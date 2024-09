Hoje mulheres reunidas em grande seminário

Foto: Reprodução Seminário Missão Mulher 2024

Esta tarde representa a marca de uma programação direcionada às mulheres, reunindo-as em torno de um centro de informações e debates dos mais importantes. Nos salões do Hotel Gran Marquise, começando às 16 horas, acontece o Seminário Missão Mulher: o melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz, projeto que há cinco anos nós acionamos, confirmando a união permanente entre O POVO e o universo feminino.

Este ano, reunimos temas importantes e ousados. De um lado, vamos atender as necessidades de informação para as mulheres empreendedoras, atuantes profissionalmente, e de outro, ampliar o processo de participação do universo feminino na construção de novas ideias e posturas para a formação de um mundo novo.

O programa elaborado é atraente. Fantástico, capaz de impulsionar o interesse e o entusiasmo de cada participante. É alto o número de mulheres inscritas, e tal a busca, ampliamos até 15 horas a inscrição lá mesmo no Gran Marquise.

Aqui está toda a programação e os palestrantes escolhidos para este momento marcante na vida de todas nós, sempre ligadas aos assuntos importantes e às vivências que ampliam o empreendedorismo, os resultados financeiros, as alegrias, conquistas, sucesso, saúde e bem viver.

Bloco Saúde

"Dançando, inspirando e expirando pela vida" – Dra. Márcia Alcântara

"A íntima relação saúde e longevidade" – Dra. e Profa. Erotilde Honório

Bloco Harmonia Pessoal e Profissional

"Quem devemos ser na trajetória das relações amorosas?" – Psicólogo Marcos Aurélio Patrício Ribeiro

"Uma vida menos on-line e mais on-life em beneficio do crescimento profissional" – Prof. Nazareno Oliveira

Bloco Finanças e Sucesso

"Diversidade e Inclusão: a visão de um mundo novo e os benefícios empresariais." – Glacyane Farias Lima, superintendente Ceará Serviços ao Cidadão/Grupo Marquise

"A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios para a mulher empreendedora". – Eliane Brasil, superintendente do BNB

"Sucesso pede novos conhecimentos e liderança" – Emília Buarque, gestora pública e empresarial

"Só o diálogo para domar as feras" – Mana Holanda, empresária e influenciadora digital

TUDO AZUL

No cenário do Hotel Gran Marquise, concentrando o evento Missão Mulher, também será realizada a exposição Mona Lisa, coleção das mais ricas sobre a grande criação de Leonardo da Vinci, de propriedade da médica Viridiana Brasileiro. Uma mostra valiosa ao processo cultural.

Música

Foto: reprodução/facebook Felipe Adjafre

MÚSICA e sonoridade de encantos. Assim podemos classificar o trabalho de Felipe Adjafre. O pianista atuante há mais de 30 anos estará no Gran Marquise recepcionando as mulheres que vão participar do Seminário Missão Mulher, esta tarde.

Homenagem

Foto: Arquivo Pessoal Yolanda Araújo

Yolanda Araújo, empresária pioneira na confecção de moda feminina, criando em 1976 a Yolanda Confecções, e hoje expandindo a marca, nacionalmente, integra o grupo de mulheres empreendedoras, homenageadas na edição do seminário Missão Mulher 2024. As demais são Débora Sombra, diretora do Senac/Ceará; Inácia Farias e Erandir Maria Barreto Araújo.

Troféu Mulher Empreendedora

Marcando o lançamento do Troféu Mulher Empreendedora Bárbara de Alencar, o presidente da Associação Comercial do Ceará João Porto Guimarães e a conselheira do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura, CMEC, Ana Luiza Costa Lima recepcionam convidados amanhã, às 14h30 no salão da Cobertura da Casa da Indústria, Fiec.



"Escrevinhando quase tudo"

Amanhã, às 19 horas, no auditório da OAB Ceará, Hélio Leitão, advogado, professor, conselheiro federal da OAB Ceará e tantos outros cargos, além de pai e marido exemplar, lança amanhã seu livro "Escrevinhando quase tudo". Tem na edição uma coletânea dos artigos do autor publicados no O POVO.



Pausa

Vini Fernandes, executiva nota 1000 do Grupo Marquise tirou férias e acompanhou o filho Artur, celebrando seus 18 aninhos, ao Rock in Rio.