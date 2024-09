Seminário Missão Mulher tem temário atraente e amoroso

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2023: Evento do O Povo Missão Mulher Sebrae com correalização do movimento Elos por Elas e apoio da Fecomércio-CE. (Foto: Samuel Setubal)

As mulheres ganham mais motivação para viver e amar quando seus sentimentos podem ser alimentados por uma programação reunindo os melhores temas e os melhores palestrantes, em um evento especialíssimo. Vem aí o Seminário Missão Mulher.

O melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz. E ele chega em setembro, quando os ipês estão florindo, embelezando a paisagem e inspirando encontros amorosos, alegres e atraentes. A colunista realiza há quatro anos esta promoção, ao lado de uma equipe vibrante e de competências, atendendo o projeto do Grupo O POVO voltado para o universo feminino.

Neste 2024, a data é 16 de setembro, e na certeza de atender às mulheres ativas e dinâmicas, das mais diversas idades, profissões e mesmo vida mansa, buscamos organizar uma programação muito especial, o temário vai se desenvolver em torno de assuntos como "Quais as ferramentas usadas na construção da felicidade?"; "A linguagem corporal e a verdadeira identificação das minhas dores"; " Como encontrar Deus entre as crises do mundo?"; "Quem devemos ser no tabuleiro das relações amorosas"; "A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios para a mulher empreendedora"; "Qualificação profissional, liderança e transformações para os cenários conflitantes"; "O verdadeiro caminho da saúde e da longevidade".

Entre os palestrantes estará um muito cativante, cujo nome só será revelado no momento da abertura do evento. No grupo, entre outros, a economista e superintendente do Banco do Nordeste, Eliane Brasil; o psicólogo Marco Aurélio de Patrício Ribeiro; prof. Nazareno de Oliveira e a médica e atriz Erotilde Honório. A data do seminário é 16 de setembro, das 14h às 18 horas, no Hotel Gran Marquise. As inscrições estarão abertas dia 9, totalmente gratuitas.

MOLDURAS

Foto: arquivo pessoal Diretores da AD2M noite da vitória

O Troféu TOP de Ouro, do TOP Mega Brasil 2024, foi entregue em bonita solenidade em São Paulo, último dia 28, aos diretores da AD2M Comunicação, Apolônio Aguiar, Djane Nogueira e Mauro Costa. A premiação tem por objetivo premiar os maiores vitoriosos, aquelas agências que atingiram o 1º lugar por cinco vezes. Assim, nossa AD2M integrada às regras e a mais votada torna-se a Melhor Agência do Nordeste.

"Somos reconhecidos, mais uma vez, por uma premiação tão relevante, recebendo os votos de jornalistas profissionais que reconhecem não só a qualidade e o talento da equipe AD2M, mas também a excelência da comunicação desenvolvida e executada, no Nordeste, e especialmente no Ceará", afirmou Mauro Costa, destacando feliz mais esta vitória da empresa.

85 anos do Grupo J. Macêdo

Próximo sábado, 7, às 18 horas, no Theatro José de Alencar, a comemoração dos 85 anos do Grupo J. Macêdo. Com o slogan "o futuro tem as nossas mãos", a festa será marcada pela apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

Lançamento

Foto: arquivo pessoal Yunare Targino entrega mais um livro

Amanhã, dia 5, na cobertura da da Fiec, Yunare Targino, Janike Salomão, Leonardo Rosseto e Venicio Costa, todos executivos do Grupo Dias Branco, lançarão um livro na área de gestão de pessoas e liderança: "O Poder da Melhoria Contínua - Transformando Pessoas e Processos".

Equipe O POVO nos Debates

QUANDO do debate entre os candidatos a prefeito de Fortaleza, a jornalista Daniela Nogueira comandou a organização e distribuiu com os colegas do O POVO, como a colunista e o repórter Giordano Barros, sua experiência de trabalho e entusiasmo.

Alegria, alegria!

Foto: arquivo pessoal THAÍS Pinheiro Feitosa cercada da família

THAÍS Pinheiro Feitosa ganhou ontem da família a primeira comemoração pela sua troca de idade. Na foto, ele cerca-se dos dos pais Mônica e Hélvio e da mana querida Magda.

TUDO AZUL

Foto: Marcos Welber/Divulgação A querida aniversariante com o marido Flávio Marcílio. Ela vestindo um belo Lino Villaventura

Uma festa luminosa, bela, principalmente pelo espaço decorado com orquídeas amarelas e a elegância dos convidados, marcou, em Brasília, a comemoração dos 70 anos de Janete Vaz, a empresária de sucesso, símbolo do empreendedorismo feminino, e agora uma apaixonada por Fortaleza após a união de amor com o cearense Flávio Marcílio.

Foto: Marcos Welber/Divulgação Aniversariante com o marido, filhos, noras, genro e netos

O acontecimento foi no Unique Palace. Ganhou destaque a mensagem bíblica ministrada pelo pastor Ricardo Espíndola, a valsa dançada por Janete e Flávio e as palavras dela expressando sua alegria pela festa e a participação dos amigos.

Entre as presenças, lá estavam o vice-presidente da República Geraldo Alckmin e Lu; o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e Mayara; vice-governadora do DF, Celina Leão e outras autoridades. Manifestando carinho pela nova "cearense", o grupo do Ceará se destacava com Eunício Oliveira e Mônica; Carlos Benevides e Anne e Gláucia Benevides; Emília Buarque, mais o casal Estenio Campelo e Ana Cristina, Cláudio Santos e Ticiana Queiroz.



Foto: Marcos Welber/Divulgação Vice-presidente Geraldo Alckmin e Lu com Janete e Flávio