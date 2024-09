Sensacionalmente um grande seminário

Foto: João Filho Tavares Dom Gregório Paixão

A REALIZAÇÃO DO Seminário Missão Mulher atingiu a cifra de um evento mapeado em torno de temas atraentes e palestrantes qualificados, acolhendo nos salões do Hotel Gran Marquise uma plateia de mulheres lindas, entusiastas, preocupadas pelo ritmo que o mundo alcança entre guerras, preconceitos, desnível social e dessaber. Os números dançaram entre as alegrias colhidas. Foram 635 inscritas e 405 participantes. Toda a programação alcançou o positivo, a pontualidade, a interação entre as participantes, muitas saindo dali com uma nova amiga. O cenário do Gran Marquise, muito chique e confortável, permitiu também o sabor da gastronomia, servida entre buffets de comidinhas saborosas e sucos.

Pontualmente às 16h30 a cerimonialista Norma Zélia deu início ao evento. E uma mensagem de amor ou um diálogo com Deus apresentado pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, gerou um momento de silêncio e bênção. Depois, palestrantes a postos enfocaram temas capazes de resgatar emoções e recriar pelas informações trocadas a conexão entre os desejos e as realizações; a saúde emocional e a serenidade. A longevidade, os projetos empresariais, o sucesso, a trajetória das relações amorosas, a educação familiar e as vivências, buscando o equilíbrio de um mundo novo e melhor ocuparam a cena, garantindo aos expositores aplausos pelos seus enfoques.

Ao final, uma homenagem dos patrocinadores Sesc, BNB, Sebrae e do O POVO para quatro mulheres empreendedoras e de sucesso: Yolanda Araújo, Inácia Farias, Erandir Maria e Débora Sombra Costa Lima, arquiteta, integrante desde 2015 do Sistema Fecomércio e agora diretora do Senac, desde 2022. Falando em nome das agraciadas, Débora Sombra destacou "o desempenho profissional como forma de solidez ao sucesso e a dedicação da mulher à formação dos filhos, e ao trabalho, colaborando assim com uma sociedade mais equilibrada e também com a atração da felicidade, temas tão bem focalizados no evento Missão Mulher que, segundo ela, já participando pela segunda vez, é "uma passarela de conhecimentos, informações, unindo empreendedorismo, sucesso e a arte de bem viver".

Todo este resultado, revelando luminosidade e o encontro de participantes entusiastas, atraiu abraços e sorrisos fartos. Aplausos para O POVO e a certeza de mais um projeto vitorioso. Agora, já contemplamos o aceno para o planejamento do próximo Missão Mulher, em 2025. Alegria, alegria!

"Fiquei profundamente feliz por saber que aqui em Fortaleza nós teremos a realização desse seminário, onde cerca de 300 mulheres olharão para si mesmas, olharão para o mundo que cerca a vida de cada uma e, de um modo especial, serão capazes de olhar também para o mundo que não poucas vezes se torna invisível diante dos nossos olhos.

A beleza que vocês vão realizar nesse seminário precisa ser naturalmente manifestada, precisa ser proclamada para que o mundo veja aquilo que nasce a partir do céu, de nós mesmos e que deve naturalmente chegar a todas as pessoas. Aliás, a palavra beleza vem de três palavras de origem no hebraico antigo, a língua de Jesus. Significa a casa onde Deus brilha. E os antigos estavam falando de que nós somos a beleza de Deus. Afinal de contas, Deus podia ter escolhido os mais diferentes locais do universo para habitar. Deus escolheu habitar dentro de nós.

Não é à toa que o apóstolo Paulo vai nos dizer em uma de suas epístolas que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo, para dizer que os dons que nós recebemos no céu são maravilhosos e precisam ser partilhados. E quais são esses sete dons? Ora, o dom da sabedoria e da inteligência, o dom do conselho e da fortaleza, o dom da ciência e da piedade e o dom de amar sempre e cada vez mais a Deus. Eis a grande graça que nós temos. E quando nós recebemos esses dons e nos abrimos à graça de Deus, uma grande alegria se dá também através do nosso olhar para que nós sejamos felizes.

Nós temos sete possibilidades. Três negativas, três positivas e uma divina. Quais são as três negativas? Olhar o mundo com os olhos de porco, com os olhos de urubu e com os olhos de hiena. Quem tem olho de porco só vê lama. Quem tem olho de urubu só vê carniça. E quem tem olho de hiena apenas olha o resto, aquilo que sobrou dos outros. Mas quem tem olho de abelha, quem tem olho de borboleta e quem tem olhos de águia verdadeiramente observam o mundo de um modo diferente. Quem tem olho de abelha busca sempre a doçura das coisas. Quem tem olho de borboleta busca sempre a beleza das coisas. Quem tem olho de águia busca sempre as possibilidades dos novos horizontes. Mas há um sétimo olhar, que é o olhar da perfeição, que é o olhar de Deus. Quem tem olho verdadeiramente para observar a graça de Deus em sua vida sabe que está sendo olhado pelo Altíssimo Senhor. E o olhar de Deus é de amor, de bondade, de misericórdia, de ternura e de tantas outras coisas maravilhosas que nos são dadas o tempo todo.

Portanto, eu desejo que esse seminário seja o reconhecimento de que a missão mulher significa reconhecer que todos nós somos missão e, ao mesmo tempo, reconhecer que a missão nos é dada para que manifestemos ao mundo a beleza de uma felicidade que nós próprios experimentamos. Experimentamos vinda do céu, mas, ao mesmo tempo, essa que nós devemos levar a todas as pessoas por causa dessa grande experiência. Que Deus, portanto, as abençoe. Que vocês sejam missão para realizar a missão de ser mulher, dada a cada uma de vocês e que deve ser manifestada para a felicidade e a beleza do mundo".