Fortaleza destaque mundial: é a sede da reunião global de educação

Foto: IGOR DE MELO/ Divulgação Onélia Santana vai apresentar sua grande criação: Cidade Mais Infância

Fortaleza ocupará o centro do mundo educacional com a realização da próxima edição do G20 e da GEM, (Global Education Meeting) marcada para 2024, de 29 de outubro a 2 de novembro. Essa é a primeira a ser realizada no hemisfério sul, ocorrendo em nossa cidade e tendo como foco a promoção da equidade e a implementação de mecanismos inovadores para o financiamento das políticas educacionais. Assim, a escolha de Fortaleza como sede sublinha a crescente importância da inclusão e do debate sobre soluções sustentáveis e inovadoras para os desafios educacionais enfrentados globalmente. A vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, presidiu última quarta-feira uma reunião com as representantes do MEC:

Auriana Diniz e Jussara de Luna Batista, para definir a participação da universidade nos dois eventos.

Organizada por um comitê inter-agências da ONU, liderado pela Unesco e pelo país anfitrião de cada edição, a GEM é um evento ministerial de relevância global que congrega Estados-membros, agências internacionais, fundos, programas e representantes da sociedade civil para avaliar o avanço das metas educacionais globais.

O grande destaque do evento será o Espaço Cidade Mais Infância da Secretaria de Proteção Social, sob a chefia da secretária Onélia Santana. Ele será apresentado aos participantes como referência em educação inclusiva e que agrega educação infantil com a comunidade, projeto iniciado quando Onélia era primeira-dama do Estado.

Uma página da história do Ceará foi revivida quando da comemoração dos 85 anos do Grupo J.Macêdo, último sábado, dia 7. No cenário do Theatro José de Alencar aconteceu a apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, interpretando as mais bonitas páginas musicais, mantendo o charme e a cadência de um dos mais importantes grupos.

Depois, um coquetel reuniu nos jardins a família Macêdo, com profundas recordações dos pais Maria e José Macêdo. Os abraços foram fortes, e entre os clientes e fornecedores as marcas de fidelidade e simpatia. Os convidados especiais vivenciavam com todos os demais a temperatura do afeto e da singeleza de uma festa com tradição, história e amor ao Ceará. Tudo em harmonia com a luminosidade de uma noite de estrelas.

SEMINÁRIO Missão Mulher - O melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz será realizado próximo dia 16, no Hotel Gran Marquise, reunindo mulheres ativas e dinâmicas, das mais diversas idades, profissões e atividades sociais. O temário destaca assuntos da atualidade, como: A visão de um mundo novo e os benefícios da transformação digital; A íntima relação saúde e longevidade; A presença de Deus entre nossas buscas e indecisões; Uma vida menos on-line e mais on life em beneficio do crescimento pessoal; A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios. Mais: Quem devemos ser na trajetória das relações amorosas e Dançando, inspirando e expirando pela vida e pelo amor. As inscrições, totalmente gratuitas, já estão sendo feitas no Sympla. Antes de começar o evento, as participantes conhecerão a bela exposição de Monalisa, de Veridiana Brasileiro, e a animação de grupo musical.

Brasil atinge a marca de mais de 400 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos, realizados na França. É um fato comemorativo, marcante para o esporte, provando seu poder de reabilitação e sendo um canal de esperança aos profissionais de fisioterapia e educação física, aos 255 atletas participantes, às pessoas com deficiência e seus familiares. Todos os louvores para Carol Santiago, brasileira com mais ouros na competição, chamada a "Rainha das Águas". Neste Brasil carente de ídolos esportivos, é importante reabilitar os recursos destinados aos desportos paralímpicos, vivendo escassos país afora. Que o ministro da Educação Camilo Santana pense no assunto e saiba executar medidas valiosas a um segmento que precisa muito dele.

A felicidade dominou o perfil de seis profissionais da engenharia, recebendo das mãos da presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, Teodora Ximenes, a comenda "Pai Inovador". O grupo estava formado pelos engenheiros André Montenegro de Holanda, engenheiro civil e ex-presidente do Sinduscon/CE; Antônio Roberto Lins de Macedo, engenheiro eletrônico, criador do Saci, primeiro robô brasileiro para combater incêndios; Francisco Antônio de Almeida, engenheiro agrônomo e presidente nacional da Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea); Joaquim Antônio Caracas Nogueira, engenheiro civil, criador de alternativas sustentáveis na construção civil (Impacto); Paulo André Holanda, engenheiro civil, integrante da equipe de execução do capacete Elmo e diretor do Senai; Raimundo Everardo Vasconcelos, engenheiro agrônomo criador e presidente da Tijuca Alimentos. Uma homenagem especial, com entrega de diploma, foi feita ao médico Marcelo Alcantara, criador do Capacete Elmo, reconhecido por todos como um dos mais eficientes colaboradores no processo de salvar vidas quando da epidemia do

covid no Estado. "Este é um momento para celebrarmos aqueles que com suas ideias e ações inovam e constroem o futuro do Ceará."