhar atentamente a exposição dos candidatos (em ordem alfabética) André Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão, George Lima, José Sarto e Técio Nunes. Poderemos, sim, avaliar seu comportamento, sua postura de candidato ao cargo de administrador público, seu equilíbrio emocional, sua segurança na exposição de projetos e mesmo seu potencial intelectual. Podemos ver, julgar e escolher quem merece nosso voto.

Plano, programa e equipe de cada candidato deverão ser mostrados completando a listagem de avaliação, desvendando a nuvem de silêncio e/ou de omissão reinante até então. Pelo primeiro programa a que assistimos, promovido pelo O POVO na OAB Ceará, o perfil dos candidatos que lá estavam foi muito igualzinho. Era a dança das cadeiras, do bate-bate, do lero-lero, miudezas. Rugidos revelados por alguns, sons de papagaio de fino trato por outros, ao lado de tentativas de afirmação para um jogo de futebol onde o juiz aceitaria tapas e beijos. Na soma de tudo isso, em exposição nos debates televisivos e nas redes sociais, existe algo mais importante: o que testemunhamos no dia a dia dos candidatos já políticos e no conhecimento, informações e posturas dos demais. Avaliar principalmente quais as propostas lançadas para enfrentar o sofrimento da população nos diversos segmentos, e para a cidade carente de soluções firmes e rápidas para seus males, é importantíssimo. Mesmo considerando que o programa de TV em sua complementação é sepultura ou altar de votos. E a eleição para prefeito é um momento especial para a prática da democracia, para decidir o valor do nosso voto e quem merece chegar ao altar.

O Ceará tem três dos 50 melhores hotéis do País. O destaque veio com a primeira edição do ranking Exame Casual, e cita o Casana Hotel (22º), na Praia do Preá, ganhando destaque pelas instalações, além da localização em uma região com ventos constantes, garantindo uma ótima prática esportiva. Segue-se o Carmel Taíba Exclusive Resort (31º), localizado em São Gonçalo do Amarante, e conta com acomodações de luxo, todas com vistas para o mar. E o Makena Hotel (43º), instalado em Icaraizinho de Amontada, apresentando 13 suítes em quatro categorias diferentes, com arquitetura moderna

e design brasileiro.

De tanta emoção pela presença das crianças e jovens mostrando seu talento musical, a programação comemorativa dos 12 anos do Instituto de Música Jacques Klein, realizada no auditório do BS Design, último dia 20, ainda repercute entre os convidados de Bia, Bitoca e Lauro Fiúza. Uma notícia circulou dosando de mais alegrias a festa: a inauguração do terceiro núcleo de atendimento, localizado no Passaré para receber 150 crianças.

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realizará na próxima quarta-feira, 4, às 11h, a primeira live do projeto "Palco Vida & Arte - Letras e Livros", celebrando o I Prêmio Literário Demócrito Rocha - concurso que premiará obras inéditas nas categorias Prosa de Ficção, Poesia e Ensaio Social. A transmissão será feita pelos canais do Facebook e YouTube da FDR e do O POVO. O projeto busca apoiar e celebrar escritores cearenses ou residentes no Ceará. A live terá a apresentação da jornalista Isabel Costa e a participação do escritor Mailson Furtado e do jornalista Renato Abê, do O POVO.

Família cresce. Stela e Pio Rodrigues comemoram. Isabela, a herdeira, casada com Drauzio Barros Leal, teve a terceira filha, garantindo 8 netos para os papais. Já Edir Rolim ostenta sua juventude e a alegria de ter 23 bisnetos.

A comemoração dos 49 anos da Alfe, último dia 27, conduzida pela presidente Izabel Dias, teve momentos de emoção quando homenagem foi prestada à ex-presidente fundadora Mazé Campos. A atual presidente Izabel Dias vivenciava a felicidade de estar cercada pelas ex-líderes da entidade Mazé Linhares, Marlene Cabral, Rosa Virgínia, Iolanda Araújo, Fátima Duarte, Graça Ferreira, Selma Cabral, Mary Alice, Graça Bringel, Cely Girão, todas fazendo a história da associação e ali prestigiando o presidente da CDL, Assis Cavalcante, recebendo o troféu Idelzuite Carneiro, maior comenda da Alfe aos que prestam relevantes serviços à vida da cidade.

Advogado Estenio Campelo, nascido em Crateús (CE) mas adotado e reverenciado pela sociedade brasiliense, veio a Fortaleza lançar, nos salões do Náutico Atlético Cearense, seu livro "Estenio Campelo - trajetória de sucesso", recebendo ali os aplausos dos muitos amigos e familiares. A obra tem 275 páginas com vivências, revelações, depoimentos e baladas poéticas. Fotos e documentos. Tudo iluminando a história do autor, um conhecedor das estações do tempo e dos horizontes de Brasília. Coube a Magno Martins e Edmar Soares escrever o livro, colecionando auroras e saberes.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), desembargador Abelardo Benevides, entregou medalha de reconhecimento à presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e ao presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto, durante visita institucional à sede do Grupo. A honraria foi instituída em comemoração aos 150 anos do TJCE e concedida a instituições, empresas, personalidades e veículos de imprensa que se destacaram por suas contribuições à sociedade. "De alguma forma, também estamos homenageando a liberdade de imprensa, que é um mandamento constitucional. O tribunal e eu, pessoalmente, defendemos esse direito", disse o desembargador Abelardo Benevides na ocasião.