Ceará dominou a beleza e magia da sinfônica de São Paulo

Foto: Joao Filho Tavares Socorro e Bosco Pinheiro

A comemoração dos 85 anos do Grupo J.Macêdo, último sábado, 7, no Theatro José de Alencar, marcou o encontro de um tesouro para a cultura cearense, refletido na criatividade empresarial, entre benefícios e valores, da apresentação de uma orquestra sinfônica, fugindo de comemorações restritas a comes e bebes e presenças raquíticas, culturalmente falando. O enfoque nos levou a ouvir a opinião de Marcelo Lopes, diretor executivo da Fundação Osesp. Ele, acompanhando nosso pensamento, afirmou que não só a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, mas as demais orquestras do Brasil precisam da sociedade. "A maioria dos projetos culturais", destacou, "vem do Estado, mas a cultura não só pode ser dirigismo, ela tem que partir da sociedade, a sociedade tem que se apropriar das suas instituições, fomentar, ajudar. E esse exemplo, essa luz da J.Macêdo é fundamental".

"A empresa", salientou Marcelo Lopes, "quis festejar uma data histórica e trouxe não só uma orquestra, mas a cultura do País. Trouxe Carlos Gomes e o grande Alberto Nepomuceno, que é um cearense, um dos criadores da música clássica do país. E não podemos deixar de lembrar a inspiração que é Eleazar de Carvalho, um ilustre cearense que ganhou o mundo na música clássica e também fez a Osesp ser o que ela é hoje. Esta figura tão inspiradora saiu daqui do Ceará". "Hoje, na realização desse espetáculo", lembrou o entrevistado, "o Ceará não só trouxe a música, mas deu o exemplo, através da J.Macêdo e da Osesp, mostrando que estas forças quando se juntam em uma grande festa, em uma grande programação, só sai coisa boa. A cultura depende disso".

Diante do espetáculo da apresentação da orquestra, do repertório lindíssimo - por 25 minutos nos alimentamos só de Alberto Nepomuceno - seguindo-se demais autores, inclusive da "Dança do Trigo", do argentino Alberto Ginastera, invocando a conexão da música com o pão, representando os dois elementos essenciais da vida de todos nós. A qualidade de seus 60 músicos, com destaque para o solista Rafael Esparrell dominando seu clarinete para acompanhar a orquestra e avivar as emoções da platéia, além do maestro Wagner Polistchuk conjugando música e magia, emoção e vibração amorosa, conseguiram transportar nós, os convidados da festa, para o prazer e o deleite de uma noite consagrada ao belo e a amizade, projetada na longevidade de 85 anos de uma organização genuinamente cearense que "sempre sabe cultivar e valorizar a cultura e a arte nas nossas relações com a sociedade brasileira", disse bem Irineu Pedrollo, diretor-presidente da J.Macêdo S/A.

QUANDO DA FESTA de aniversário, 70 anos, da empresária Janete Vaz, em Brasília, lá estava a cearense presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, na foto com os ministros Aires de Brito e José Teodoro.

Na quinta-feira, 5 de setembro, ocorreu no Teatro RioMar Fortaleza o Futura Trends, um dos principais seminários de formação executiva do Nordeste, organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO. Com o tema "Transformação Digital, Liderança e Inovação Disruptiva", o evento reuniu especialistas renomados, como Martha Gabriel e Pablo Ortellado.

ADVOGADA e professora Denise Lucena seguindo para África do Sul, para o 25º. Congresso Mundial de Tributação Ambiental. O evento será na "Stellenbosch Business School". No evento, ela abordará os desafios da Reforma Tributária e a proteção ambiental no Brasil.

Hoje, às 17 horas, no Ideal Clube a BPW presidida pela empresária Iracema Nobre reúne as associadas com o médico cirurgião e coordenador do programa de Transplante Cardíaco do Hospital de Messejana, Juan Mejia. Ele palestrará sobre "Problemas e transplantes cardíacos".

Pe. Francisco Magalhães festejou seus 25 anos de sacerdócio, em missa concelebrada pelos padres Lino, Sales e o diácono Kleuber, na paróquia da Paz. Seu depoimento de dedicação às missões religiosas, principalmente, de evangelização e o amor a igreja sensibilizaram os fiéis, que depois da missa o cercaram de carinho em jantar festivo no salão externo da paróquia.

Sexta-feira, dia 13, às 19h, o auditório do Senac Aldeota receberá o CEO do Fortaleza Esporte Clube SAF, Marcelo Paz fazendo a palestra "Os 11 Titulares da Boa Gestão". O evento, promovido pelo Sistema Fecomércio Ceará, através do Sesc e do Senac, é gratuito e centraliza-se em revelar sobre gestão eficaz nas estratégias que levaram o time de futebol de Fortaleza a alcançar uma administração moderna.

SEMINÁRIO Missão Mulher - O melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz será realizado no próximo dia 16, no Hotel Gran Marquise. Entre os palestrantes estão a economista e superintendente do BNB, Eliane Brasil, as médicas Márcia Alcântara e Erotildes Honório, o educador Nazareno de Oliveira; a especialista em gestão empresarial Glacyane Farias Lima. Mais Emília Buarque, Mana Holanda e psicólogo Marcos Aurélio Patrício Ribeiro. Inscrições gratuitas estão abertas no Sympla.

O PREMIADO espetáculo "Elis, A Musical", visto por mais de 380 mil espectadores, inicia a turnê pelo Nordeste neste fim de semana em Fortaleza. As apresentações ocorrerão de 13 a 15 de setembro, no Cineteatro São Luiz. Os ingressos ainda seguem à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro. O espetáculo revisita a vida e obra de Elis Regina com cenas e canções icônicas. Em mais de 50 números, o público revê clássicos como "Fascinação", "O Bêbado e o Equilibrista", "Alô, Alô, Marciano", "Como Nossos Pais" e "Madalena".